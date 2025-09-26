Дело Адамсонса: «Женька» с «Сашкой» из ФСБ, и при чем тут Россельхознадзор?

Краткую историю дела мы уже описывали, когда рассказывали о заседании суда в минувший понедельник, 22 сентября. Подробности можно прочитать здесь, тогда стороны подали последние ходатайства и приступили к заключительным прениям: с обвинительной речью выступили прокурор Юрис Лочмелис со стороны гособвинения и защитник Яниса Адамсонса Михаил Черноусов.

Рижский окружной суд не стал затягивать процесс и следующее слушание дела было назначено уже через день, на среду, 24 сентября. На нем по регламенту слово было предоставлено защитникам второго подсудимого Геннадия Силонова - адвокатам Михаилу Силину и Имме Янсоне. Они представляют его интересы не только юридически, но и физически в зале суда. Сам обвиняемый, конечно, присутствует, но удаленно по видеосвязи из Рижской Центральной тюрьмы, где находится уже почти четыре года, пока идут судебные тяжбы во всех инстанциях. Обвинению было предоставлено право на реплики.

Напомним, второй обвиняемый, гражданин России Геннадий Силонов, также был признан виновным и приговорен к семи годам и шести месяцам лишения свободы с двумя годами пробационного надзора.

Судья Рижского городского суда Эрленс Эрнстсонс, вынося вердикт в суде первой инстанции, заявил: "В деле установлено, что Янис Адамсонс незаконно, систематически и целенаправленно собирал и передавал через гражданина РФ и экс-сотрудника КГБ Геннадия Силонова закрытую информацию, а также другую информацию иностранной организации, а именно разведывательной службе, которой в данном случае являлась Федеральная служба безопасности (ФСБ) Российской Федерации. Геннадий Силонов же осуществлял незаконный сбор закрытой информации, а также незаконный сбор другой информации в интересах и задачах вышеназванных зарубежных стран".

В материалах дела указывается, что информация, которую собирал Геннадий Силонов давала представление о работе латвийских госучреждений, правоохранительных органов и органов госбезопасности, а также содержала информацию о системе государственной обороны.

Теперь Рижский окружной суд рассматривает дело во второй инстанции:

- В этом расследовании игнорируются не только правовые нормы, но и здравый смысл - заявляет адвокат Силин в своей заключительной речи. Он указывает, что статус информации закрытого доступа имеет очень точное юридическое значение, и к ней не относится сведения, полученные из публичных источников и СМИ. По мнению защиты, среди них нет секретной или закрытой информации, и при внимательном рассмотрении, можно сделать вывод что они представлены в лаконичной форме, как личные записи человека, интересующегося актуальными событиями.

"Женька" и "Сашка" из ФСБ

Помимо этого Силин указывает на многочисленные процессуальные нарушения, допущенные при сборе доказательств. Сомнения вызывает не только то, насколько законным образом велась слежка за подозреваемыми, но и само заключение Службы Госбезопасности (СГБ), представленное в материалах дела. Подробно этот момент в деле раскрывает второй защитник Силонова, адвокат Имма Янсоне.

- Защите неизвестна персона, которая составляла заключение. Ни ее личность, ни профессиональная компетенция, - заявляет она, отмечая, что при внимательном изучении данного документа становится очевидна некомпетентная интерпретация и противоречивые выводы, сделанные сотрудником спецслужбы. Допущенные, в том числе, вероятно, из-за простого незнания... русского языка. Как пример она указывает на связь Адамсонса с неким Андреем Владимировичем, который указан в заключении СГБ как высокопоставленный сотрудник ФСБ.

- Любой, кто хоть немного знаком с нормами русского языка понимает, что это не фамилия, а отчество, считает адвокат и спрашивает, если каким-то образом сотрудники латвийских спецслужб смогли выяснить и указать в заключении каким отделом ФСБ на Дальнем Востоке этот Андрей Владимирович руководит, то почему при этом нигде не указывают его фамилию? Тем не менее, Янсоне отмечает, что среди знакомых Адамсонса действительно есть Андрей Владимирович Чертихин. Он правда государственный чиновник в России, но работает не в ФСБ, а в Россельхознадзоре (аналог Продовольственной-ветеринарной службы в Латвии - ред.). По данным из открытых источников, еще в 2024 году он руководил Уссурийским отделом по ветеринарному надзору на Дальнем Востоке России.

Сомнения, по мнению защиты, вызывают и другие персоны, которые в обвинении указываются как кураторы из ФСБ. В материалах дела они фигурируют как "Женька" и "Сашка" - так, по заключению спецслужб Латвии - Адамсонс записал их в своем телефоне.

-И, очевидно, Адамсонс ногой открывает двери в их кабинеты, - замечает Янсоне, комментируя даже гипотетическую возможность столь фамильярного обращения к якобы кураторам из ФСБ. Тем не менее, среди контактов Адамсонса действительно есть "Женька" и "Сашка" - его сослуживцы и друзья со времен службы в морской погранохране СССР. И они долгое время обменивались сообщениями. Адвокат приводит суду примеры этих сообщений. Вот что отправлял им Адамсонс:

"С Днем ВМФ! Семь футов под килем"

"С Днем пограничника! Все преодолеем, никто кроме нас" и "Уже поднял бокал!"

Женька и Сашка тоже слали ответные сообщения Адамсону, например:

"Янис, с Днем рождения! Здоровья и удачи, Евгений".

Адвокаты обращают внимание суда на то, что Адамсонс поддерживал контакт с "Женькой" и "Сашкой" задолго до знакомства с их подзащитным Геннадием Силоновым. И спрашивают: зачем же им тогда использовать Силонова в качестве посредника, если они итак давно, открыто, без соблюдения каких-либо норм конспирации и субординации общались друг с другом? Кроме того, сторона обвинения указывает на саму абсурдность обвинения, что их клиенты собирали сведения по заданию ФСБ, ведь по закону РФ данная спецслужба не имеет права и полномочий вести свою деятельность за пределами Российской Федерации, для этого в России есть другие структуры.

Защита: дайте факты, а не выдумки

Кстати, о конспирации. Янсоне указывает так же на другие несоответствия и противоречия в заключении СГБ. В частности, там сказано, что Силонов оплачивал счета в ресторанах во время встреч с Адамсонсом. Это, по мнению обвинения, явный признак вознаграждения за агентурную работу.

- В расшифровках разговоров подзащитных однозначно идет речь о раздельной оплате счете. Значит этот вывод - выдумка автора заключения.

Еще одна несостыковка: в заключении СГБ сказано, что у Силонова было изъято два телефона. Один он якобы использовал для повседневного общения, а по второму связывался с Адамсонсом - и это еще один признак конспирации. Вот только защита опровергает и этот вывод спецслужбы: номер этого "конспиративного" телефона Силинов неоднократно указывал как свой контактный в различных структурах, например, в Департаменте безопасности дорожного движения (CSDD) и в Департаменте по делам гражданства и миграции (PMLP). И если о нем знали в госучреждениях Латвии, то это противоречит самому определению конспирации.

Что касается информации, которую Силинов собирал в письменном виде о других персонах, учреждениях и событиях в Латвии. В суде обвинение указывает эти заметки, как неоспоримый доказательство шпионской деятельности. Тем не менее, защита находит этому более простое объяснение:

- Силинов - финансовый аналитик. Записи подобного характера необходимы, чтобы оценить риски и общую ситуации для инвесторов, готовых вкладываться в развитие экономики Латвии, - поясняет в зале суда Янсоне. У защиты есть соответствующие договора и документы, которые подтверждают факт, что Силинов долгое время вел данную предпринимательскую деятельность.

- Заключение СГБ должно быть о фактах и событиях, а не состоять из интерпретации этих фактов, - делает вывод сторона защиты. Кроме того, Янсоне отмечает: - В обвинении сказано, что из-за передачи этих сведений под угрозу была поставлена государственная безопасность. Подчеркиваю, из-за передачи сообщений. Что это за мистическая угроза, которая длилась пять лет и не была пресечена при первой возможности?

Обвинение: передавались конфеденциальные сведения

- Чтобы не было сомнений, что угроза государственной безопасности существовала - эти сведения содержат большое количество личных данных, компрометирующих материалов о должностных лицах и оперативной информации об уголовных процессах, - - прокурор Юрис Лочмелис воспользовался своим правом высказать реплику, когда сторона защиты закончила свои выступления в зале суда.

Как пример гособвинитель указывает на сведения о связи бывшего начальника Криминальной полиции с организованной преступностью Латвии, а также об оперативных мероприятиях, которые проводились правоохранительными органами в его отношении.

- Эти сведения были переданы до начала уголовного процесса, что ставило его под угрозу, - заявляет прокурор.

Что касается прозвучавших сомнений в выводах спецслужб, а также компетенции и профессионализме неизвестного лица, которое составляло заключение СГБ, прокурор заявил следующее:

- В отношении подлинности и точности на себя взял ответственность заместитель начальника Службы госбезопасности, который его подписал.

- При всем уважении, заместитель начальника Службы госбезопасности не является бесспорным источником истины, - заявила в ответ адвокат Янсоне.

- Защита в заключительной речи стороны обвинения ожидала, что прозвучат конкретные доказательства, - в свою очередь высказался Михаил Черноусов, адвокат Адамсонса. - Но в ней господин прокурор просто не согласен с мнением защиты. В материалах дела содержится множество выдумок, явно почерпнутых из художественной литературы и СМИ. Но нет главного - доказательств шпионской деятельности, хранения патронов, мошенничества.

Помимо шпионажа Адамсонсу вменялось мошенничество с депутатскими компенсациями на несколько тысяч евро. Но в итоге в суде ему предъявлена растрата суммы в 110 евро. Более того, сторона защиты подчеркивает, что Сейм по этому эпизоду себя так и не признал потерпевшим. А если потерпевших нет, то и уголовного дела быть не может по определению.

- Учитывая все выше сказанное, прошу суд принять решение отменить приговор предыдущей инстанции и прекратить процесс, - адвокат Черноусов поставил точку в своей реплике.

На этой ноте заседание суда завершилось, хоть коллегия судей так и не вынесла свой вердикт. Следующее слушание дела назначено на 21 ноября, на нем подсудимые скажут свое последнее слово и скорей всего заседание станет последним в суде второй инстанции.