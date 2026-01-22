Родители просят президента не провозглашать ограничения на дистанционку для 1-6 классов

"К сожалению, введены ограничения на дистанционное обучение. Мы призываем Эдгара Ринкевича не обнародовать законопроект «Поправки к Закону об образовании» (№ 865/Lp14). Такое решение нарушает международное право и ведет Латвию к авторитарному правлению!", - написали представители общества.

Ассоциация направила официальные письма не только президенту Латвии, но и Министерству юстиции с призывом оценить поправки к Закону об образовании, принятые Сеймом, и предотвратить их вступление в силу в нынешней редакции, поскольку они ограничивают основные права родителей и не соответствуют международным нормам в области прав человека.

Сейм в четверг принял поправки к закону об образовании, которые существенно ограничат удаленное обучение для учеников первой ступени основного образования - с 1-го по по 6-й класс.

Поправки направлены на уточнение форм обучения и повышение качества получаемого образования. Изменения направлены на замену заочной формы обучения на очную, а также на введение комбинированного обучения. По мнению парламентской комиссии по образованию, культуре и науке, это позволит организовать учебный процесс путем гибкого сочетания различных средств и методов обучения, включая удаленное или онлайн-обучение. Это также расширит возможности для качественного очного обучения, считают в комиссии.

Поправки предусматривают более строгое и четкое регулирование удаленного обучения. Удаленное или семейное обучение в 1-6-х классах будет разрешено в течение одного года только для учеников, прошедших оценку в самоуправлении. В ней должны быть указаны особые обстоятельства, по которым такая форма обучения отвечает наилучшим интересам ребенка. Это могут быть социальные условия, состояние здоровья, доступ к образованию или другие обстоятельства, которые должны быть оценены самоуправлением. Разрешение на удаленное обучение может быть продлено.

Удаленное обучение также будет доступно для детей, постоянно проживающих за границей, и для тех, кто уже достиг 18 лет, но еще не закончил основное образование.