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Россиянка, живущая в США, без билета долетела до Парижа. Теперь ей грозит до 5 лет тюрьмы

© BBC 6 декабря, 2024 16:36

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Суд в Нью-Йорке предъявил 57-летней Светлане Дали обвинение в незаконном проникновении на борт самолета: она совершила перелет из Нью-Йорка в Париж без билета. Почему она решила отправиться в Париж без билета, достоверно неизвестно, однако ее поступок показал уязвимость контроля безопасности в американских аэропортах.

26 ноября, за два дня до Дня Благодарения — одного из главных американских семейных праздников, когда тысячи человек навещают своих родных в разных концах страны, — 57-летняя Светлана Дали оказалась в аэропорту имени Дж.Ф. Кеннеди в Нью-Йорке. У нее не было ни паспорта, ни билета на самолет.

Сначала Дали попыталась пройти контроль безопасности для пассажиров — но там ее завернули, так как у нее не было посадочного талона. Тогда она отправилась на контроль для членов экипажа, и смогла «затеряться» среди сотрудников авиакомпании Air Europa.

Дали затем воспользовалась моментом, когда сотрудники у выхода на посадку помогали другим пассажирам, и смогла попасть на борт рейса DL264 авиакомпании Delta Airlines, направляющегося в Париж.

На борту самолета Дали пряталась в туалетах, но на подлете к столице Франции член экипаж все-таки заметил, что у нее нет своего места. Когда женщина не смогла предъявить посадочный талон, экипаж сообщил о безбилетнице французским властям.

«Я услышал, как бортпроводники говорили об этом [безбилетнице] с пилотами», — рассказал CNN один из пассажиров рейса DL264, житель Нью-Йорка Роб Джонсон. По его словам, экипаж заметил, как женщина долгое время была в одном туалете, затем переходила в другой — и тоже надолго.

Во время полета другим пассажирам не сообщили о безбилетнице. Когда самолет приземлился в Париже, экипаж попросил всех остаться на своих местах, потому что на борт должна была зайти французская полиция. «Они [полиция] проинструктировали нас, чтобы мы держали всех в самолете, пока мы не разберемся с дополнительным пассажиром на борту», — говорит капитан рейса на видеозаписи, которую сделал Джексон.

Французская полиция задержала Дали — и вскоре обнаружила, что у нее нет основания находится в стране.

Она попросила убежище во Франции, но власти не нашли для этого оснований — и постановили отправить Дали обратно в США, где у нее есть грин-карта, то есть вид на жительство. Вернуть ее в США удалось далеко не с первой попытки.

Сначала Дали должна была улететь в субботу, 30 ноября, рейсом той же Delta Airlines, но ее сняли с самолета из-за неподобающего поведения — она, не переставая, кричала. Следующая попытка должна была состояться 3 декабря, но авиакомпания не пустила Дали на борт. Представитель Delta Airways отказался объяснять, почему.

Наконец, в среду, 4 декабря, Дали в сопровождении двух французских силовиков-таки прилетела в Нью-Йорк (рейс выполняла Delta). Как рассказала репортер CNN, которая летела тем же рейсом и сидела на четыре ряда впереди Дали, женщина вела себя совершенно спокойно на протяжении всего полета.

В аэропорту Дали арестовали агенты ФБР, и в четверг она предстала перед судом. Ей грозит до пяти лет заключения.

Дали не стала отрицать вину — согласно документам суда, она заявила, что «у нее не было билета на самолет и она намеренно избежала контроля Администрации транспортной безопасности (Transport Security Administration, TSA) и сотрудников Delta, чтобы путешествовать, не покупая билет». Она также признала, что знала, что нарушает закон.

Светлана Дали, как выяснили французские власти, — гражданка России. В США у нее есть грин-карта. На ее американских водительских правах указано, что она живет в Филадельфии.

Однако за последний месяц Дали подала две жалобы в два разных федеральных суда, пишет The New York Times, и указала в них разные адреса — один в Филадельфии, а другой в Вашингтоне, округ Колумбия.

В жалобе, которую Дали подала в Пенсильвании меньше чем за неделю до своего безбилетного полета, она утверждает, что в 2014 году некий российский министр продал женщину «в рабство» ее бывшему мужу Махди Дали за 20 тысяч долларов, сообщает The Philadelphia Inquirer. Она также заявила, что так и не получила грин-карту и что ее «отравили» «какие-то военные».

О жалобах Дали на отравление рассказал и ее адвокат Майкл Шнайдер. Пока она находилась в центре заключения в Бруклине в ночь со среды на четверг, женщину якобы тошнило всю ночь, и она потеряла сознание. «Она верит, что если она проведет там еще одну ночь, ее жизнь будет в опасности», — говорит ее адвокат.

Бывший муж Дали рассказал The Daily Mail, что Светлана — «фантазерка». Он называет ее «расчетливой и потерявшей связь с реальностью» и подозревает, что она использовала его, чтобы получить вид на жительство в США.

Помимо уголовного дела, Светлану Дали ожидает и гражданское разбирательство: TSA готовит жалобу на основании записей камер наблюдения.

И TSA, и Delta Airlines подверглись резкой критике и многочисленным вопросам о состоянии безопасности авиаиндустрии после того, как новость о безбилетнице разошлась по мировым СМИ.

«Это — единственное сообщение о неавторизованном доступе, когда более 18 млн пассажиров были проверены TSA во время самого загруженного сезона», — говорится в официальном заявлении агентства.

Delta же заявила, что причиной инцидента стало «отклонение от стандартных процедур», и что для компании нет ничего важнее безопасности.

«Много чего не сработало в один день», — прокомментировала The New York Times ситуация Мэри Скьяво, бывший генеральный инспектор министерства транспорта США. «Системе повезло, что она [Дали], судя по всему, не хотела нанести вред самолету или пассажирам».

Представители TSA в ответ на критику говорят, что хотя документы Светланы Дали не были проверены, ее проверили на предмет наличия запрещенных предметов — и не нашли таковых. На что Скьяво отвечает, что Дали сама оказалась «главным запрещенным предметом».

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