Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

РФ заявила о захвате Покровска и Волчанска, Украина отрицает

© Deutsche Welle 2 декабря, 2025 10:28

Мир 0 комментариев

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска захватили города Покровск и Волчанск в Донецкой и Харьковской областях Украины. Об этом он доложил президенту России Владимиру Путину во время его визита 30 ноября в один из пунктов управления Объединенной группировки войск РФ, воюющей в Украине. Информацию о докладе Герасимова Путину распространил в понедельник, 1 декабря, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как сообщается на сайте Кремля, командующие военных группировок "Центр" и "Восток"  - Валерий Солодчук и Андрей Иванаев - также доложили российскому президенту о взятии под контроль южной части города Мирноград в Донецкой области и начале операции по захвату города Гуляйполе в Запорожской области Украины.

Генштаб ВСУ сообщил о продолжении боев за Покровск

Между тем Генеральный штаб ВСУ сообщил в ежедневном вечернем отчете, что на Покровском направлении до сих пор ведутся бои. "В течение дня на Покровском направлении агрессор осуществил 49 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Новое Шахово, Дорожное, Никаноровка, Белицкое, Шахово, Родинское, Мирноград, Новоекономическое, Ровно, Покровск, Зверовое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоподгородное, Филия и в направлении населенного пункта Гришино. Сейчас бои идут в пяти локациях", - говорится в сообщении украинского командования. 

В нем также упоминаются бои вблизи Волчанска. Об отступлении подразделений ВСУ на новые позиции в отчете Генштаба не говорится.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 1 декабря по итогам встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже опроверг захват Покровска и Волчанска. В то же время он подчеркнул, что ситуация в Покровске и на других направлениях "остается сложной".

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко назвал заявления российской стороны о взятии под контроль населенных пунктов "повышением ставок в дипломатии" для западной аудитории. По словам Коваленко, Волчанск остается под контролем ВСУ, как и город Купянск в Харьковской области, о захвате которого Герасимов ранее также отчитывался Путину.

Продвижение России под Покровском

На картах OSINT-проектов, отслеживающих изменения линии фронта, ни Волчанск, ни Покровск все еще не полностью захвачены российской армией. Однако ранее украинский OSINT-проект DeepState сообщал об ускорившихся темпах захвата территорий Украины российскими войсками. По его данным, за неполную неделю в начале ноября ВС РФ захватили в Украине 134 квадратных километра территории - вдвое больше, чем в октябре.

По оценке американского Института изучения войны (ISW), главную роль в формировании ситуации на поле боя, в частности с точки зрения продвижения российских войск под Покровском, сыграла многомесячная кампания России по уничтожению логистики ВСУ дронами вблизи тыла. Успеху армии РФ по всему фронту, особенно в направлении Покровска и Гуляйполя, способствовали также погодные условия - туман и осадки, говорилось в сводке ISW за 15 ноября.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Важно

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Важно

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
Важно

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи!

Животные 19:29

Животные 0 комментариев

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Читать
Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать