Большинство государств-членов Европейского союза и Европейская комиссия по вопросу о вторжении дронов однозначно занимают такую же позицию, как Латвия. В то же время администрация президента США Дональда Трампа публично никакого осуждения в адрес России по поводу упомянутых инцидентов не высказывала, а ведущие незападные страны и их военные аналитики, хотя и избегают поддержки полуофициальной позиции России, направленной против стран Балтии, также отвергают утверждения о том, что Россия ведет гибридную войну против Балтии или намеренно перенаправляет украинские дроны в их сторону.

В этом плане примечательно, что, например, на китайской стратегической аналитической платформе "Guancha.cn" и на военных каналах платформы "Sina" преобладает мнение, что российская армия не обязана и не имеет возможности заботиться о том, чтобы дезориентированные дроны не проникали в воздушное пространство соседних стран.

Китайские военные и академические издания внимательно следят за войной дронов, разворачивающейся между Украиной и Россией, и широко анализируют различные ее эпизоды.

Нескольких крупных обзоров удостоилась и ситуация вокруг стран Балтии, и в них сделан вывод, что, поскольку дроны в данном случае летят по узкой приграничной полосе, у России чаще всего нет возможности направить их куда-либо еще, кроме как в сторону соседних стран.

И так как в данном случае первичной целью является защита собственных объектов и инфраструктуры, такое перенаправление - полностью легитимно и эффективно, в том числе потому, что электронные помехи - в разы дешевле, чем такой способ защиты от дронов, как ракеты противовоздушной обороны.

В целом и отдельные влиятельные западные, и незападные СМИ отмечают, что надеяться на какое-то глобальное осуждение России или меры против нее в данной ситуации нереально, поскольку мнение не только так называемого Глобального Юга, но и администрации президента США по этому вопросу отличаются от позиции Европейского союза и других сторон.

Такие издания, как "Politico" и "Foreign Policy", указывают, что администрация Трампа расценивает подобные приграничные инциденты как "побочные технические эффекты", но при этом не оставляет надежд достичь выгодного для себя соглашения с Москвой, и по этим причинам выступать против последней не будет.

(SestDiena)