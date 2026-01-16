Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ищите подорожник! Сокращение финансирования угрожает медицине регионов

Редакция PRESS 16 января, 2026 18:04

Объединение центров регионального развития и самоуправлений направило министру здравоохранения Латвии Хосаму Абу Мери официальное письмо с призывом к срочной встрече из-за планируемого в этом году значительного сокращения финансирования региональных больниц.

Самоуправления заявляют, что получили от Министерства здравоохранения информацию, согласно которой финансирование стационарных услуг для региональных больниц может быть существенно уменьшено. По их оценке, такое решение создает прямые риски для доступности медицинской помощи в регионах, ставит под угрозу уже сделанные инвестиции в развитие больниц и может ускорить отток медицинского персонала.

Муниципалитеты также предупреждают, что последствия почувствуют и в столице: поток пациентов вырастет, а нагрузка на рижские университетские больницы увеличится.

Отдельно в письме указывается на противоречие между возможным фактическим сокращением финансирования и публичной позицией министерства о том, что реформа сети больниц проводится поэтапно и в 2026 году не должна существенно ухудшать бюджеты лечебных учреждений.

Руководители самоуправлений призывают к диалогу, чтобы совместно оценить влияние решений на пациентов и медиков и найти сбалансированные варианты, обеспечивающие равный и доступный уровень здравоохранения по всей стране.

Глава Латвийского общества больниц Евгений Калейс на этой неделе на заседании подкомиссии Комиссии Сейма по общественному здравоохранению также заявил о тревоге из-за значительного сокращения финансирования в ряде лечебных учреждений, в том числе в Цесисе, Вентспилсе и Мадоне.

Гренландия — новый Крым? Трамп давит на Европу
Гренландия — новый Крым? Трамп давит на Европу (1)

Запахло жареным: должностных лиц Rail Baltica хотят застраховать от ответственности — задним числом и за наши деньги
Запахло жареным: должностных лиц Rail Baltica хотят застраховать от ответственности — задним числом и за наши деньги (4)

«Совесть проснулась?» Адамсонсу скостили четыре месяца, оставив 8 лет. У защиты остаются вопросы
«Совесть проснулась?» Адамсонсу скостили четыре месяца, оставив 8 лет. У защиты остаются вопросы (1)

Бундесвер прибыл в Гренландию для арктической миссии

Немецкие военные вылетели с датского военного аэродрома Каруп в Гренландию и вместе с датскими солдатами направились в столицу острова Нуук. Как сообщает BILD, Министерство обороны Германии подтвердило, что на борту были военнослужащие ВВС, ВМС и сухопутных сил, а также логисты и эксперты по авиаперевозкам - всего 15 солдат и офицеров.

Немецкие военные вылетели с датского военного аэродрома Каруп в Гренландию и вместе с датскими солдатами направились в столицу острова Нуук. Как сообщает BILD, Министерство обороны Германии подтвердило, что на борту были военнослужащие ВВС, ВМС и сухопутных сил, а также логисты и эксперты по авиаперевозкам - всего 15 солдат и офицеров.

Пожар под Ригой расследуют полиция и спасатели

Государственная полиция начала уголовный процесс по факту трагического пожара в Кекавской волости. Возможные версии произошедшего пока публично не раскрываются. Расследование ведется по разделу Уголовного закона о преступлениях против собственности.

Государственная полиция начала уголовный процесс по факту трагического пожара в Кекавской волости. Возможные версии произошедшего пока публично не раскрываются. Расследование ведется по разделу Уголовного закона о преступлениях против собственности.

Арктика сошла с ума: самый холодный воздух зимы ещё в пути!

Зима решила напомнить, кто здесь главный. Над северным полушарием начал разваливаться полярный вихрь — гигантская атмосферная «стена», которая обычно удерживает арктический холод у полюса. Когда она даёт трещину, холодный воздух вырывается наружу. И именно это сейчас происходит.

Зима решила напомнить, кто здесь главный. Над северным полушарием начал разваливаться полярный вихрь — гигантская атмосферная «стена», которая обычно удерживает арктический холод у полюса. Когда она даёт трещину, холодный воздух вырывается наружу. И именно это сейчас происходит.

Самые спокойные животные планеты: кто вообще никуда не спешит?

Есть животные, рядом с которыми хочется говорить тише. Они не бегут, не дергаются, не паникуют. Они просто живут, будто время для них — рекомендация, а не правило. И что удивительно — именно такой стиль оказался невероятно успешным.

Есть животные, рядом с которыми хочется говорить тише. Они не бегут, не дергаются, не паникуют. Они просто живут, будто время для них — рекомендация, а не правило. И что удивительно — именно такой стиль оказался невероятно успешным.

Гренландия — новый Крым? Трамп давит на Европу

Европа в оцепенении: президент США Дональд Трамп последовательно продолжает курс на усиление американского контроля над Гренландией. О возможных сценариях и последствиях для Европы рассуждает Дирк Эммерих в колонке «Берлинский инсайдер» на Deutsche Welle.

Европа в оцепенении: президент США Дональд Трамп последовательно продолжает курс на усиление американского контроля над Гренландией. О возможных сценариях и последствиях для Европы рассуждает Дирк Эммерих в колонке «Берлинский инсайдер» на Deutsche Welle.

Мухлевали со сроками годности: Продовольственно-ветеринарная служба изъяла из «Mere» прострочку

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) изъяла из продажи сети магазинов «Mere» различные мясные продукты с истёкшим сроком годности, сообщила агентству LETA служба.

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) изъяла из продажи сети магазинов «Mere» различные мясные продукты с истёкшим сроком годности, сообщила агентству LETA служба.

Рига подписала контракт на проектирование и реконструкцию Вантового моста

Рижская муниципалитет в пятницу заключил договор на проектирование и реконструкцию Вантового моста, сообщили агентству LETA в городской администрации.

Рижская муниципалитет в пятницу заключил договор на проектирование и реконструкцию Вантового моста, сообщили агентству LETA в городской администрации.

