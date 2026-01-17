Вовремя сообразил: как взрослые помогли ребёнку потушить пожар

Вызов, в случае которого правильные действия ребёнка оказались решающими, ГПСС выделила особо в сводке происшествий за сутки. Правда, где именно это произошло, не сообщается.

ГПСС отдаёт должное также поступку людей, ехавших в машине, которые оказались неравнодушными и остановились, заметив ребёнка, отчаянно пытавшегося им что-то сказать.

Выслушав рассказ ребёнка, взрослые позвонили по номеру 112 и потом отправились в дом вслед за ним. Площадь пожара была невелика, поэтому они, взяв с собой огнетушитель из машины, начали тушить огонь до прибытия пожарных.

ГПСС призывает родителей обсудить с детьми, как правильно действовать, если дома начался пожар. Ребёнку нужно рассказать: самое важное при пожаре - выйти из здания или уйти как можно дальше от места горения и задымления и спасать себя, ни в коем случае не следует прятаться. На видном месте можно разместить записку с номером 112. Важно также объяснить, чтобы дети знали - за помощью можно обращаться ко взрослым.