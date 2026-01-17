Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Президент Польши Кароль Навроцкий: Европейский союз — это «угасающая звезда»

Euronews 17 января, 2026 12:20

Важно 0 комментариев

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Польша должна быть в авангарде лагеря, реформирующего Европейский союз. Критикуя нынешнюю политику сообщества, он отметил, что страны, которые не согласны с Брюсселем по ряду проблем, не следует причислять к евроскептикам.

На встрече с дипломатическим корпусом Кароль Навроцкий в очередной раз раскритиковал политику Европейского союза, негативно оценив, в частности, "Зеленый курс" (экологические программы), соглашение с Латинской Америкой МЕРКОСУР, миграционную политику и другие сферы. Он также заявил, что сообщество напоминает "угасающую звезду", но ему небезразлична европейская интеграция. По словам президента, он "хочет сильную Польшу в здоровом ЕС".

"Я считаю, что Польша должна быть в авангарде лагеря реформ Европейского союза, открытого для всех стран, которые не согласны с продолжением существующей политики и в то же время не хотят быть причисленными к противникам самой идеи единой Европы", - сказал он.

Он заявил о своем намерении поощрять такой подход со стороны правительства Республики.

Кароль Навроцкий критикует Европейский союз

Кароль Навроцкий известен своей критикой текущей политики Европейского союза и Украины. Несколько месяцев назад он сказал о "Зеленой сделке", что она "разрушает польское сельское хозяйство". Правда, перед президентскими выборами он подписал декларацию из восьми пунктов, составленную Славомиром Ментценом из ультраправой коалиции "Конфедерация, свобода и независимость", в которой он, в частности, утверждал, что будет выступать против вступления Украины в НАТО и не позволит отправлять польских солдат в эту страну. Он также заявил, что закон о языке вражды "должен отправиться в мусорный ящик". Уже будучи президентом, во время встречи с Владимиром Зеленским он обвинил последнего в неблагодарности по отношению к Польше.

На встрече с дипломатическим корпусом в четверг Навроцкий заговорил о "российском империализме", подчеркнув, что одной из целей России, помимо преследования собственных граждан, "является территориальная экспансия, массовые убийства и нападения на гражданские объекты, включая больницы и школы". Как он отметил, "Польша, которая граничит с Россией на протяжении веков, осознает угрозу со стороны Москвы, как мало кто другой".

Он также заявил, что с окончанием войны в Украине Россия не откажется от дальнейшей экспансии.

"Только повышая обороноспособность всех союзников и укрепляя наше единство, можно сдерживать и сдерживать Россию", - сказал он.

Разногласия с Дональдом Туском

На пресс-конференции в четверг Дональд Туск затронул тему отношений с президентом, заявив, что они сложные, хотя и не по его вине. Он отметил, что предметом разногласий являются, прежде всего, вопросы безопасности, в том числе энергетические, а также вопросы польской дипломатии и внешней политики.

По его словам, это не должно быть "предметом непрекращающихся ссор и злопыхательства".

Он добавил, что и министр иностранных дел Радослав Сикорский во время встречи с президентом еще раз попытается "объяснить ему", в чем суть конституционных правил. "Я надеюсь, что эти аргументы наконец произведут какое-то впечатление и долгожданные назначения польских дипломатов на полноценные посольские посты состоятся", - сказал Туск. Встреча главы МИДа с президентом должна состояться 26 января.

