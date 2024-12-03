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«Русская свинья» в законе? СГБ рассматривает жалобу оскорблённой лиепайчанки

Редакция PRESS 3 декабря, 2024 17:33

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-Это не только оскорбление, но чистейший бытовой национализм, который нельзя терпеть. Я обратилась в полицию, поскольку считаю, что такие случаи разжигают межэтническую рознь в нашей стране, - об отвратительной ситуации рассказала press.lv жительница Лиепаи, юрист Элита Косака. В начале октября мы рассказывали эту возмутительную историю. И вот - продолжение...

Коротко напомним суть.

Элита Косака рассказала, как 15 августа в Лиепае по улице Витолу они ехали с мужем на машине.

-Вдруг идущая перед нами машина неожиданно остановилась, дверца резко распахнулась, из неё выскочил мальчик лет шести и перебежал через дорогу. Мы едва успели затормозить и остановились, конечно, в шоке.

-Я подошла к машине и через окно увидела - мужчина лет 35 сидит, спокойно пьет колу, будто бы ничего не случилось. Сказала ему, что ситуация опасная. Ребенок же под машину может попасть, надо следить за ним. А в ответ неожиданно услышала: "Как ты, русская падаль, смеешь говорить со мной по-русски!". Получив такой ответ, я на хорошем латышском (а он у меня от мамы-латышки)  объяснила ему, что не люблю, когда со мной так разговаривают. Заслышав латышскую речь, мужчина пошел на попятную.  Не извинился, конечно. Сказал только, что мальчик его не слушает, мол, что с ним сделаешь.

Я была в шоке больше от того, что безопасность ребенка для человека не на первом месте, главное для него - возмущение русским, на котором заботятся о его же ребёнке. 

-Пока разбирались с "детским вопросом", из соседней машины раздались комментарии водителя. Назвав меня ещё и "русской свиньёй", он "посоветовал": "Езжай в свою Сибирь и там говори по-русски". - Я предложила мужчине повторить это на камеру, он - "пожалуйста". Повторил - я записала видео. 

Элита объясняет: "Я - потомственная гражданка Латвии. Мама моя -латышка, папа - русский. Я дважды была депутатом Лиепайской городской думы и многое сделала для того, чтоб эта страна оставалась на плаву. И теперь вижу, как мои земляки вместо того, чтобы заботиться о своих детях,  о том, чтобы всем нам жилось лучше, оскорбляют других людей "по языковому признаку. Меня саму публично оскорбили и отправили жить в Сибирь". 

Подумав немного, лиепайчанка решила не терпеть оскорбления и написала заявление в полицию: "Доказательства оскорбления у меня есть. Инцидент подпадает под 78 ст. часть 1 Уголовного закона о возбуждении национальной розни. Заявление отнесла, зарегистрировала...".

Вскоре Косаке пришел...отказ в возбуждении уголовного дела. Но она не остановилась. Обратилась в прокуратуру Южно-Курземского округа. Оттуда пришел ответ иного содержания.

-Сообщили, что отменили решение полиции об отказе в возбуждении дела ка необоснованное и переслали мои документы в Службу госбезопасности, - поясняет Элита Косака, - перспектива - открытие уголовного дела. Хотя это же должна была сделать полиция.  Теперь в течение месяца СГБ должна рассмотреть материалы и дать свой ответ.

Лиепайчанка уверена, что "подобные оскорбления терпеть нельзя и недопустимо. Выходки Ланги и им подобные вообще недопустимы, а ей всё позволяется. Я здесь родилась и выросла, моя мама-латышка, я свободно владею латышским, но говорю на том языке, на каком хочу и никто не имеет  права меня оскорблять на этом основании. Подумать только - у меня дома меня в течение нескольких минут дважды обозвали - русской падалью и русской свиньёй - и "отправили" в Сибирь! Надо использовать законы для защиты своих прав. В частности, 95-я статья Конституции говорит о том, что "государство защищает честь и достоинство человека". 

Юрист Элита Косака призывает всех своих клиентов:  кто сталкивается с подобными случаями - снимайте видео, несите мне. Если будут факты, я завалю полицию заявлениями. И вообще всем это советую. Об этом надо говорить публично. Нельзя оставлять такие случаи безнаказанными. Победа пещерного национализма над разумом в центре Европы - этого ли мы хотим для нашей страны?

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