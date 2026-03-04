Гнать так гнать! У подпольных самогонщиков изъято 340 литров браги

Обыск был проведён 26 февраля в рамках ранее начатого уголовного процесса по факту незаконного оборота алкогольных напитков. Во время следственных действий у женщины 1966 года рождения и мужчины 1967 года рождения были найдены 340 литров незаконно изготовленной браги, 4,5 литра водки, а также 400 сигарет Marlboro без латвийских акцизных марок.

Кроме того, сотрудники полиции изъяли аппарат для дистилляции алкоголя.

Оба человека были задержаны, однако позже их освободили. Одному из подозреваемых в качестве меры пресечения назначено обязательство находиться по определённому месту жительства.

По данным полиции, задержанные ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов за аналогичные правонарушения.

Расследование продолжается по первой части статьи 221 Уголовного закона - за незаконное изготовление, хранение или реализацию алкогольных напитков.