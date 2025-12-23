Прожить всю жизнь в стране и оказаться лишним, и последние 30 лет слышать, что ты оккупант, а теперь еще и кремлевский агент, что ты представляешь угрозу государству... Врагу не пожелаешь видеть, как соседи, которые годами здоровались, старые знакомые, с которыми учились, работали много лет, порой смотрят искоса, а иные и вовсе отворачиваются.

За три года, которые прошли с августа 2022-го, когда были приняты первые поправки к иммиграционному закону, мы получили немало вопросов с просьбой разъяснить те или иные новые положения законодательства, писем с жалобами, выслушали комментарии - кроткие и возмущенные, а также истории людей, которых черным крылом коснулись изменения в законе.

После принятия первых поправок правозащитники, родственники, некоторые из самих подпавших под поправки подавали иски в Конституционный суд ЛР, Европейский суд по правам человека. Тщетно: судьи не проявили ни понимания, ни сочувствия. Только интересы безопасности – в понимании нынешней политики...

Они пытались следовать букве закона

Старики – самые законопослушные жители, тем более наши. Хотя по статусу они подданные РФ, всей душой эти старики в Латвии, здесь их корни, могилы их родителей, а порой и детей. И они хотя и удивились, встревожились, когда появились первые поправки к закону, но бросились выполнять требуемые пункты, спрашивать у детей, знакомых, что бы это значило и что делать. Требования же оказались не только обидными, а порой и унизительными, но и очень затратными, а порой невыполнимыми.

Между тем поспешно принятый закон перед прошлыми выборами в Сейм потребовал у государства дополнительных человеческих, технических и интеллектуальных ресурсов – в виде проверки анкет и личностей, оформления новых документов, проверки знаний госязыка. Поэтому были сбои: люди порой долго ждали ответа о результатах языкового теста или получали чужие результаты.

Пока из Госагентства развития образования, которое принимает экзамены, шли ответы в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP), людей лишали постоянного вида на жительство, соответственно им отказывали в банковских услугах, медицинской помощи. Их как будто и не стало де-юре.

Государственная машина бесстрастна, она работает по указанным датам, и тем, кто, например, не успел подать документы, даже без необходимости сдавать экзамен, перекрывали финансовый кислород – пенсию. Значит, надо было ехать в банк – один, второй раз, потом в PMLP и так далее... А этим просителям порой за 90 лет.

А непонятные задержки с выплатой пенсий? Люди жили без денег – не у всех есть дети, которые могут помочь, не каждый в состоянии делать накопления. При этом им за все надо платить: за подачу прошений о ВНЖ, за экзамен, за отправку результата экзамена, а многим – за курсы латышского языка, за каждую выписку из банка и так далее...

Хождение по мукам

Хождение по инстанциям, переписка с ними, общение с юристами и переводчиками – тут и иной молодой человек запутался бы. А это люди пожилые, часто в преклонных годах. Нашлось немало и таких, лет под 90 и за 90, кто уже не выходит из дома практически, имеет проблемы со слухом, зрением, когнитивными способностями. Они узнали о том, что надо оформить новый ВНЖ, только когда пришло предупреждение о том, что надо покинуть страну.

Кто-то не выдерживал изнурительного марафона и просил временный ВНЖ, а это медицинские услуги по полной цене (один только вызов «скорой помощи» вместо бесплатного становится 198,93 евро), отказ в социальной помощи, а у многих – российская пенсия очень небольшая, тем более выплачивалась с задержкой в полгода.

Самое страшное - люди так и не поняли: за что? Большая политика, не нашего ума дело – так они оправдывали то, что происходит. Многие просили у Бога, чтобы дал умереть в своей постели, а не где-нибудь на границе.

Страшно даже представить, что выдержали эти люди и что им еще предстоит пережить. Вот одно из писем, которые получает редакция (фамилию не указываем):

«Мне 79 лет, я инвалид 2-й группы, онкобольной, постоянный житель Латвии с 1973 года, гражданин РФ с 1995 года. За последний год я дважды подавал документы в Вентспилсское отделение PMLP для подтверждения статуса постоянного жителя Латвии. В августе 2024 года у меня заканчивался пятилетний вид на жительство, и я подал документы на получение нового пятилетнего ВНЖ.

Мои документы были рассмотрены в июле 2024 года, и я получил ВНЖ на 5 лет - до июля 2029 года. В июле этого года, без предупреждения, я получил извещение, что мой вид на жительство и ID-карта аннулированы, так как я, в соответствии с положениями правила 67 пункта 1 переходных положений Закона об иммиграции, не подал документы на ВНЖ до 30 июня 2025 года.

Поправки к Закону об иммиграции вышли 20 июня 2024-го, но я подал документы на ВНЖ в Вентспилсское отделение PMLP еще до 30 июня 2025 года и еще в июле 2024 года получил новую ID-карту и ВНЖ на 5 лет - до июля 2029 года.

Одновременно с аннулированием ВНЖ я был лишен средств к существованию. Меня лишили пенсии - 289 евро, закрыли доступ к счету в Swedbank и, очевидно, возможности лечения по госцене. Как прикажете жить?! И на каких основаниях меня лишили пенсии?

Потом я снова подал документы на получение ВНЖ в Вентспилсское отделение PMLP и перечислил за это 160 евро. За получение аннулированного ВНЖ я заплатил 80 евро, пересылка бумаг - 10 евро. Минус пенсия за август - 289 евро, которую уже не заплатят, как мне сказали в VSAA. Итого: 80 + 160 + 10 + 289 = 539 евро.

Внушительная сумма при моем бюджете...»

Как говорится, без комментариев. За ошибки, неточности, допущенные разными инстанциями в процессе рассмотрения заявлений на ВНЖ, оказывается, платят сами податели заявлений – и не только деньгами, но и нервами.

Латвийские граждане РФ - люди, которые живут рядом с нами, получают такие же счета за коммунальные услуги, ходят в те же магазины, в ту же поликлинику, ездят по тем же дорогам, ходят по тем же улицам, - вдруг стали чужими. Если они не выполнят все новые требования Закона об иммиграции, то становятся персонами, нелегально проживающими в латвийском государстве.

В чем их вина? Выбрать гражданство России вместо непонятного негражданства Латвии? Получать раньше пенсию: Россия платила тогда женщинам с 55 лет, а мужчинам - с 60, а работу в этом возрасте в Латвии трудно было найти...

кстати

* В конце 2024 года постоянный вид на жительство (ВНЖ) в Латвии имели 30 463 гражданина России, что на 14,7% меньше, чем в конце 2023 года.

* Постоянный ВНЖ был также в конце прошлого года у 3 018 граждан Украины, 1 982 граждан Беларуси, 332 граждан Израиля. Также в Латвии постоянно проживают 178 960 латвийских неграждан.

* Около 500 граждан России, которым аннулировали постоянный ВНЖ Латвии, должны покинуть пределы Латвии или просить новый статус легального пребывания. К новому году это число может вырасти за счет тех, кто так и не сумел сдать экзамен по латышскому языку на уровень А2.

* Из более чем 25 тысяч человек, на которых распространялись первоначальные поправки к Закону об иммиграции, 14 933 человека получили статус постоянного жителя ЕС (по данным к концу третьего квартала).

* У 3 871 человека - временный ВНЖ на два года, в течение этого срока нужно сдать языковой экзамен. Около тысячи человек получили временный ВНЖ по другим причинам — в основном на основании воссоединения семьи. 337 подали заявления на временный ВНЖ.

* Умер 1 901 человек, 155 — получили гражданство Латвии.

* Уехавших – 3 093 в обеих группах. По данным погранслужбы и аналогичных служб других стран ЕС, эти люди покинули Латвию, но дальнейшая их судьба не известна...

Вера СТЕПНОВА