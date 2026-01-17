РФ и Украина согласовали локальное прекращение огня на ЗАЭС

Россия и Украина при посредничестве Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) договорились о локальном прекращении огня в районе Запорожской АЭС, чтобы начать ремонт последней оставшейся резервной линии электропередачи. Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссив пятницу, 16 января.

"Ожидается, что технические специалисты украинского оператора электросетей в ближайшие дни приступят к ремонтным работам на линии 330 кВ, поврежденной и отключенной в результате военных действий 2 января", - говорится в сообщении.

Указывается, что представители МАГАТЭ уже вылетели из Вены, чтобы осуществлять наблюдение за ремонтными работами у линии фронта. Нынешнее локальное прекращение огня в районе ЗАЭС - уже четвертое по счету, напомнил Гросси. По его словам, оно демонстрирует важную роль МАГАТЭ.

МАГАТЭ готовится проверить электроподстанции Украины

На фоне продолжающихся атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины МАГАТЭ готовит очередную экспертную миссию для инспектирования десяти электроподстанций Украины, имеющих критическое значение для ядерной безопасности, сообщил Гросси.

Эти подстанции важны для выработки электроэнергии, необходимой для систем охлаждения реакторов и других ключевых функций ядерной безопасности, уточняется в пресс-релизе.

Вопрос об управлении Запорожской АЭС

Запорожская АЭС - крупнейшая атомная станция в Европе. В ее состав входят шесть энергоблоков общей мощностью 6000 МВт. Она расположена близ Энергодара на южном берегу обмелевшего Каховского водохранилища. Россия оккупировала Запорожскую АЭС в марте 2022 года, вскоре после начала войны в Украине, передав ее под управление АО "Росэнергоатом".

Все реакторы ЗАЭС остановлены, но требуют постоянного охлаждения. К системе охлаждения подается электричество от внешней сети. В случае отключений энергоснабжение обеспечивают дизельные генераторы. На протяжении войны станция неоднократно подвергалась обстрелам, в которых Россия и Украина обвиняют друг друга.

Управление Запорожской АЭС после войны - один из ключевых вопросов при обсуждении путей достижения мира в Украине при посредничестве США.