Рига отворачивается от фермеров: им отказано в круглосуточной доставке зерна и рапса в порт

Председатель правления организации Юрис Лаздиньш заявил, что такое решение ударит по отрасли: «Если Рижскому свободному порту фермеры не нужны, значит, нам придётся думать о перегрузке грузов в другие порты Латвии.»

Самоуправление мотивировало отказ дорожными работами и ограничениями движения. Однако в предыдущие годы, по словам фермеров, город находил возможность поддержать отрасль, временно снимая ограничения.

Лаздиньш напомнил, что в этом году ситуация особенно тяжёлая: поля в Латвии затоплены, сбор урожая осложнён, а плохая погода негативно скажется и на объёмах, и на качестве продукции. «В момент, когда нужна любая помощь, столица отворачивается от стратегически важнейшей отрасли — сельского хозяйства», — подчеркнул он.

Фермеры также указывают на противоречие: дорожные знаки у Рижского порта запрещают въезд для грузовиков в утренние и вечерние часы, что задерживает транспорт с урожаем, создаёт простои и дополнительные расходы.

«Если ситуация не изменится, Рига своими решениями сама стимулирует перераспределение грузопотока зерна и рапса в другие порты, лишая столицу возможности укрепить значение своей гавани», — отметил Лаздиньш.