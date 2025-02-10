Росликова вызывают на «парламентский суд». В среду он объяснит, почему Рига — русский город

Депутат Сейма от партии «Национальное объединение» (НА) Артурс Бутанс подал заявление в Комиссию Сейма по мандатам и этике, в котором просит дать оценку публичным заявлениям депутата Сейма Алексея Росликова (Стабильности!), которые, по мнению политика, противоречат Кодексу этики депутатов парламента.

Как известно, Алексей Росликов опубликовал в своих социальных сетях видео, в котором, указывает на то, что Рига — «наш» (русскоязычный) город. Также 1 февраля на своем профиле в социальной сети «X», ссылаясь на статистические данные о наиболее часто используемом языке в Риге, он призвал отдельных политиков «паковать чемоданы».

Суть и требование: наказать Алексея Росликова за огласку статистики по использованию русского языка в Риге. Согласно данным Центрального статистического управления использование русского языка в столице на 2022 год составляло не полных 60%. Ну и, конечно, самое острое, что задело политиков - посыл депутатам Национального объединения от Росликова - собирать чемоданы и готовится на выход из Рижской думы.

Депутат Сейма Артурс Бутанс считает такое отношение явно неприемлемым. По его мнению, действия А. Росликова не соответствуют этическим нормам депутата и он нарушил ряд пунктов Кодекса этики депутатов Сейма, поэтому А. Бутанс призывает Комиссию по мандатам, этике и представлениям тщательно оценить данные заявления и принять соответствующее решение.