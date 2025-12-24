Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
На подходе год Красной Огненной Лошади: что можно дарить и что нельзя?

СтарХит 24 декабря, 2025 10:33

Важно 0 комментариев

2026-й мчится навстречу на огненных копытах! Этот яркий и темпераментный символ обещает бурю эмоций, перемены, а также стремительное движение вперед. Лошадь любит свободу, искренность и энергию — а потому выбор подарков в ее год особенно важен.

Характер года Лошади: что нужно знать

Стихия Огня делает 2026 год по-настоящему страстным и непредсказуемым, а красный цвет добавляет энергии и азарта. Лошадь — символ движения, свободы, целеустремленности и оптимизма. Она не терпит ограничений и скуки, зато обожает динамику, веселье и смелые идеи.

Такой год благоволит всем, кто готов действовать и не боится перемен. Если вы хотите угодить его пылающему нраву — выбирайте подарки, которые вдохновляют, удивляют и несут заряд позитива.

ТОП подарков, которые понравятся Огненной Лошади

Для движения и путешествий. Год Лошади — идеальное время, чтобы дарить свободу в действии. Стильный чемодан, органайзеры для путешествий, абонемент на фитнес или танцы — все это оценят активные люди. Отличная идея — сертификат на верховую езду или билеты в новый город, где можно испытать дух приключений.

Огненная палитра. Красный, оранжевый, золотой — цвета, в которых Лошадь чувствует себя как дома. Яркий шарф, сумка, серьги или браслет станут эффектным и символичным вариантом. Можно выбрать аромат с пряными нотами корицы или сандала, набор красивых свечей, текстиль или декор в красно-оранжевой гамме — все, что создает атмосферу тепла и страсти.

Для энергии и вдохновения. Лошадь любит движение не только физическое, но и внутреннее. Подарите мотивирующую книгу, стильный планер для целей, подписку на курс по хобби или мастер-класс по живописи. Если хотите сделать подарок с размахом — велосипед, ролики или сноуборд точно не оставят равнодушным того, кто не сидит на месте.

Живые подарки. Огненной Лошади по душе все, что дышит и растет. Комнатные растения с красными цветами — антуриум, гусмания, бромелия — наполнят дом жизнью. Преподнесите сертификат на конную прогулку — символично и вдохновляюще. Или билеты в зоопарк, где можно пообщаться с животными — эмоции останутся надолго.

Символичные талисманы. Фигурки лошадей, особенно красных или золотых, украшения с изображением коней, картины с галопирующими скакунами — отличные обереги для успеха и энергии. Такие символы приносят движение и удачу в дом, особенно если они подарены с теплыми словами.

Антиподарки: что точно не стоит дарить

Энергетические табу. Год Огня не терпит тяжеловесных, мрачных вещей. Лучше избегать массивных ваз, черных предметов декора и искусственных цветов — они символизируют застой и погашенную энергию.

Символические запреты. Все, что ограничивает свободу, находится под строгим «нет»: изображения хищников, клетки, цепи, замки — даже в декоративном виде. Такие подарки словно «связывают» энергетику года.

Практические промахи. Не стоит дарить скучные офисные принадлежности без изюминки — они выглядят бездушно. Слишком утилитарные вещи вроде набора кастрюль или простых полотенец тоже не подойдут. Подарочные карты, какими бы удобными они ни были, покажутся безликими. И уж точно не стоит выбирать антиквариат — энергия прошлого конфликтует с пылающим настроением года.

Лайфхаки по упаковке и вручению

Лошадь любит яркость и внимание к деталям. Упакуйте подарок в красную, оранжевую или золотую бумагу. Добавьте живой элемент — веточку ели, перо, цветок. Дарить лучше утром или днем, когда энергия на пике, и обязательно с улыбкой и искренними пожеланиями. Например: «Пусть ваш год мчится галопом к счастью!» — такое напутствие задаст нужный тон и подарит позитив.

Главное в подарке — не цена, а энергия, с которой вы его выбираете. Год Красной Огненной Лошади щедро вознаграждает тех, кто дарит с теплом и открытым сердцем. Не бойтесь быть яркими, щедрыми и немного дерзкими.

Пусть 2026 год принесет вам скачки удачи, мощный заряд вдохновения и множество счастливых моментов. Дарите с огоньком в глазах!

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Кто так паркуется! Машина спецслужб застряла во дворах Иманты (ФОТО)
Важно

Кто так паркуется! Машина спецслужб застряла во дворах Иманты (ФОТО) (1)

Покупатель имеет право: главное в законе
Эксклюзив

Покупатель имеет право: главное в законе

Сохранить Латвийское радио-4 на русском языке: начат сбор подписей
Важно

Сохранить Латвийское радио-4 на русском языке: начат сбор подписей (2)

Полмиллиона на премии и доплаты: чиновники Рижской думы заслужили?

Новости Латвии 16:17

Новости Латвии 0 комментариев

В последние месяцы года центральная администрация Рижского самоуправления выплатила почти полмиллиона евро в виде доплат и премий, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

В последние месяцы года центральная администрация Рижского самоуправления выплатила почти полмиллиона евро в виде доплат и премий, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

Читать
Обойти Словакию и Венгрию: ЕС хочет покончить с эрой национального вето

Мир 15:55

Мир 0 комментариев

Брюссель выдвинул множество законодательных предложений, чтобы преодолеть постоянное сопротивление Венгрии и Словакии инициативам большинства. Эксперты говорят, что эта стратегия политически и юридически рискованна.

Брюссель выдвинул множество законодательных предложений, чтобы преодолеть постоянное сопротивление Венгрии и Словакии инициативам большинства. Эксперты говорят, что эта стратегия политически и юридически рискованна.

Читать

Снег, переходящий в дождь: прогноз на завтра

Важно 15:45

Важно 0 комментариев

Завтра, в первый день католического Рождества, не ожидается характерной для зимы погоды, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Завтра, в первый день католического Рождества, не ожидается характерной для зимы погоды, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Бог все может изменить к лучшему: Ринкевич и Силиня поздравили латвийцев с Рождеством

Важно 15:42

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня и президент Латвии Эдгар Ринкевич в рождественские праздники желают жителям встретиться с друзьями и сохранить сердечное тепло.

Премьер-министр Эвика Силиня и президент Латвии Эдгар Ринкевич в рождественские праздники желают жителям встретиться с друзьями и сохранить сердечное тепло.

Читать

Отмена налога на эксплуатацию транспортных средств для частников: последует ли Латвия примеру соседей?

Новости Латвии 15:00

Новости Латвии 0 комментариев

На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начат сбор подписей с призывом отменить налог на эксплуатацию транспортных средств для частных лиц.

На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начат сбор подписей с призывом отменить налог на эксплуатацию транспортных средств для частных лиц.

Читать

Сохранить Латвийское радио-4 на русском языке: начат сбор подписей

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

С 1 января 2026 года будет прекращено FM-вещание Латвийского радио-4 на русском языке. Содержание общественных медиа останется только в цифровом формате на портале LSM. На платформе Manabalss.lv начат сбор подписей под инициативой восстановить вещание радио. В случае, если под инициативой будет собрано минимум 10 000 подписей, Сейм будет должен хотя бы рассмотреть прошение жителей, сообщает Rus.Delfi.lv.

С 1 января 2026 года будет прекращено FM-вещание Латвийского радио-4 на русском языке. Содержание общественных медиа останется только в цифровом формате на портале LSM. На платформе Manabalss.lv начат сбор подписей под инициативой восстановить вещание радио. В случае, если под инициативой будет собрано минимум 10 000 подписей, Сейм будет должен хотя бы рассмотреть прошение жителей, сообщает Rus.Delfi.lv.

Читать

«Подавляли взгляды своих оппонентов»: США ввели санкции против чиновников ЕС за «борьбу с дезинформацией»

Мир 14:30

Мир 0 комментариев

Государственный департамент США резко усилил противодействие европейским нормативным актам, которые регулируют деятельность технологических гигантов в ЕС. Под визовые ограничения попали пять человек, чья деятельность, по мнению Вашингтона, угрожает свободе слова и интересам союзников Трампа, в частности миллиардера Илона Маска, пишет "Украинская правда".

Государственный департамент США резко усилил противодействие европейским нормативным актам, которые регулируют деятельность технологических гигантов в ЕС. Под визовые ограничения попали пять человек, чья деятельность, по мнению Вашингтона, угрожает свободе слова и интересам союзников Трампа, в частности миллиардера Илона Маска, пишет "Украинская правда".

Читать