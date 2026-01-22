Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Родители просят президента не провозглашать ограничения на дистанционку для 1-6 классов

Редакция PRESS 22 января, 2026 14:20

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Общество "Ассоциация семья" выступило с просьбой к президенту Латвии не провозглашать закон о запрете удаленного обучения для учеников 1-6 классов.

"К сожалению, введены ограничения на дистанционное обучение. Мы призываем Эдгара Ринкевича не обнародовать законопроект «Поправки к Закону об образовании» (№ 865/Lp14). Такое решение нарушает международное право и ведет Латвию к авторитарному правлению!", - написали представители общества.

Ассоциация направила официальные письма не только президенту Латвии, но и Министерству юстиции с призывом оценить поправки к Закону об образовании, принятые Сеймом, и предотвратить их вступление в силу в нынешней редакции, поскольку они ограничивают основные права родителей и не соответствуют международным нормам в области прав человека.

Сейм в четверг принял поправки к закону об образовании, которые существенно ограничат удаленное обучение для учеников первой ступени основного образования - с 1-го по по 6-й класс.

Поправки направлены на уточнение форм обучения и повышение качества получаемого образования. Изменения направлены на замену заочной формы обучения на очную, а также на введение комбинированного обучения. По мнению парламентской комиссии по образованию, культуре и науке, это позволит организовать учебный процесс путем гибкого сочетания различных средств и методов обучения, включая удаленное или онлайн-обучение. Это также расширит возможности для качественного очного обучения, считают в комиссии.

Поправки предусматривают более строгое и четкое регулирование удаленного обучения. Удаленное или семейное обучение в 1-6-х классах будет разрешено в течение одного года только для учеников, прошедших оценку в самоуправлении. В ней должны быть указаны особые обстоятельства, по которым такая форма обучения отвечает наилучшим интересам ребенка. Это могут быть социальные условия, состояние здоровья, доступ к образованию или другие обстоятельства, которые должны быть оценены самоуправлением. Разрешение на удаленное обучение может быть продлено.

Удаленное обучение также будет доступно для детей, постоянно проживающих за границей, и для тех, кто уже достиг 18 лет, но еще не закончил основное образование.

Опасный мороз: семь человек уже лишились ног из-за лютого холода

В Государственном центре ожогов Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) в настоящее время проходят лечение семь пациентов с тяжёлыми обморожениями, которым уже была проведена или предстоит ампутация ног, сообщил агентству LETA руководитель центра Сергей Смирнов.

Мы у России в «списке для наказания»: командующий НВС Латвии

Командующий Национальными вооружёнными силами Латвии генерал-майор Каспар Пуданс отметил, что Россия рассматривает Латвию как одну из стран, на которые можно оказывать давление, и относит её в свой "список для наказания". При этом он подчеркнул, что возможный удар по НАТО не предрешён и будет зависеть от целого ряда обстоятельств, в том числе от того, какие превентивные шаги предпримут сами государства Альянса.

«Он может не дожить до конца своего срока»: эксперт о том, можно ли пережить Трампа?

"Мы должны сделать все возможное, чтобы дистанцироваться от этого хаоса. Точнее – чтобы у нас не было никаких проблем в отношениях с США. Мы достаточно малы, достаточно уязвимы. Если Россия вторгнется на территорию страны НАТО, это будет большая проблема не только для нас, но и для Соединенных Штатов. И никто этого не хочет", - заявил в интервью "Неаткариге" ведущий научный сотрудник Центра безопасности, исследований и инноваций Том Ростокс.

Одет был небогато: из кафе в «Ориго» вытолкали мужчину, купившего себе чашку кофе

-Уважаемые предприниматели, сотрудники и все остальные! Сегодня нам пришлось пережить поистине болезненный и душераздирающий опыт! - диковатую историю описывает pietiek.com.

Путин готов заплатить Совету мира миллиард долларов — но из замороженных США активов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Совету мира, созданному как один из органов управления Газой, один миллиард долларов из заблокированных в США активов.

Сигналы уже есть: Силиня готова вбухать ещё денег в airBaltic

Дополнительное вложение государственных средств в национальную авиакомпанию airBaltic не исключено, признала в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā» премьер-министр Эвика Силиня (JV).

Как торговля лягушками помогла смертельному грибку захватить весь мир

Звучит как экзотическая деталь из старого отчёта. Но именно она могла запустить глобальную катастрофу.

