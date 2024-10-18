«Как ты, русская падаль, смеешь говорить со мной по-русски?!» Лиепайчанка обратилась в полицию

-Мы с мужем ехали 15 августа в Лиепае по улице Витолу. Вдруг идущая перед нами машина неожиданно остановилась, дверца резко распахнулась, из неё выскочил мальчик лет шести и перебежал через дорогу. Мы едва успели затормозить и остановились, конечно, в шоке, - рассказывает Элита.

-Я подошла к машине и через окно увидела - мужчина лет 35 сидит, спокойно пьет колу, будто бы ничего не случилось. Сказала ему, что ситуация опасная. Ребенок же под машину может попасть, надо следить за ним. А в ответ неожиданно услышала: "Как ты, русская падаль, смеешь говорить со мной по-русски!". Получив такой ответ, я на хорошем латышском (а он у меня от мамы-латышки) объяснила ему, что не люблю, когда со мной так разговаривают. Заслышав латышскую речь, мужчина пошел на попятную. Не извинился, конечно. Сказал только, что мальчик его не слушает, мол, что с ним сделаешь.

Я была в шоке больше от того, что безопасность ребенка для человека не на первом месте, главное для него - возмущение русским, на котором заботятся о его же ребёнке.

-Пока разбирались с "детским вопросом", из соседней машины раздались комментарии водителя: "Езжай в свою Сибирь и там говори по-русски", - продолжает рассказ Элита Косака. - Я предложила мужчине повторить это на камеру, он - "пожалуйста". Повторил - я записала видео.

Элита объясняет: "Я - потомственная гражданка Латвии. Мама моя -латышка, папа - русский. Я дважды была депутатом Лиепайской городской думы и многое сделала для того, чтоб эта страна оставалась на плаву. И теперь вижу, как мои земляки вместо того, чтобы заботиться о своих детях, о том, чтобы всем нам жилось лучше, оскорбляют других людей "по языковому признаку. Меня саму публично оскорбили и отправили жить в Сибирь".

-Подумав немного, я решила не терпеть оскорбления и написала заявление в полицию, - говорит лиепайчанка. -Доказательства оскорбления у меня есть. Инцидент подпадает под 78 ст. часть 1 Уголовного закона о возбуждении национальной розни. Заявление отнесла, зарегистрировала, ожидаю сообщения из полиции. И призвала всех своих клиентов: кто сталкивается с подобными случаями - снимайте видео, несите мне. Если будут факты, я завалю полицию заявлениями. И вообще всем это советую. Об этом надо говорить публично. Нельзя оставлять такие случаи безнаказанными. Победа пещерного национализма над разумом в центре Европы - этого ли мы хотим для нашей страны?