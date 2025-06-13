По словам Виестура Клейнбергса (Прогрессивные), его партия возглавит Комиссию по финансам и административным вопросам, а также транспортную комиссии. Нацблоку достались вопросы безопасности, экологии и собственности, они возглавят Комитет по безопасности, порядку и предупреждению коррупции, Комитет по жилищным вопросам и охране окружающей среды, а также Комитет по имуществу. "Новое единство" займётся образованием и социальными вопросами. А "Объединённый список" возглавит Комитет по развитию.

Такой формат был впервые применён после выборов 2020 года, но впоследствии количество вице-мэров сократилось до одного. Новое решение возвращает прежнюю модель, демонстрируя стремление коалиции к балансу интересов в управлении столицей.