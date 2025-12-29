Роботы-девушки, ИИ-помада и чехол с ожогами: самые странные технологии 2025 года

Мы собрали самые необычные и одновременно реальные технологии года — без фантастики, всё уже показали публике.



1. Робот-дворецкий, который найдёт ключи и сложит бельё

Гуманоидный робот NEO от 1X Home Robots выглядит как гость из будущего — но его уже представили как первого “домашнего” робота для обычных людей.

Он:

складывает бельё,

убирает полки,

реагирует на голос,

обучается привычкам хозяина через ИИ.

И да — может танцевать. На всякий случай.

A lot of people would say this is a person in a suit. They are wrong.



This is 1x's humanoid robot NEO, just unveiled.

pic.twitter.com/BzKxYpBtg1 — The Humanoid Hub (@TheHumanoidHub) August 30, 2024



2. ИИ-душ для собак

Компания Woofwoof Lux придумала умную мойку для псов. Машина сама подбирает режим мытья по породе и типу шерсти.

Без стресса, без криков и без бегства мокрой собаки по квартире.

Пока доступна только в США — но интернет уже в восторге.



Милый, но пугливый робот-питомец

Японская компания Yukai Engineering выпустила Mirumi — пушистого мини-робота, который цепляется за сумку.

Он:

“смотрит” на прохожих,

стесняется, если к нему прикоснуться,

отворачивается, если испугался.

Продажи обещают в 2026 году. Да, люди уже в очереди.



3. Робот, которого можно гладить

Ropet — карманный робот-питомец, который:

узнаёт лица,

реагирует на жесты,

вибрирует, когда его гладят,

меняет цвет “глаз”.

Его не нужно кормить, выгуливать и лечить. Он просто… всегда рад тебе.



4. Чехол для телефона, который «обгорает»

Это звучит как шутка, но нет.

Skincase — чехол, который краснеет на солнце, имитируя ожог кожи.

Создан вместе с оператором Virgin Media O2, чтобы напоминать: пора нанести солнцезащитный крем.

Да, телефон загорает быстрее тебя.



5. Робот-«девушка» за €170 тысяч

Американская компания Realbotix представила Aria — гуманоидного робота-компаньона.

Что умеет:

отслеживает взгляд,

распознаёт объекты,

подключается к внешнему ИИ (включая ChatGPT),

настраивается под желания владельца.

Цена:от $10 000 — только голова и торс,

до $175 000 — полноценный подвижный робот.

Компания подчёркивает: это не секс-робот, а эмоциональный компаньон.

А попытка использовать его не по назначению, по словам CEO, может закончиться… ударом током.

6. ИИ, который знает, сколько специй тебе нужно

Гаджет Spicerr анализирует рецепт и сам отмеряет нужное количество специй.

Больше никаких “ой, пересолила” и “кажется, переборщила с паприкой”.

Кухня тоже вступила в эру искусственного интеллекта.

7. Помада, которая красит сама

Компания Grupo Boticário представила Smart Lipstick — прототип помады с ИИ и микророботом.

Она:

сканирует губы,

наносит цвет автоматически,

справляется за 2 минуты.

Спасение для утра после слишком крепкого кофе.



2025 показал: технологии больше не пытаются быть “серьёзными”. Они странные, смешные, иногда пугающие — и именно поэтому запоминаются.

И да, всё это уже существует.