Билингвальный скандал в автобусе: хочешь командовать — езжай на такси (2)

Редакция PRESS 23 декабря, 2025 11:38

Важно 2 комментариев

LETA

В социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек устроил дебош в одном из автобусов Rīgas satiksme. Мужчина на русском языке требовал, чтобы его выпустили до остановки. Водитель автобуса - на государственном, объяснял ему, что не может этого сделать.

Снявшая видео Кристине рассказывает, что стала снимать скандал чуть позже, уже после того, как агрессивный пассажир произнес свои самые неприятные слова. Она крайне благодарна водителю за его выдержку:

«Он вез нас до остановки, отвечая только на официальном языке. Следует отметить, что мне не удалось снять начало, в котором уровень грубости и агрессии со стороны пассажира был намного выше», — добавляет Кристине.

На видео слышно, как водитель сообщает юноше, что по требованию останавливается только такси, а тут автобус. А юноша оскорбляет водителя и настаивает, чтобы тот "нажал на кнопку".

«Rīgas satiksme» также прокомментировал эту ситуацию: «К сожалению, и нашим водителям, и диспетчерам приходится сталкиваться с агрессией со стороны отдельных пассажиров, даже несмотря на то, что они выполняют свою работу. Поэтому мы призываем вас проявлять больше доброты и просто говорить человеческое спасибо. Потому что без водителей общественный транспорт просто не будет работать».

Комментаторы поддерживают эту точку зрения и рекомендуют в подобных ситуациях вызывать полицию, поскольку водители не должны рисковать из-за агрессивных людей.

В комментариях кто-то заметил: «Я думаю, можно было спокойно вызвать полицию и предпринять какие-то действия против этого агрессивного пассажира, верно? Но водитель был молодцом, он все время говорил только на официальном языке».

Пост также прокомментировал бывший сотрудник «Rīgas satiksmes» Янис Яковлевс, из чего можно сделать вывод, что не каждый способен регулярно терпеть такое отношение, что вполне понятно: «Это была одна из причин, почему я решил уйти! Немного грустно, что грубые, необоснованные, клеветнические жалобы, когда ничего такого не было, не передаются автоматически в Государственную полицию! Это позор! Общественность бы сразу получила урок! Они бы дважды подумали, какие слова использовать!».

«Мне жаль водителей. Люди жестоки и несчастны, поэтому они выливают свой негатив на других — водителей, продавщиц и т. д. Такому нет оправдания», - отметили в комментариях.

Пришла за посылкой, а её уже выдали другому: случай в Latvijas Pasts
Важно

Пришла за посылкой, а её уже выдали другому: случай в Latvijas Pasts

У нас ещё не всё так плохо: опубликован список средних пенсий по Европе
Важно

У нас ещё не всё так плохо: опубликован список средних пенсий по Европе

Абсурд! RNP выставляет рижанке счета за отопление, которого нет
Важно

Абсурд! RNP выставляет рижанке счета за отопление, которого нет

Сын депутата из СЗК получил 15 лет тюрьмы (2)

Важно 14:37

Важно 2 комментариев

Рижский городской суд приговорил сына депутата от СЗК Яниса Диневича  - Дага Диневича к 15 годам лишения свободы и семи годам и шести месяцам пробационного надзора за похищение бывшей подруги и её многократное изнасилование, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Барташевич предлагает передать концертный зал Gors в государственное управление (2)

Новости Латвии 14:26

Новости Латвии 2 комментариев

Резекненское самоуправление предлагает передать концертный зал Gors в управление государству — об этом сегодня сообщил мэр города Александр Барташевич («Вместе для Латвии»/«Латвия на первом месте»). Он пояснил, что такое решение принято после публично прозвучавших опасений по поводу планов самоуправления изменить модель управления концертным залом. Мэр также уточнил, что, по его подсчетам, за объект еще нужно выплатить кредит в размере примерно 3–4 миллионов евро, и самоуправление готово делать это самостоятельно, пишет LSM+.

На Домской 1500 евро за место: всё меньше ремесленников стремится на Рождественский базарчик (2)

Всюду жизнь 14:26

Всюду жизнь 2 комментариев

В этом году рижане и гости города вновь отправляются за праздничным настроением и подарками на Домскую площадь, где уже в двадцать пятый раз проходит рождественская ярмарка. Ярмарка собрала весьма внушительный круг торговцев - в ней участвуют более 80 предпринимателей, ремесленников и домашних производителей.

Минэкономики огласил свои приоритеты на 2026-ой год (2)

Новости Латвии 14:06

Новости Латвии 2 комментариев

Приоритетами Минэкономики в 2026 году будут содействие инвестициям и экспорту и снижение административной нагрузки, сообщили агентству ЛЕТА в министерстве.

PTAC оштрафовал West Kredit на 50 000 евро (2)

Важно 13:58

Важно 2 комментариев

Центр защиты прав потребителей (PTAC, ЦЗПП) за недостаточную оценку платежеспособности клиентов применил к АО "West Kredit" штраф в размере 50 000 евро, сообщили агентству ЛЕТА в центре.

Cамолёт-призрак: забытый Boeing 737 нашли 13 лет спустя (2)

Всюду жизнь 13:46

Всюду жизнь 2 комментариев

Звучит как анекдот, но это официально подтверждённая история. Авиакомпания Air India признала, что на 13 лет забыла о существовании собственного самолёта — грузового Boeing 737-200.

Пришла за посылкой, а её уже выдали другому: случай в Latvijas Pasts (2)

Важно 13:45

Важно 2 комментариев

Какое-то время назад в социальных сетях появился рассказа о неприятном инциденте, произошедшем при получении посылки в клиентском центре “Latvijas Pasts” — “Alojas kvartāls”. Предназначенная женщине посылка была выдана совершенно постороннему человеку.

