Ищите подорожник! Сокращение финансирования угрожает медицине регионов

Самоуправления заявляют, что получили от Министерства здравоохранения информацию, согласно которой финансирование стационарных услуг для региональных больниц может быть существенно уменьшено. По их оценке, такое решение создает прямые риски для доступности медицинской помощи в регионах, ставит под угрозу уже сделанные инвестиции в развитие больниц и может ускорить отток медицинского персонала.

Муниципалитеты также предупреждают, что последствия почувствуют и в столице: поток пациентов вырастет, а нагрузка на рижские университетские больницы увеличится.

Отдельно в письме указывается на противоречие между возможным фактическим сокращением финансирования и публичной позицией министерства о том, что реформа сети больниц проводится поэтапно и в 2026 году не должна существенно ухудшать бюджеты лечебных учреждений.

Руководители самоуправлений призывают к диалогу, чтобы совместно оценить влияние решений на пациентов и медиков и найти сбалансированные варианты, обеспечивающие равный и доступный уровень здравоохранения по всей стране.

Глава Латвийского общества больниц Евгений Калейс на этой неделе на заседании подкомиссии Комиссии Сейма по общественному здравоохранению также заявил о тревоге из-за значительного сокращения финансирования в ряде лечебных учреждений, в том числе в Цесисе, Вентспилсе и Мадоне.