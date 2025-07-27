Президент США Дональд Трамп теряет терпение в отношении России и считает, что Владимир Путин намеренно затягивает переговоры о мире в Украине. С такими словами выступил госсекретарь США Марко Рубио в интервью американскому телеканалу Fox Newsв субботу, 26 июля.

"Думаю, он все больше раздражается, что, несмотря на очень хорошее взаимодействие с Владимиром Путиным и телефонные звонки, это никогда ни к чему не приводит. Поэтому пришло время действовать, и, думаю, президент дал совершенно ясно понять: он теряет терпение. Он теряет желание дальше ждать, пока российская сторона предпримет какие-то действия, чтобы положить конец этой войне", - сказал госсекретарь США.

Рубио: Трамп не попадет в ловушку

По его словам, Трамп считает, что Путин вел с ним переговоры только для затягивания времени: "Большая часть этого взаимодействия на самом деле была направлена на то, чтобы выиграть время и использовать тактику затягивания времени". Президент США "не собирается попадать в эту ловушку", подчеркнул Рубио.

"Прежде всего, все должны быть очень счастливы, что президент США Дональд Трамп сосредоточен на мире. Нет ничего, чего он хотел бы так, как быть частью мирных соглашений, останавливать войны, предотвращать войны. Это не его война, он не начинал эту войну, он унаследовал ее. И он сделал все возможное, чтобы положить ей конец", - добавил госсекретарь США.

Трамп дал Путину 50 дней на сделку по Украине

14 июля на переговорах с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме Трамп заявил, что власти США введут вторичные пошлины в 100% против торговых партнеров РФ, если в ближайшие 50 дней (до 2 сентября) не будет достигнуто соглашение о мире в Украине.

Тогда президент США сказал, что в переговорах о мире в Украине, в том числе напрямую между ним и Путиным, царят "постоянные разговоры". "А затем ракеты летят на Киев и убивают людей", - продолжил Трамп.

"Это должно прекратиться", - потребовал президент США. Он добавил, что "разочарован в Путине" и надеялся заключить с ним мирную сделку еще несколько месяцев назад.