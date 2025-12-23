Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Елку надо? Где бесплатно добыть лесную красавицу и не нарваться на штраф

23 декабря, 2025 18:30

В преддверии Нового года АО Latvijas valsts meži напоминает, что отправляться за праздничной елкой можно только в леса под его управлением, а во избежание ошибок и штрафов рекомендует воспользоваться специальной аппликацией в телефоне. 

 Как мы уже сообщали, в этом году муниципальное предприятие Rīgas meži призвало жителей столицы не рубить праздничные ёлки в лесах Риги и Пририжья, поскольку их и без того очень мало. А вот государственное акционерное общество Latvijas valsts meži срубить одну бесплатную ёлочку разрешает.

Правда, с соблюдением ряда условий. Рубить можно те ёлки, что растут по обочинам канав, лесных дорог, под линиями электропередач и под большими деревьями во взрослом лесу. Высотой дерево должно быть до трёх метров, а диаметр пенька на высоте 10 см от земли не должен превышать 12 сантиметров. Так что, отправляясь в лес, возьмите с собой мягкий метр, чтобы не ошибиться.

Для рубки можно использовать как топор, так и мачете, однако лучше всего использовать пилу, поскольку ёлку следует срубать как можно ближе к земле. На её месте не должен остаться острый пень, из-за которого могут быть травмированы лесные животные и другие посетители леса.

Ну, а чтобы не нарваться на штраф и не омрачить праздник неприятностями, Latvijas valsts meži напоминает, что расположение находящихся под её управлением лесов, можно с точностью узнать, воспользовавшись специальным мобильным приложении LVM GEO, которое с помощью навигации поможет удобно и безопасно добраться до выбранного вами места в лесу. Кроме того, границы государственных лесов обозначены желтыми знаками с изображением логотипа LVM.

Дед Мороз из Финляндии: 10 фактов о Йоулупукки, которые знают не все

В дни зимних праздников – самое время вспомнить героя, обитающего, буквально, по соседству. Финский Йоулупукки – не просто «местный Санта». Вот коротко и по делу.

В дни зимних праздников – самое время вспомнить героя, обитающего, буквально, по соседству. Финский Йоулупукки – не просто «местный Санта». Вот коротко и по делу.

Такого не было уже пять лет: в Латвии невиданная эпидемия гриппа

На минувшей неделе интенсивность заболеваемости превысила максимальные показатели последних пяти сезонов, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Грипп клинически подтвержден у 528 пациентов, а средняя интенсивность заболеваемости достигла 795 случаев на 100 000 жителей, что на 6,6% выше показателя предыдущей недели - 746 случаев на 100 000 жителей.

На минувшей неделе интенсивность заболеваемости превысила максимальные показатели последних пяти сезонов, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Грипп клинически подтвержден у 528 пациентов, а средняя интенсивность заболеваемости достигла 795 случаев на 100 000 жителей, что на 6,6% выше показателя предыдущей недели - 746 случаев на 100 000 жителей.

Пришла за посылкой, а её уже выдали другому: случай в Latvijas Pasts

Какое-то время назад в социальных сетях появился рассказа о неприятном инциденте, произошедшем при получении посылки в клиентском центре "Latvijas Pasts" — "Alojas kvartāls". Предназначенная женщине посылка была выдана совершенно постороннему человеку.

Какое-то время назад в социальных сетях появился рассказа о неприятном инциденте, произошедшем при получении посылки в клиентском центре “Latvijas Pasts” — “Alojas kvartāls”. Предназначенная женщине посылка была выдана совершенно постороннему человеку.

Гигантские скаты манты оказались «живыми автобусами» для рыб

Манты давно считаются одними из самых спокойных и впечатляющих обитателей океана. Огромные, медленно парящие в воде, они ежегодно привлекают тысячи туристов. Но учёные выяснили: манты — это не просто красивые гиганты. Они буквально поддерживают жизнь других видов.

Манты давно считаются одними из самых спокойных и впечатляющих обитателей океана. Огромные, медленно парящие в воде, они ежегодно привлекают тысячи туристов. Но учёные выяснили: манты — это не просто красивые гиганты. Они буквально поддерживают жизнь других видов.

Мессенджер WhatsApp подтвердил ограничение работы в России

Разработчики мессенджера WhatsApp подтвердили, что его работа в России подверглась ограничениям. "Ограничивая доступ к WhatsApp, российское правительство стремится лишить более 100 млн человек права на приватное общение прямо перед периодом праздников", - сказал представитель WhatsApp агентству Reuters во вторник, 23 декабря.

Разработчики мессенджера WhatsApp подтвердили, что его работа в России подверглась ограничениям. "Ограничивая доступ к WhatsApp, российское правительство стремится лишить более 100 млн человек права на приватное общение прямо перед периодом праздников", - сказал представитель WhatsApp агентству Reuters во вторник, 23 декабря.

Грета Тунберг задержана на пропалестинской акции в Лондоне

Протестная группа "Заключенные за Палестину" поделилась видео, на котором активистка Грета Тунберг держит плакат в поддержку запрещенной в Великобритании организации Palestine Action. Она была задержана.

Протестная группа "Заключенные за Палестину" поделилась видео, на котором активистка Грета Тунберг держит плакат в поддержку запрещенной в Великобритании организации Palestine Action. Она была задержана.

