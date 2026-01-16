Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Совесть проснулась?» Адамсонсу скостили четыре месяца, оставив 8 лет. У защиты остаются вопросы

16 января, 2026

LETA

Почти пять лет разбирательств и вот Рижский окружной суд вынес вердикт по делу экс-депутата Сейма Яниса Адамсонса, обвиняемого в шпионаже в пользу России, незаконном хранении боеприпасов и в мошенничестве. Рассмотрев все эти обвинения вкупе, апелляционный суд все же снял с политика одно из обвинений и тюремный срок, к которому приговорен Адамсонс уменьшился... на четыре месяца! Рассказываем подробности из зала суда.

Мы уже писали подробно о ходе судебных разбирательств тут и тут. Напомним, что 9 ноября 2023 года Рижский городской суд признал экс-депутата Сейма Яниса Адамсонса виновным по обвинению в шпионаже в пользу России. Помимо этого суд первой инстанции признал его виновным в незаконном хранении боеприпасов, а так же в получении чужого имущества путем обмана в небольшом размере. Окончательное наказание тогда составило 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с двумя годами пробационному надзора.

Защита Адамсонса с таким приговором не согласилась и подала апелляцию. Сегодня завершилось её рассмотрение в Рижском окружном суде и коллегия судий вынесла свой вердикт: оставить в силе приговор суда предыдущей инстанции по обвинениям в шпионаже и хранении боеприпасов. Однако по части, которая касалась мелкого мошенничества, он был оправдан. Таким образом тюремный срок, к которому приговорен Адамсонс уменьшился на 4 месяца - и составляет восемь лет и два месяца, а также пробационный надзор на два года.

- Об этом мелком мошенничестве. Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) возбудило в отношении меня уголовный процесс, обвиняя в злоупотреблении служебным положением и мошенничестве. Потом загадочным образом это дело было переквалифицировано, - комментирует приговор суда Адамсонс. Он отмечает, что изначально его обвиняли в махинациях с компенсациями для депутатов Сейма. Якобы он, будучи народным избранником, растратил шесть тысяч евро. Потом сумма уменьшилась до четырех, потом до двух тысяч и наконец до суда дошло обвинение в махинациях на сумму 100... Не тысяч, а просто 100 евро. - Каким образом это произошло, я не знаю. Очевидно, поэтому окружной суд этот пункт обвинения выбросил из приговора.

- Итоговое наказание было уменьшено на четыре месяца по той причине, что во время рассмотрения дела было констатировано, что есть обстоятельства не допускающие уголовный процесс. Не было получено заявление пострадавшего, - комментирует решение судебной коллегии её председатель судья Сигне Гринберга. Нужно отметить, что в данном случае пострадавшей стороной является Сейм, как госучреждение. И оно, похоже, себя пострадавшим так и не посчитало.

Против приговора суда у стороны гособвинения в целом возражений нет:

- Прокуратура в общем удовлетворена. В отношении того, что суд прекратил уголовный процесс по части мошенничества, об этом можем сказать только когда ознакомимся с указанной мотивацией в полном приговоре суда, - кратко прокомментировала итоги апелляции прокурор Эдита Янсоне. Возможно, она дала бы более подробное разъяснение, но была назначена на это дело лишь неделю назад.

Прежний гособвинитель, Юрис Лочмелис, который несколько лет надзирал за работой соответствующих специальных служб и контролировал этот процесс на стадиях досудебного расследования, в суде первой, а также второй инстанции неожиданно накануне последнего слова обвиняемого и возможного приговора, т.е. 8 января 2026 года, ушел в отставку.

- Неужели совесть проснулась или чувство стыда за сфабрикованное дело? - комментирует адвокат Михаил Черноусов, представляющий в суде интересы Яниса Адамсонса. По его мнению, в материалах дела констатируются существенные процессуальные нарушения — как на этапах получения, фиксации фактов, так и их оценки. Эти нарушения, считает защита, повлияли на правосудие в целом и делают приговор первой инстанции неправомерным.

- В своем последнем слове обвиняемый указал, что он стал объектом длительной оперативной разработки и дальнейшего уголовного преследования в связи со своей активной борьбой с организованной преступной группировкой на государственном уровне, - заявляет адвокат Черноусов, - Целью этой разработки было найти любые компрометирующие материалы, чтобы «снять с трассы» политика, который был неудобен определенным политическим и криминальным силам. Для этого использовался практически весь возможный инструмент оперативной работы — как предусмотренные законом, так и сомнительные методы. Но, как известно, трудно найти черную кошку в темной комнате, если её там нет.

Адамсон категорически отрицает свою вину по всем пунктам обвинения и готов бороться до конца. Приговор окружного суда - не последняя точка в этом деле. Сторона защиты уже заявила, что будет подавать кассацию в Верховный суд. Сколько времени займет рассмотрение в суде высшей инстанции неизвестно. Разбирательства длятся уже почти пять лет, и второй обвиняемый по делу о шпионаже, Генадий Силонов, все это время сидит в Рижской Центральной тюрьме. Согласно вердикту окружного суда его предварительное заключение будет засчитано в срок лишения свободы к которому он приговорен судом первой инстанции - 7 лет. Однако, если рассмотрение в Верховном суде затянется еще на пару лет, не исключено, что Силонов отбудет весь свой срок еще до того, как будет вынесен окончательный приговор.

Вопреки опасениям защиты, Адамсонса в этот раз не вывели из зала суда под конвоем и в наручниках. Суд постановил оставить ему прежние меры пресечения: запрет на выезд из страны и смену места жительства, а так же залог в размере 30 000 евро.

- Было решено не менять меры пресечения, так как Адамсонс не избегал участия в судебном процессе, судебным разбирательствам не препятствовал и у него установлен залог. - прокомментировала это решение судья  Сигне Гринберга, отметив, что залоговые деньги будут возвращены когда приговор вступит в силу.

- Я хорошо знаю все способы, законные и не очень, как можно пересечь морскую границу. В свое время я объехал все пограничье по всем контрольным пунктам. Если бы у меня было желание, предположим, я это мог бы сделать уже давно, - отвечает Адамсонс на вопрос журналистов о возможном побеге из Латвии. Он напомнил, что начинал службу в вооруженных силах Латвии как офицер штаба флота, был командиром погранохраны, а позже министром внутренних дел и хорошо знаком с системой безопасности на границе. 

Впрочем, экс-политик не питает иллюзий насчет возможного окончательного приговора и понимает, что решение Верхнего суда может быть не в его пользу и оставит в силе приговор на 8 лет тюремного заключения:

- Тогда буду сидеть. Займусь образованием, напишу мемуары. На это тоже нужно время, - лаконично ответил он. 

Впереди еще предстоят слушанья в Верховном суде. Кроме того, он намерен обратиться и в Европейский суд по правам человека, так как считает, что уголовное преследование вызвано политическими мотивами. И пускай 8 лет тюремного срока по прежнему висят над ним дамокловым мечом, но в суде второй инстанции он добился того, что с него сняли часть обвинений. Пусть и небольшую, но все же.

