4000 фур еще стоят в Белоруссии: премьер Литвы считает, что все вернулись

23 декабря, 2025 20:59

LETA

После заявления премьера о том, что значительная часть задержанных Минском грузовиков уже освобождена и снова ездит в Белоруссию, глава Национальной ассоциации автомобильных перевозчиков Linava утверждает, что ни один грузовик со стоянок в Белоруссии не был выпущен.

По словам Эрландаса Микенаса, как показывают данные ассоциации, Минск продолжает удерживать около 4 тысяч литовских грузовиков, и ни один из них не вернулся в Литву.

„Пусть премьер сначала спросит нас и примет план действий, которого мы ждём с самого начала кризиса, а не слушает сплетни, которые распространяет непонятно кто.  Ни один грузовик, по нашим данным, не сдвинулся с площадок и не был освобожден“, — заявил Микенас во вторник агентству BNS.

Президент Linava говорит, что перевозчики всё еще собирают данные о том, сколько литовских тягачей и полуприцепов задержано Минском, хотя этим должны заниматься представители власти.

По данным Литовской таможни, опубликованным две недели назад, в Беларуси застряли 185 литовских фур и полуприцепов. Между тем ассоциация продолжает публично утверждать, что там остаются около 4 тысяч транспортных средств, из которых 1,25 тысячи — тягачи.

Международный союз автомобильного транспорта (IRU) по просьбе Linava две недели назад обратился к белорусским службам с просьбой разъяснить причины задержания грузовиков, указать их количество и местонахождение, но ответа до сих пор нет.

Между тем премьер Инга Ругинене во вторник уверяла, что многие задержанные Минском грузовики снова ездят в Белоруссию.

„У нас есть информация, что немалая часть грузовиков уже продолжает работу и курсирует между Литвой и Белоруссией“, — сказала во вторник журналистам в Сейме Ругинене.

„Осталась небольшая часть в Белоруссии, мы работаем и над этим, решая ситуацию шаг за шагом“, — добавила премьер.

Агентство BNS писало, что, несмотря на открытую границу, минский режим не выпускает литовские грузовые транспортные средства из страны и направил их на специальные площадки, где за каждый грузовик или полуприцеп взимается плата в размере 120 евро в сутки, а спустя 4 месяцев стоянки Минск намерен их конфисковать.

Проштрафились: Нацобъединение должно вернуть в казну сотни тысяч евро
Проштрафились: Нацобъединение должно вернуть в казну сотни тысяч евро (1)

Настроение на праздник испорчено: на Эспланаде собралась большая толпа
Настроение на праздник испорчено: на Эспланаде собралась большая толпа

В больнице объявлена чрезвычайная ситуация: что станет с пациентами?
В больнице объявлена чрезвычайная ситуация: что станет с пациентами?

Абсурд! RNP выставляет рижанке счета за отопление, которого нет

Компания "Rīgas namu pārvaldnieks" выставляет жительнице Риги счета за центральное отопление, которого в её квартире нет, сообщает программа "Bez Tabu" телеканала TV3.

Компания “Rīgas namu pārvaldnieks” выставляет жительнице Риги счета за центральное отопление, которого в её квартире нет, сообщает программа “Bez Tabu” телеканала TV3.

Китай бьет пошлинами по молоку из ЕС: чем это грозит Латвии?

С сегодняшнего дня Китай вводит пошлины до 42% на молочную продукцию из стран Евросоюза. В Брюсселе уже говорят о торговой войне. Для латвийских производителей прямые потери, по оценкам, будут ограниченными, однако вся отрасль может столкнуться с падением цен и замедлением развития. О том, какие последствия это может иметь для производителей и потребителей, отраслевые игроки рассказали в эфире LSM+.

С сегодняшнего дня Китай вводит пошлины до 42% на молочную продукцию из стран Евросоюза. В Брюсселе уже говорят о торговой войне. Для латвийских производителей прямые потери, по оценкам, будут ограниченными, однако вся отрасль может столкнуться с падением цен и замедлением развития. О том, какие последствия это может иметь для производителей и потребителей, отраслевые игроки рассказали в эфире LSM+.

Действовал преднамеренно: азербайджанец таранил на Audi людей в Германии

Водитель автомобиля, совершивший наезд на автобусную остановку в городе Гисен на западе Германии, действовал преднамеренно. К такому выводу пришла прокуратура в ходе расследования.

Водитель автомобиля, совершивший наезд на автобусную остановку в городе Гисен на западе Германии, действовал преднамеренно. К такому выводу пришла прокуратура в ходе расследования.

ВСУ подтвердили, что оставили город Северск Донецкой области

Генштаб ВСУ подтвердил, что украинские военные оставили город Северск в Донецкой области. Наступление на Северск заняло у российской армии 3,5 года, подсчитали аналитики из США. Украинские военные сообщили, что вынужденно покинули город Северск Донецкой области. Такое сообщение опубликовано в Telgram-канале Генштаба ВСУ во вторник, 23 декабря.

Генштаб ВСУ подтвердил, что украинские военные оставили город Северск в Донецкой области. Наступление на Северск заняло у российской армии 3,5 года, подсчитали аналитики из США. Украинские военные сообщили, что вынужденно покинули город Северск Донецкой области. Такое сообщение опубликовано в Telgram-канале Генштаба ВСУ во вторник, 23 декабря.

Настроение на праздник испорчено: на Эспланаде собралась большая толпа

Неприятный сюрприз ожидал жителей Риги и гостей столицы, которые вечером, 23 декабря, перед Рождественскими выходными хотели покататься на общественном катке на Эспланаде у памятника Райнису. Из-за дефектов льда люди не могут воспользоваться желаемым развлечением, а во время устранения трещин образовалась огромная очередь.

Неприятный сюрприз ожидал жителей Риги и гостей столицы, которые вечером, 23 декабря, перед Рождественскими выходными хотели покататься на общественном катке на Эспланаде у памятника Райнису. Из-за дефектов льда люди не могут воспользоваться желаемым развлечением, а во время устранения трещин образовалась огромная очередь.

Билингвальный скандал в автобусе: хочешь командовать — езжай на такси

В социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек устроил дебош в одном из автобусов Rīgas satiksme. Мужчина на русском языке требовал, чтобы его выпустили до остановки. Водитель автобуса - на государственном, объяснял ему, что не может этого сделать.

В социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек устроил дебош в одном из автобусов Rīgas satiksme. Мужчина на русском языке требовал, чтобы его выпустили до остановки. Водитель автобуса - на государственном, объяснял ему, что не может этого сделать.

