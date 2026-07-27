Реконструкция Воздушного моста является одним из важнейших проектов развития транспортной инфраструктуры Риги. Цель проекта — обеспечить безопасную и долгосрочную эксплуатацию сооружения, сохранив его архитектурный облик, и одновременно повысить безопасность движения, доступность для людей с ограниченными возможностями и долговечность инфраструктуры.

При проектировании планируется использовать устойчивые и экологичные решения, а также обеспечить срок эксплуатации моста не менее 100 лет.