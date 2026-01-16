Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Рига подписала контракт на проектирование и реконструкцию Вантового моста

Редакция PRESS 16 января, 2026 18:34

Важно 0 комментариев

Рижская муниципалитет в пятницу заключил договор на проектирование и реконструкцию Вантового моста, сообщили агентству LETA в городской администрации.

Победителем конкурса на реконструкцию Вантового моста стало объединение поставщиков «Vanšu tilts», предложив выполнить работы за 69,8 млн евро без НДС, следует из данных Электронной системы закупок. В объединение входят компании Hanza Construction Group, Tilts и Балтийское бюро проектирования инженерных сооружений «Vektors T».

Ранее второй участник конкурса оспорил его результаты в Бюро по надзору за закупками. Мэр Риги Виестурс Клейнбергс даже заявлял, что если из-за спора не удастся в ближайшее время подписать договор и начать реконструкцию, мост в 2027 году пришлось бы закрыть.

Теперь Рижская дума получила решение Бюро по надзору за закупками, согласно которому жалоба второго претендента признана необоснованной. На основании этого решения муниципалитет подписал договор с объединением «Vanšu tilts».

«Процедура закупки и ее оценка прошли профессионально. Сегодня мы подписали договор, который позволяет начать проектирование и ремонтные работы. Проектирование начнется уже в этом году, а строительные работы стартуют в 2027 году, чтобы избежать закрытия моста», — прокомментировал Клейнбергс.

Он подчеркнул, что Вантовый мост является важнейшей транспортной артерией Риги, поэтому цель города — привести его в порядок ответственно, сохранив безопасность и нормальный ритм городской жизни.

Ранее сообщалось, что на ремонт Вантового моста Рижская дума планирует занять до 84,46 млн евро. В том числе в 2026 году потребуется до 6,7 млн евро, в 2027 году — до 42 млн евро, в 2028 году — до 35,76 млн евро.

Общая длина Вантового моста составляет 593,6 метра, высота главного пилона — 108,7 метра. Проект предусматривает обновление асфальтового покрытия проезжей части, создание разделенной пешеходной зоны и велоинфраструктуры. Ширина тротуаров составит 1,7 метра с одной стороны и 1,9 метра — с другой. Перила будут восстановлены на прежней высоте — 1,3 метра.

Проект также включает замену вант. Их общий вес составит 385,5 тонны. Предусмотрена установка новых защитных оболочек для существующих и новых вант общей длиной 3084 метра, что обеспечит долговечность и защиту от воздействия окружающей среды.

Реконструкция Вантового моста будет реализована по принципу «проектируй и строй», при котором один подрядчик отвечает как за разработку проекта, так и за выполнение строительных работ, обеспечивая единую ответственность и согласованность на всех этапах.

Всего в Риге насчитывается 145 мостов, путепроводов и пешеходных тоннелей. Значительная часть из них выработала свой ресурс, о чем свидетельствуют как внешний вид, так и техническое состояние.

