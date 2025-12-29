Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 30. Декабря Завтра: Daniela, Daniels, Davids, Davis
Доступность

Роботы-девушки, ИИ-помада и чехол с ожогами: самые странные технологии 2025 года

Редакция PRESS 29 декабря, 2025 19:28

Всюду жизнь 0 комментариев

2025 год запомнится не только серьёзным ИИ и роботами, но и гаджетами, от которых хочется спросить: “Это вообще законно — быть таким странным?”
Роботы, которые стесняются людей. Телефон, который «обгорает» на солнце. И помада, которая красит тебя сама.

Мы собрали самые необычные и одновременно реальные технологии года — без фантастики, всё уже показали публике.


 1. Робот-дворецкий, который найдёт ключи и сложит бельё
Гуманоидный робот NEO от 1X Home Robots выглядит как гость из будущего — но его уже представили как первого “домашнего” робота для обычных людей.

Он:

складывает бельё,
убирает полки,
реагирует на голос,
обучается привычкам хозяина через ИИ.
И да — может танцевать. На всякий случай.

 


 2. ИИ-душ для собак
Компания Woofwoof Lux придумала умную мойку для псов. Машина сама подбирает режим мытья по породе и типу шерсти.

Без стресса, без криков и без бегства мокрой собаки по квартире.
Пока доступна только в США — но интернет уже в восторге.


Милый, но пугливый робот-питомец
Японская компания Yukai Engineering выпустила Mirumi — пушистого мини-робота, который цепляется за сумку.

Он:

“смотрит” на прохожих,
стесняется, если к нему прикоснуться,
отворачивается, если испугался.
Продажи обещают в 2026 году. Да, люди уже в очереди.


3. Робот, которого можно гладить
Ropet — карманный робот-питомец, который:

узнаёт лица,
реагирует на жесты,
вибрирует, когда его гладят,
меняет цвет “глаз”.
Его не нужно кормить, выгуливать и лечить. Он просто… всегда рад тебе.


4. Чехол для телефона, который «обгорает»
Это звучит как шутка, но нет.

Skincase — чехол, который краснеет на солнце, имитируя ожог кожи.
Создан вместе с оператором Virgin Media O2, чтобы напоминать: пора нанести солнцезащитный крем.

Да, телефон загорает быстрее тебя.


5. Робот-«девушка» за €170 тысяч
Американская компания Realbotix представила Aria — гуманоидного робота-компаньона.

Что умеет:

отслеживает взгляд,
распознаёт объекты,
подключается к внешнему ИИ (включая ChatGPT),
настраивается под желания владельца.

Цена:от $10 000 — только голова и торс,
до $175 000 — полноценный подвижный робот.
Компания подчёркивает: это не секс-робот, а эмоциональный компаньон.
А попытка использовать его не по назначению, по словам CEO, может закончиться… ударом током.

 


6. ИИ, который знает, сколько специй тебе нужно
Гаджет Spicerr анализирует рецепт и сам отмеряет нужное количество специй.

Больше никаких “ой, пересолила” и “кажется, переборщила с паприкой”.
Кухня тоже вступила в эру искусственного интеллекта.

 


 7. Помада, которая красит сама
Компания Grupo Boticário представила Smart Lipstick — прототип помады с ИИ и микророботом.

Она:

сканирует губы,
наносит цвет автоматически,
справляется за 2 минуты.
Спасение для утра после слишком крепкого кофе.


2025 показал: технологии больше не пытаются быть “серьёзными”. Они странные, смешные, иногда пугающие — и именно поэтому запоминаются.

И да, всё это уже существует.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Лавров: Украина пыталась атаковать резиденцию Путина
Важно

Лавров: Украина пыталась атаковать резиденцию Путина

Я приехала в Британию, а меня заставляют учить русский: исповедь девушки из Украины
Важно

Я приехала в Британию, а меня заставляют учить русский: исповедь девушки из Украины

Ринкевич подтвердил Зеленскому, что он за территориальную целостность Украины
Важно

Ринкевич подтвердил Зеленскому, что он за территориальную целостность Украины

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Москва пригрозила ответить на атаку резиденции Путина. Киев отрицает саму атаку. Что скажет Трамп?

Важно 21:30

Важно 0 комментариев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря украинские беспилотники предприняли попытку атаки на президентскую резиденцию в Новгородской области, на Валдае. По его словам, Москва уже определила цели для «ответного удара».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря украинские беспилотники предприняли попытку атаки на президентскую резиденцию в Новгородской области, на Валдае. По его словам, Москва уже определила цели для «ответного удара».

Читать
Загрузка

Я приехала в Британию, а меня заставляют учить русский: исповедь девушки из Украины

Важно 21:16

Важно 0 комментариев

"Украинская беженка была вынуждена бросить учебу в колледже после того, как, по ее словам, на нее начали давить, чтобы она изучала русский язык, - рассказывает The Guardian.

"Украинская беженка была вынуждена бросить учебу в колледже после того, как, по ее словам, на нее начали давить, чтобы она изучала русский язык, - рассказывает The Guardian.

Читать

Новый год: как работают магазины и когда можно купить алкоголь?

Важно 20:56

Важно 0 комментариев

Впереди Новогодние праздники и следует учитывать, что торговые центры Риги будут работать по сокращенному графику. Кроме того, не забывайте, что и алкоголь в праздники продается с учетом ограничений в выходные дни. Вот краткий список, что нужно знать, чтобы Новый год не оказался испорчен из-за досадных недоразумений.

Впереди Новогодние праздники и следует учитывать, что торговые центры Риги будут работать по сокращенному графику. Кроме того, не забывайте, что и алкоголь в праздники продается с учетом ограничений в выходные дни. Вот краткий список, что нужно знать, чтобы Новый год не оказался испорчен из-за досадных недоразумений.

Читать

Ринкевич подтвердил Зеленскому, что он за территориальную целостность Украины

Важно 20:56

Важно 0 комментариев

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил поддержку Латвии территориальной целостности Украины и борьбе против России.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил поддержку Латвии территориальной целостности Украины и борьбе против России.

Читать

Хорошая новость: цена на электричество упала — и весьма резко

Важно 20:35

Важно 0 комментариев

Средняя рыночная цена электроэнергии в Латвии и Литве на прошлой неделе снизилась на 36% и составила 52,53 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству ЛЕТА в АО "Latvenergo".

Средняя рыночная цена электроэнергии в Латвии и Литве на прошлой неделе снизилась на 36% и составила 52,53 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству ЛЕТА в АО "Latvenergo".

Читать

Жестокое убийство осколком тарелки: полиция завершила расследование

ЧП и криминал 20:33

ЧП и криминал 0 комментариев

В июле этого года в Государственную полицию поступила информация о том, что во дворе одного из домов в Лиепае обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Сотрудники Курземского регионального управления Государственной полиции по данному факту начали уголовный процесс по факту убийства и в тот же день задержали предполагаемого виновного. Сотрудники полиции завершили расследование по возбужденному уголовному делу и передали материалы уголовного дела в прокуратуру для начала уголовного преследования.

В июле этого года в Государственную полицию поступила информация о том, что во дворе одного из домов в Лиепае обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Сотрудники Курземского регионального управления Государственной полиции по данному факту начали уголовный процесс по факту убийства и в тот же день задержали предполагаемого виновного. Сотрудники полиции завершили расследование по возбужденному уголовному делу и передали материалы уголовного дела в прокуратуру для начала уголовного преследования.

Читать

Минэнерго Украины: нужно два месяца без обстрелов для полного восстановления энергосистемы

Мир 19:45

Мир 0 комментариев

В случае прекращения ударов по энергетике Украина сможет в течение двух месяцев вернуться к жизни без отключений света, заявил и. о. министра энергетики Артём Некрасов.

В случае прекращения ударов по энергетике Украина сможет в течение двух месяцев вернуться к жизни без отключений света, заявил и. о. министра энергетики Артём Некрасов.

Читать