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«Как ты, русская падаль, смеешь говорить со мной по-русски?!» Лиепайчанка обратилась в полицию

Редакция PRESS 18 октября, 2024 15:25

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-Это не только оскорбление, но чистейший бытовой национализм, который нельзя терпеть. Я обратилась в полицию, поскольку считаю, что такие случаи разжигают межэтническую рознь в нашей стране, - об отвратительной ситуации рассказала press.lv жительница Лиепаи, юрист Элита Косака. 

-Мы с мужем ехали 15 августа в Лиепае по улице Витолу. Вдруг идущая перед нами машина неожиданно остановилась, дверца резко распахнулась, из неё выскочил мальчик лет шести и перебежал через дорогу. Мы едва успели затормозить и остановились, конечно, в шоке, - рассказывает Элита.

-Я подошла к машине и через окно увидела - мужчина лет 35 сидит, спокойно пьет колу, будто бы ничего не случилось. Сказала ему, что ситуация опасная. Ребенок же под машину может попасть, надо следить за ним. А в ответ неожиданно услышала: "Как ты, русская падаль, смеешь говорить со мной по-русски!". Получив такой ответ, я на хорошем латышском (а он у меня от мамы-латышки)  объяснила ему, что не люблю, когда со мной так разговаривают. Заслышав латышскую речь, мужчина пошел на попятную.  Не извинился, конечно. Сказал только, что мальчик его не слушает, мол, что с ним сделаешь.

Я была в шоке больше от того, что безопасность ребенка для человека не на первом месте, главное для него - возмущение русским, на котором заботятся о его же ребёнке. 

-Пока разбирались с "детским вопросом", из соседней машины раздались комментарии водителя: "Езжай в свою Сибирь и там говори по-русски", - продолжает рассказ Элита Косака. - Я предложила мужчине повторить это на камеру, он - "пожалуйста". Повторил - я записала видео. 

Элита объясняет: "Я - потомственная гражданка Латвии. Мама моя -латышка, папа - русский. Я дважды была депутатом Лиепайской городской думы и многое сделала для того, чтоб эта страна оставалась на плаву. И теперь вижу, как мои земляки вместо того, чтобы заботиться о своих детях,  о том, чтобы всем нам жилось лучше, оскорбляют других людей "по языковому признаку. Меня саму публично оскорбили и отправили жить в Сибирь". 

-Подумав немного, я решила не терпеть оскорбления и написала заявление в полицию, - говорит лиепайчанка. -Доказательства оскорбления у меня есть. Инцидент подпадает под 78 ст. часть 1 Уголовного закона о возбуждении национальной розни. Заявление отнесла, зарегистрировала, ожидаю сообщения из полиции. И призвала всех своих клиентов:  кто сталкивается с подобными случаями - снимайте видео, несите мне. Если будут факты, я завалю полицию заявлениями. И вообще всем это советую. Об этом надо говорить публично. Нельзя оставлять такие случаи безнаказанными. Победа пещерного национализма над разумом в центре Европы - этого ли мы хотим для нашей страны?

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