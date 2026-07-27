Завершить проектирование планируется в 2027 году, а реконструкцию моста — до 2030 года.
Реконструкция Воздушного моста является одним из важнейших проектов развития транспортной инфраструктуры Риги. Цель проекта — обеспечить безопасную и долгосрочную эксплуатацию сооружения, сохранив его архитектурный облик, и одновременно повысить безопасность движения, доступность для людей с ограниченными возможностями и долговечность инфраструктуры.
При проектировании планируется использовать устойчивые и экологичные решения, а также обеспечить срок эксплуатации моста не менее 100 лет.
В ходе разработки проекта будет проведено моделирование транспортных потоков, подготовлены схемы организации движения на период строительных работ и объездные маршруты с акцентом на обеспечение движения общественного транспорта.
Кроме того, проект предусматривает улучшение условий для пешеходов и велосипедистов, новое освещение, создание инфраструктуры для обслуживания моста и разработку его 3D-визуализаций.
Основой для разработки проекта станет ранее подготовленная строительная документация и архитектурно-художественная инвентаризация Воздушного моста. При этом технические решения будут усовершенствованы с учетом современных требований к безопасности и долговечности.
Стоимость договора составляет 487 800 евро без налога на добавленную стоимость. Согласно условиям договора, разработка строительного проекта займет 12 месяцев.
По данным «Firmas.lv», ООО «Projekts 3» зарегистрировано в 2002 году. Компания принадлежит в равных долях Гирту Шкюпелису и Мартиньшу Роопсу. В прошлом году оборот предприятия составил 2,67 млн евро, прибыль — 291 830 евро.
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