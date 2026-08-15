Создать такую группу предложил председатель комитета по развитию города Эдгар Бергхолцс. Он считает, что она необходима, чтобы заблаговременно подготовиться к ремонту моста и свести к минимуму влияние этого ремонта на движение в городе, на население и бизнес.
«Ремонт Вантового моста нельзя пускать на самотёк, уже сейчас надо серьёзно готовиться к ситуации, потому что понятно: в момент, когда начнётся ремонт главного моста в стране, в городе начнётся кризис», — заявлял Бергхолцс ранее.
Планируется, что комиссия по координации движения и предпринимательства в связи с ремонтом Вантового моста будет включать себя по одному депутату из каждой фракции Рижской думы.
Задача комиссии — создать сводку проблемных вопросов в сфере инфраструктуры, организации движения, доступности образования, культуры и социальных услуг, окружающей среды, безопасности и др., найти по возможности быстрое и эффективное решение, разработать решения по изменению транспортных потоков и мобильной инфраструктуры с учётом полного или частичного закрытия Вантового моста для автотранспорта.
Вопросы строительных работ и их проведения комиссия решать и рассматривать не будет.
Сообщается, что при планировании изменений в транспортной инфраструктуре общественный транспорт не будет рассматриваться в качестве единственного или первоочерёдного решения. В качестве полноценной альтернативы комиссия рассмотрит возможность использовать водные пути.
Помимо этого, комиссия будет искать решения, как помочь предприятиям, которых изменения коснутся в наибольшей степени. В частности, она может предложить механизмы поддержки или возможности компенсировать убытки, например, льготы по налогу на недвижимость.
Как сообщается, в конкурсе на перестройку Вантового моста победило объединение поставщиков Vanšu tilts, которое обещает провести работы за 69,8 миллиона евро без НДС.
Проектом предусмотрено обновление асфальтового покрытия на проезжей части, сооружение отдельной пешеходной зоны и велоинфраструктуры, обновление перил моста и замену вантов.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.