Как пишет The Guardian, такое заявление генсека альянса прозвучало на пресс-конференции в Люксембурге, где он находится с визитом. Рютте также упомянул недавний инцидент с самолётом, на борту которого летела Урсула фон дер Ляйен: его GPS-система подверглась помехам, и подозрения пали на Россию. По его словам, НАТО воспринимает это серьёзно и работает над предотвращением гибридных угроз.

«Я всегда ненавидел слово “гибридный”, потому что оно звучит слишком мягко, но гибридность означает именно это: вмешательство в работу коммерческих самолётов с потенциально катастрофическими последствиями, попытки убить крупного предпринимателя в какой-либо стране НАТО, атаки на национальную систему здравоохранения Великобритании. Это не мелкие инциденты. Это масштабные события с огромными последствиями», — сказал он.

Говоря об увеличении расходов на оборону, Рютте подчеркнул, что страны НАТО делают это не из-за Трампа, а потому что угроза со стороны России растёт с каждым днём.

«Не будем наивными. Однажды это может коснуться и Люксембурга, и моей страны — Нидерландов. Сейчас мы все чувствуем себя в безопасности. Думаем, что находимся далеко от России, но на самом деле очень близко. С учётом последних российских ракетных технологий разница между Литвой на линии фронта и Люксембургом, Гаагой или Мадридом составляет 5–10 минут. Столько времени нужно ракете, чтобы достичь этих частей Европы», — подчеркнул генсек НАТО.

Он добавил, что все европейские страны находятся в зоне прямой угрозы России: «Теперь мы все на восточном фланге, независимо от того, живёте ли вы в Лондоне или в Таллине… разницы нет».

По словам Рютте, для долгосрочного мира необходима не только более сильная армия Украины, но и «гарантии безопасности от друзей и партнёров Украины — США, Европы и других стран».

«Ведётся большая работа для того, чтобы, когда Украина вступит в эти двусторонние или трёхсторонние переговоры, у неё была система твёрдой поддержки, которая гарантирует, что Россия будет соблюдать любое достигнутое соглашение и больше никогда не угрожать украинской территории после его заключения», — пояснил он.

В то же время есть и «плохие новости», отметил Рютте, — всё пока находится «на ранней стадии».

Он добавил, что сейчас основное внимание сосредоточено на «двух направлениях»: более тесной коммуникации Зеленского и Путина «для начала дискуссий о путях урегулирования конфликта» и достижении договорённости Европы и США о долгосрочных гарантиях безопасности, которые предотвратят повторное нападение России на Украину.