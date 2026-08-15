«Ремонт Вантового моста нельзя пускать на самотёк, уже сейчас надо серьёзно готовиться к ситуации, потому что понятно: в момент, когда начнётся ремонт главного моста в стране, в городе начнётся кризис», — заявлял Бергхолцс ранее.

Планируется, что комиссия по координации движения и предпринимательства в связи с ремонтом Вантового моста будет включать себя по одному депутату из каждой фракции Рижской думы.