Надеяться на глобальное осуждение России в связи с дронами нереально: эксперты

© LETA 29 мая, 2026 12:03

В странах Балтии и Финляндии в последние месяцы одной из главных актуальных тем стало появление в небе военных беспилотных летательных аппаратов и создаваемые ими риски для безопасности. Какова международная оценка этих событий?

Большинство государств-членов Европейского союза и Европейская комиссия по вопросу о вторжении дронов однозначно занимают такую же позицию, как Латвия. В то же время администрация президента США Дональда Трампа публично никакого осуждения в адрес России по поводу упомянутых инцидентов не высказывала, а ведущие незападные страны и их военные аналитики, хотя и избегают поддержки полуофициальной позиции России, направленной против стран Балтии, также отвергают утверждения о том, что Россия ведет гибридную войну против Балтии или намеренно перенаправляет украинские дроны в их сторону.

В этом плане примечательно, что, например, на китайской стратегической аналитической платформе "Guancha.cn" и на военных каналах платформы "Sina" преобладает мнение, что российская армия не обязана и не имеет возможности заботиться о том, чтобы дезориентированные дроны не проникали в воздушное пространство соседних стран.

Китайские военные и академические издания внимательно следят за войной дронов, разворачивающейся между Украиной и Россией, и широко анализируют различные ее эпизоды.

Нескольких крупных обзоров удостоилась и ситуация вокруг стран Балтии, и в них сделан вывод, что, поскольку дроны в данном случае летят по узкой приграничной полосе, у России чаще всего нет возможности направить их куда-либо еще, кроме как в сторону соседних стран.

И так как в данном случае первичной целью является защита собственных объектов и инфраструктуры, такое перенаправление - полностью легитимно и эффективно, в том числе потому, что электронные помехи - в разы дешевле, чем такой способ защиты от дронов, как ракеты противовоздушной обороны.

В целом и отдельные влиятельные западные, и незападные СМИ отмечают, что надеяться на какое-то глобальное осуждение России или меры против нее в данной ситуации нереально, поскольку мнение не только так называемого Глобального Юга, но и администрации президента США по этому вопросу отличаются от позиции Европейского союза и других сторон.

Такие издания, как "Politico" и "Foreign Policy", указывают, что администрация Трампа расценивает подобные приграничные инциденты как "побочные технические эффекты", но при этом не оставляет надежд достичь выгодного для себя соглашения с Москвой, и по этим причинам выступать против последней не будет.

Понеслась! Домбрава дал первое распоряжение на посту министра МВД
Понеслась! Домбрава дал первое распоряжение на посту министра МВД

Продано: чей теперь Рижский автовокзал?
Продано: чей теперь Рижский автовокзал?

Каждый день без важных решений делает проект дороже: от нового правительства ждут действий по Rail Baltica

Новое правительство должно принять решение о завершении железнодорожного проекта "Rail Baltica" не позднее 2035 года, заявил агентству ЛЕТА председатель совета совместного предприятия стран Балтии АО "RB Rail" Матисс Паэгле.

Глава ЕК о дроне в Румынии: Россия перешла очередную черту

В своей агрессивной войне в Украине Россия "перешла очередную черту". Об этом в пятницу, 29 мая, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) написала в соцсети X.

Альпийский пейзаж с коровами выглядит как открытка. Но туристам лучше помнить одну вещь

В Австрии обычная прогулка по горной тропе закончилась трагедией, после которой туристам снова напоминают: корова на пастбище не всегда выглядит опасной, но это не домашняя декорация для красивых фото.

Бесплатные похороны: возможно ли это?

Центр Atvadas – новый стандарт ритуальных услуг в Латвии

Сознательно выбирали тех, кто уже становился жертвой мошенников: накрыли очередной кол-центр. ВИДЕО

В украинском Харькове в ходе международной спецоперации была ликвидирована организованная преступная группа, занимавшаяся телефонным мошенничеством. По данным следствия, злоумышленники целенаправленно обманывали пожилых людей, которые уже ранее становились жертвами аферистов. На данный момент в Латвии выявлено не менее 50 пострадавших, однако правоохранители считают, что реальное число жертв может быть значительно больше, сообщает LSM.

В Риге столкнулись машина и мотоцикл: полиция ищет свидетелей

20 мая около 15:10 на улице Дзелзавас в Риге произошло столкновение автомобиля BMW 335D XDrive и мотоцикла CF MOTO, сообщает Госполиция на своей страничке в Фейсбуке.

Ликвидируют? Депутаты обеспокоены неясным будущим детского отделения Елгавской больницы

Ряд оппозиционных депутатов Елгавской думы выражает опасения по поводу возможного закрытия детского отделения Елгавской больницы в ходе оптимизации сети больниц, так как ни в Министерстве здравоохранения, ни в Елгавской думе и больнице ясного ответа о будущем отделения не дают.

