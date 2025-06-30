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«Rīgas siltums» выразило готовность пересмотреть и снизить тарифы в новом сезоне

© LETA 30 июня, 2025 17:46

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Министерство экономики попросило АО "Rīgas siltums" пересмотреть запланированное повышение тарифа на теплоэнергию, сообщил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр экономики Виктор Валайнис.

"Мы как акционер попросили совет ["Rīgas siltums"] отозвать повышение тарифа и пересмотреть его. На наш взгляд, все возможности, чтобы предложить рижанам по возможности более низкий тариф, не использованы", - сказал министр.

По мнению Валайниса, запланированное повышение тарифа слишком велико.

"Мы ожидаем от правления и совета предприятия, что заявка на новый тариф будет отозвана и подготовлена новая, с учетом всех возможностей и рассмотрением всех вариантов, чтобы прирост тарифа не был столь большим", - подчеркнул министр.

Он также добавил, что Рижской думе, которая также является акционером "Rīgas siltums", следует гораздо серьезнее участвовать в решении этого вопроса.

В Минэкономики сообщили, что с целью предотвращения необоснованного роста тарифа на теплоэнергию и в поисках решений, которые защитят население от дополнительного финансового бремени, министерство начало переговоры с вовлеченными сторонами, в частности, в понедельник состоялось совещание между руководством Минэкономики, "Rīgas siltums" и АО "Latvenergo", в ходе которого министерство высказало свою позицию против запланированного роста тарифа и потребовало от партнеров найти экономически обоснованные решения, которые позволят предотвратить неблагоприятные для жителей последствия.

"Rīgas siltums" выразило готовность пересмотреть и снизить тарифы.

Как сообщалось, "Rīgas siltums" подало в Комиссию по регулированию общественных услуг проект тарифа на теплоэнергию, который предусматривает с 1 сентября 2025 года его повышение на 21,5% - с 74,17 евро до 90,15 евро за мегаватт-час без НДС. Необходимость повышения тарифа предприятие в основном объясняет ростом цен на закупаемую теплоэнергию.

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