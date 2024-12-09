Рижский аэропорт может потерять 200 тысяч пассажиров: правительство вводит новую пошлину

Фактически эти накопления были виртуальными. Теперь управляющий публичными активами "Possessor" постепенно закупает топливо из пошлины, которую каждый покупатель оплачивает, заправляя свой автомобиль. Это семь центов за литр. Политики решили ввести новый порядок формирования и оплаты резервов авиатоплива, но аэропорт и другие игроки отрасли предупреждают, что это может существенно подорвать латвийский авиабизнес.

Авиационное топливо из-за его особого состава нельзя хранить слишком долго. В течение нескольких месяцев оно должно быть использовано, в противном случае заправлять им самолеты уже будет нельзя. Перед переливанием в цистерны топливно должно быть отфильтровано.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, расходы на авиационное топливо составляют наибольший удельный вес - около 30% от стоимости билетов. Для компаний с низкими ценами, да и для тех, кто обеспечивает ближние перелеты, влияние топлива на билеты еще больше. До конца прошлого года резервный сбор на горючее взимали только за те самолеты, транспортные и частные, которые летали внутри страны.

С этого года вступили в силу правила Кабинета министров о том, что пошлину надо платить за все рейсы, в том числе за международные. Объем пошлины составляет 91,26 евро за тонну топлива. Для сравнения: Финляндия, Литва, Англия, Польша, Хорватия и Ирландия такую плату не применяют. В остальных странах размер пошлины варьируется от 2 до почти 22 евро за тонну топлива.