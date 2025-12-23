Снявшая видео Кристине рассказывает, что стала снимать скандал чуть позже, уже после того, как агрессивный пассажир произнес свои самые неприятные слова. Она крайне благодарна водителю за его выдержку:

«Он вез нас до остановки, отвечая только на официальном языке. Следует отметить, что мне не удалось снять начало, в котором уровень грубости и агрессии со стороны пассажира был намного выше», — добавляет Кристине.

На видео слышно, как водитель сообщает юноше, что по требованию останавливается только такси, а тут автобус. А юноша оскорбляет водителя и настаивает, чтобы тот "нажал на кнопку".

«Rīgas satiksme» также прокомментировал эту ситуацию: «К сожалению, и нашим водителям, и диспетчерам приходится сталкиваться с агрессией со стороны отдельных пассажиров, даже несмотря на то, что они выполняют свою работу. Поэтому мы призываем вас проявлять больше доброты и просто говорить человеческое спасибо. Потому что без водителей общественный транспорт просто не будет работать».

Комментаторы поддерживают эту точку зрения и рекомендуют в подобных ситуациях вызывать полицию, поскольку водители не должны рисковать из-за агрессивных людей.

В комментариях кто-то заметил: «Я думаю, можно было спокойно вызвать полицию и предпринять какие-то действия против этого агрессивного пассажира, верно? Но водитель был молодцом, он все время говорил только на официальном языке».

Пост также прокомментировал бывший сотрудник «Rīgas satiksmes» Янис Яковлевс, из чего можно сделать вывод, что не каждый способен регулярно терпеть такое отношение, что вполне понятно: «Это была одна из причин, почему я решил уйти! Немного грустно, что грубые, необоснованные, клеветнические жалобы, когда ничего такого не было, не передаются автоматически в Государственную полицию! Это позор! Общественность бы сразу получила урок! Они бы дважды подумали, какие слова использовать!».

«Мне жаль водителей. Люди жестоки и несчастны, поэтому они выливают свой негатив на других — водителей, продавщиц и т. д. Такому нет оправдания», - отметили в комментариях.