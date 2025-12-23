4000 фур еще стоят в Белоруссии: премьер Литвы считает, что все вернулись

По словам Эрландаса Микенаса, как показывают данные ассоциации, Минск продолжает удерживать около 4 тысяч литовских грузовиков, и ни один из них не вернулся в Литву.

„Пусть премьер сначала спросит нас и примет план действий, которого мы ждём с самого начала кризиса, а не слушает сплетни, которые распространяет непонятно кто. Ни один грузовик, по нашим данным, не сдвинулся с площадок и не был освобожден“, — заявил Микенас во вторник агентству BNS.

Президент Linava говорит, что перевозчики всё еще собирают данные о том, сколько литовских тягачей и полуприцепов задержано Минском, хотя этим должны заниматься представители власти.

По данным Литовской таможни, опубликованным две недели назад, в Беларуси застряли 185 литовских фур и полуприцепов. Между тем ассоциация продолжает публично утверждать, что там остаются около 4 тысяч транспортных средств, из которых 1,25 тысячи — тягачи.

Международный союз автомобильного транспорта (IRU) по просьбе Linava две недели назад обратился к белорусским службам с просьбой разъяснить причины задержания грузовиков, указать их количество и местонахождение, но ответа до сих пор нет.

Между тем премьер Инга Ругинене во вторник уверяла, что многие задержанные Минском грузовики снова ездят в Белоруссию.

„У нас есть информация, что немалая часть грузовиков уже продолжает работу и курсирует между Литвой и Белоруссией“, — сказала во вторник журналистам в Сейме Ругинене.

„Осталась небольшая часть в Белоруссии, мы работаем и над этим, решая ситуацию шаг за шагом“, — добавила премьер.

Агентство BNS писало, что, несмотря на открытую границу, минский режим не выпускает литовские грузовые транспортные средства из страны и направил их на специальные площадки, где за каждый грузовик или полуприцеп взимается плата в размере 120 евро в сутки, а спустя 4 месяцев стоянки Минск намерен их конфисковать.