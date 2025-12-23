Елку надо? Где бесплатно добыть лесную красавицу и не нарваться на штраф

Как мы уже сообщали, в этом году муниципальное предприятие Rīgas meži призвало жителей столицы не рубить праздничные ёлки в лесах Риги и Пририжья, поскольку их и без того очень мало. А вот государственное акционерное общество Latvijas valsts meži срубить одну бесплатную ёлочку разрешает.

Правда, с соблюдением ряда условий. Рубить можно те ёлки, что растут по обочинам канав, лесных дорог, под линиями электропередач и под большими деревьями во взрослом лесу. Высотой дерево должно быть до трёх метров, а диаметр пенька на высоте 10 см от земли не должен превышать 12 сантиметров. Так что, отправляясь в лес, возьмите с собой мягкий метр, чтобы не ошибиться.

Для рубки можно использовать как топор, так и мачете, однако лучше всего использовать пилу, поскольку ёлку следует срубать как можно ближе к земле. На её месте не должен остаться острый пень, из-за которого могут быть травмированы лесные животные и другие посетители леса.

Ну, а чтобы не нарваться на штраф и не омрачить праздник неприятностями, Latvijas valsts meži напоминает, что расположение находящихся под её управлением лесов, можно с точностью узнать, воспользовавшись специальным мобильным приложении LVM GEO, которое с помощью навигации поможет удобно и безопасно добраться до выбранного вами места в лесу. Кроме того, границы государственных лесов обозначены желтыми знаками с изображением логотипа LVM.