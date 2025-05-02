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Рига, труд, май? Сэкономленные на уборке снега деньги чиновники тут же пустили на покос…. сантиметра травы. ФОТО (3)

Редакция PRESS 2 мая, 2025 15:29

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Праздник трудящихся в микрорайонах Риги ознаменовался появлением... газонокосильщиков. Аж двух человек на один двор в рижском микрорайоне Ильгюциемс.

На очистку снега и уборку улиц в Риге в этом году было запланировано 13 миллионов евро. Из-за того, что зимой почти не было снега — сэкономили половину. И, видимо, решили наверстать другим способом.

Трава, к счастью рижских чиновников - не снег. Худо-бедно, но растет. Правда, скорее бедно. Ведь из-за сравнительно холодной весны газоны только-только заполнились первой травкой, длинною сантиметров в 5-10. Вот её и скосили. За наши налоги.

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Так же пока неизвестно, что думает Рижская дума о шумных работах в выходной день. Праздник - праздником, а работа по расписанию?

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Комментарии (3) 7 реакций
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