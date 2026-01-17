Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вовремя сообразил: как взрослые помогли ребёнку потушить пожар

© LETA 17 января, 2026 13:38

0 комментариев

Почувствовав задымление и заметив пожар, ребёнок в пятницу остановил проезжавшую мимо автомашину и с помощью взрослых вызвал спасателей, сообщила агентству LETA Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Вызов, в случае которого правильные действия ребёнка оказались решающими, ГПСС выделила особо в сводке происшествий за сутки. Правда, где именно это произошло, не сообщается.

ГПСС отдаёт должное также поступку людей, ехавших в машине, которые оказались неравнодушными и остановились, заметив ребёнка, отчаянно пытавшегося им что-то сказать.

Выслушав рассказ ребёнка, взрослые позвонили по номеру 112 и потом отправились в дом вслед за ним. Площадь пожара была невелика, поэтому они, взяв с собой огнетушитель из машины, начали тушить огонь до прибытия пожарных.

ГПСС призывает родителей обсудить с детьми, как правильно действовать, если дома начался пожар. Ребёнку нужно рассказать: самое важное при пожаре - выйти из здания или уйти как можно дальше от места горения и задымления и спасать себя, ни в коем случае не следует прятаться. На видном месте можно разместить записку с номером 112. Важно также объяснить, чтобы дети знали - за помощью можно обращаться ко взрослым.

«Проголосую за тех, кто ликвидирует этот маразм»: перенос рабочих дней многим не по нраву
«Проголосую за тех, кто ликвидирует этот маразм»: перенос рабочих дней многим не по нраву

11 тысяч за ремонт троллейбуса: как наказало водителя Rīgas satiksme
11 тысяч за ремонт троллейбуса: как наказало водителя Rīgas satiksme

«Похоронный звон»: в соцсетях комментируют новое назначение Винькеле
«Похоронный звон»: в соцсетях комментируют новое назначение Винькеле (3)

Трамп грозит пошлинами странам, которые не поддержат претензии США на Гренландию

0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести пошлины в отношении стран, которые не поддерживают притязания Вашингтона на Гренландию. Об этом американский лидер сказал в пятницу, 16 января, в Белом доме. "Я могу ввести пошлины для стран, если они не поддержат (США в вопросе) Гренландии, потому что Гренландия нужна нам для национальной безопасности. Так что я могу поступить так", - подчеркнул Трамп. Он также назвал себя "королем пошлин".

«Проголосую за тех, кто ликвидирует этот маразм»: перенос рабочих дней многим не по нраву

0 комментариев

Сегодня, 17 января, в Латвии в государственных и муниципальных учреждениях - рабочая суббота, поскольку 2 января было выходным днём. По этому поводу было выпущено специальное распоряжение Кабмина.

Американцы взялись за теневой флот. Чем это грозит России в 2026 году?

0 комментариев

Новый год начался драматично для теневой армады ржавых танкеров сомнительного происхождения, которые помогают России, Ирану и Венесуэле торговать нефтью в обход западных санкций. США взялись за теневой флот в Атлантике, объявили морскую блокаду Венесуэлы и захватили танкер под российским флагом неподалеку от Великобритании. А Украина с начала зимы атакует идущие в Россию суда в Черном море.

«Это кринжовая эстетика»: художник по свету требует извинений от худрука театра «Дайлес»

0 комментариев

Художник по свету Юлия Бондаренко требует официальных извинений от художественного директора театра "Дайлес" Виестурса Кайришса за эмоциональное насилие, публичное унижение и непрофессиональное обращение на генеральной репетции рождественского концерта Pēkšņi gaismā. Кайришс не видит оснований для обвинения, поскольку, по его словам, качество работы было неприемлемым и он действовал "хирургическим путём", чтобы спасти ситуацию. Минкульт уже получил от Бондаренко жалобу, но её продвижение пока неясно, поскольку ждут информации от театра "Дайлес", сообщает программа ЛТВ Kultūršoks.

Куда мужчины подевались? Женщин в Латвии намного больше — вы удивитесь, насколько

0 комментариев

В начале прошлого года среди всего населения Латвии была 997 тысяч 641 женщина и 862 тысяч 924 мужчины, о чём свидетельствует информация Центрального статистического управления.

Президент Польши Кароль Навроцкий: Европейский союз — это «угасающая звезда»

0 комментариев

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Польша должна быть в авангарде лагеря, реформирующего Европейский союз. Критикуя нынешнюю политику сообщества, он отметил, что страны, которые не согласны с Брюсселем по ряду проблем, не следует причислять к евроскептикам.

