«Российская ракета долетит до Гааги за 5 минут»: генсек НАТО (3)

Редакция PRESS 3 сентября, 2025 09:54

Важно 3 комментариев

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия представляет угрозу для всех европейских государств. Он отметил, что до Гааги российская ракета может долететь за считанные минуты.

Как пишет The Guardian, такое заявление генсека альянса прозвучало на пресс-конференции в Люксембурге, где он находится с визитом. Рютте также упомянул недавний инцидент с самолётом, на борту которого летела Урсула фон дер Ляйен: его GPS-система подверглась помехам, и подозрения пали на Россию. По его словам, НАТО воспринимает это серьёзно и работает над предотвращением гибридных угроз.

«Я всегда ненавидел слово “гибридный”, потому что оно звучит слишком мягко, но гибридность означает именно это: вмешательство в работу коммерческих самолётов с потенциально катастрофическими последствиями, попытки убить крупного предпринимателя в какой-либо стране НАТО, атаки на национальную систему здравоохранения Великобритании. Это не мелкие инциденты. Это масштабные события с огромными последствиями», — сказал он.

Говоря об увеличении расходов на оборону, Рютте подчеркнул, что страны НАТО делают это не из-за Трампа, а потому что угроза со стороны России растёт с каждым днём.
«Не будем наивными. Однажды это может коснуться и Люксембурга, и моей страны — Нидерландов. Сейчас мы все чувствуем себя в безопасности. Думаем, что находимся далеко от России, но на самом деле очень близко. С учётом последних российских ракетных технологий разница между Литвой на линии фронта и Люксембургом, Гаагой или Мадридом составляет 5–10 минут. Столько времени нужно ракете, чтобы достичь этих частей Европы», — подчеркнул генсек НАТО.

Он добавил, что все европейские страны находятся в зоне прямой угрозы России: «Теперь мы все на восточном фланге, независимо от того, живёте ли вы в Лондоне или в Таллине… разницы нет».

По словам Рютте, для долгосрочного мира необходима не только более сильная армия Украины, но и «гарантии безопасности от друзей и партнёров Украины — США, Европы и других стран».

«Ведётся большая работа для того, чтобы, когда Украина вступит в эти двусторонние или трёхсторонние переговоры, у неё была система твёрдой поддержки, которая гарантирует, что Россия будет соблюдать любое достигнутое соглашение и больше никогда не угрожать украинской территории после его заключения», — пояснил он.

В то же время есть и «плохие новости», отметил Рютте, — всё пока находится «на ранней стадии».

Он добавил, что сейчас основное внимание сосредоточено на «двух направлениях»: более тесной коммуникации Зеленского и Путина «для начала дискуссий о путях урегулирования конфликта» и достижении договорённости Европы и США о долгосрочных гарантиях безопасности, которые предотвратят повторное нападение России на Украину.

