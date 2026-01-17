Куда мужчины подевались? Женщин в Латвии намного больше — вы удивитесь, насколько

Из этого следует, что в январе прошлого года в Латвии женщин было на 134 тысяч 717 больше, чем мужчин.

Мужчин было меньше, чем женщин, во всех городах республиканского подчинения (valstspilsēta) и почти во всех краях, кроме Резекненского (13 тысячи 966 мужчин и 13 тысяч 743 женщины), Саулкрастского (5012 мужчин и 4971 женщина) и Вентпилсского (5191 мужчина и 5104 женщины).

На начало прошлого года в Латвии было больше всего людей в возрасте 37 лет - всего 29 тысяч 567 человек, из них 15 тысяч 238 - мужчины и 14 329 - женщины.

