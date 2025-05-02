На очистку снега и уборку улиц в Риге в этом году было запланировано 13 миллионов евро. Из-за того, что зимой почти не было снега — сэкономили половину. И, видимо, решили наверстать другим способом.

Трава, к счастью рижских чиновников - не снег. Худо-бедно, но растет. Правда, скорее бедно. Ведь из-за сравнительно холодной весны газоны только-только заполнились первой травкой, длинною сантиметров в 5-10. Вот её и скосили. За наши налоги.

Так же пока неизвестно, что думает Рижская дума о шумных работах в выходной день. Праздник - праздником, а работа по расписанию?