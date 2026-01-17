Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
РФ и Украина согласовали локальное прекращение огня на ЗАЭС

© Deutsche Welle 17 января, 2026 12:16

0 комментариев

При посредничестве МАГАТЭ Россия и Украина договорились о прекращении огня в районе Запорожской АЭС, чтобы провести ремонт последней оставшейся резервной ЛЭП.

Россия и Украина при посредничестве Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) договорились о локальном прекращении огня в районе Запорожской АЭС, чтобы начать ремонт последней оставшейся резервной линии электропередачи. Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссив пятницу, 16 января.

"Ожидается, что технические специалисты украинского оператора электросетей в ближайшие дни приступят к ремонтным работам на линии 330 кВ, поврежденной и отключенной в результате военных действий 2 января", - говорится в сообщении.

Указывается, что представители МАГАТЭ уже вылетели из Вены, чтобы осуществлять наблюдение за ремонтными работами у линии фронта. Нынешнее локальное прекращение огня в районе ЗАЭС - уже четвертое по счету, напомнил Гросси. По его словам, оно демонстрирует важную роль МАГАТЭ.

МАГАТЭ готовится проверить электроподстанции Украины

На фоне продолжающихся атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины МАГАТЭ готовит очередную экспертную миссию для инспектирования десяти электроподстанций Украины, имеющих критическое значение для ядерной безопасности, сообщил Гросси.

Эти подстанции важны для выработки электроэнергии, необходимой для систем охлаждения реакторов и других ключевых функций ядерной безопасности, уточняется в пресс-релизе.

Вопрос об управлении Запорожской АЭС

Запорожская АЭС - крупнейшая атомная станция в Европе. В ее состав входят шесть энергоблоков общей мощностью 6000 МВт. Она расположена близ Энергодара на южном берегу обмелевшего Каховского водохранилища. Россия оккупировала Запорожскую АЭС в марте 2022 года, вскоре после начала войны в Украине, передав ее под управление АО "Росэнергоатом".

Все реакторы ЗАЭС остановлены, но требуют постоянного охлаждения. К системе охлаждения подается электричество от внешней сети. В случае отключений энергоснабжение обеспечивают дизельные генераторы. На протяжении войны станция неоднократно подвергалась обстрелам, в которых Россия и Украина обвиняют друг друга.

Управление Запорожской АЭС после войны - один из ключевых вопросов при обсуждении путей достижения мира в Украине при посредничестве США.

Трамп грозит пошлинами странам, которые не поддержат претензии США на Гренландию

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести пошлины в отношении стран, которые не поддерживают притязания Вашингтона на Гренландию. Об этом американский лидер сказал в пятницу, 16 января, в Белом доме. "Я могу ввести пошлины для стран, если они не поддержат (США в вопросе) Гренландии, потому что Гренландия нужна нам для национальной безопасности. Так что я могу поступить так", - подчеркнул Трамп. Он также назвал себя "королем пошлин".

«Проголосую за тех, кто ликвидирует этот маразм»: перенос рабочих дней многим не по нраву

Сегодня, 17 января, в Латвии в государственных и муниципальных учреждениях - рабочая суббота, поскольку 2 января было выходным днём. По этому поводу было выпущено специальное распоряжение Кабмина.

Американцы взялись за теневой флот. Чем это грозит России в 2026 году?

Новый год начался драматично для теневой армады ржавых танкеров сомнительного происхождения, которые помогают России, Ирану и Венесуэле торговать нефтью в обход западных санкций. США взялись за теневой флот в Атлантике, объявили морскую блокаду Венесуэлы и захватили танкер под российским флагом неподалеку от Великобритании. А Украина с начала зимы атакует идущие в Россию суда в Черном море.

Вовремя сообразил: как взрослые помогли ребёнку потушить пожар

Почувствовав задымление и заметив пожар, ребёнок в пятницу остановил проезжавшую мимо автомашину и с помощью взрослых вызвал спасателей, сообщила агентству LETA Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

«Это кринжовая эстетика»: художник по свету требует извинений от худрука театра «Дайлес»

Художник по свету Юлия Бондаренко требует официальных извинений от художественного директора театра "Дайлес" Виестурса Кайришса за эмоциональное насилие, публичное унижение и непрофессиональное обращение на генеральной репетции рождественского концерта Pēkšņi gaismā. Кайришс не видит оснований для обвинения, поскольку, по его словам, качество работы было неприемлемым и он действовал "хирургическим путём", чтобы спасти ситуацию. Минкульт уже получил от Бондаренко жалобу, но её продвижение пока неясно, поскольку ждут информации от театра "Дайлес", сообщает программа ЛТВ Kultūršoks.

Куда мужчины подевались? Женщин в Латвии намного больше — вы удивитесь, насколько

В начале прошлого года среди всего населения Латвии была 997 тысяч 641 женщина и 862 тысяч 924 мужчины, о чём свидетельствует информация Центрального статистического управления.

Президент Польши Кароль Навроцкий: Европейский союз — это «угасающая звезда»

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Польша должна быть в авангарде лагеря, реформирующего Европейский союз. Критикуя нынешнюю политику сообщества, он отметил, что страны, которые не согласны с Брюсселем по ряду проблем, не следует причислять к евроскептикам.

