Китай бьет пошлинами по молоку из ЕС: чем это грозит Латвии?

23 декабря, 2025 20:43

С сегодняшнего дня Китай вводит пошлины до 42% на молочную продукцию из стран Евросоюза. В Брюсселе уже говорят о торговой войне. Для латвийских производителей прямые потери, по оценкам, будут ограниченными, однако вся отрасль может столкнуться с падением цен и замедлением развития. О том, какие последствия это может иметь для производителей и потребителей, отраслевые игроки рассказали в эфире LSM+.

Шах и мат, европейские молочники — примерно так можно воспринять вчерашнее громкое заявление Китайских властей. Поднебесная устанавливает пошлины для молочной продукции из ЕС — до 42%.

Почему? Есть официальная версия — китайская молочная отрасль попросила расследовать — не дотируют ли европейские власти своих производителей. В Еврокомиссии возмущены, заявил ее официальный представитель Олоф Гилл:

«Мы делаем все возможное, чтобы защитить фермеров и экспортеров ЕС, а также Общую сельскохозяйственную политику от недобросовестного использования Китаем торговых защитных инструментов. Комиссия уже обратилась во Всемирную торговую организацию в связи с началом Китаем расследования по молочной продукции».

А вот версия неофициальная: это — ответ Китая на пошлины на импорт в ЕС китайских электромобилей.

Новые пошлины коснутся в основном молока и сыров. В 2023 году ЕС экспортировал такой продукции в Китаю почти на 600 млн евро. Что это значит для Латвии, в эфире LSM+ пояснил глава Центрального союза латвийских молочных производителей Янис Шолкс

«За этот год мы Китаю продали всего лишь 100 тонн одного продукта. Сухая молочная сыворотка — это все стоимостью чуть-чуть более 100 000 евро».

Тем не менее, косвенный эффект — будет, говорят в Союзе молочников.

«На мировых рынках мы наблюдаем все больше и больше излишков молочных продуктов. Цены постепенно падают. И в этот момент, если у нас будет сложнее продать наши молочные продукты Китаю — значит, этот излишек еще больше увеличится, что, скорее всего, приведет к снижению цен тех продуктов и какой-то стагнации в отрасли».

Но рядовой потребитель, наверное, в этот момент будет аплодировать. Он скажет: для меня молоко, сыр в магазине станут дешевле.

«Да, для потребителя это, как правило, всегда так, когда цены падают. Это хорошее для него известие — но очень плохое для отрасли, как для производителей, так и для переработчиков».

Так что следите за ценами — и если молоко и всякие сыры вдруг станут дешевле, скажите спасибо Китаю. Но знайте: где-то прямо сейчас страдает латвийский молочник. Причем в самой отрасли говорят: это тот случай, когда у властей Латвии руки связаны. Остается ждать — предположительно, китайское расследование может завершиться в феврале — тогда пошлины могут пересмотреть. А могут и оставить.

