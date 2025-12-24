Налоги, пенсии, пособия: что принёс латвийцам 2025-й

В новом году традиционно повышаются минимальные государственные выплаты – пенсии и пособия, также могут произойти изменения в размере минимальной заработной платы и системе налогообложения. 2025 год не был исключением. Увеличились минимальные пенсии и государственные пособия соцобеспечения.

Правда, за ростом цен на товары и услуги первой необходимости с такими символическими добавками людям с небольшим достатком не угнаться. Годовая инфляция в 2025 году по месяцам колебалась от 3,8 до 4,1%, а рост цен на основные продукты питания и услуги уверенно опережал прошлогодний...

Неоднозначное повышение

V Начнем с минимальной зарплаты как основы, хотя, по данным ЦСУ за прошлый год, в Латвии в среднем 117 895 работников (15,3%) получали минимальную зарплату или ниже. В 2025 году она повысилась с 700 до 740 евро. Соответственно увеличились и те зарплаты, которые рассчитываются на основе минимальной (в основном в госсекторе), а также в тех сферах, где введена почасовая оплата, так как минимальная оплата за час тоже выросла.

О реальном повышении доходов можно говорить только с учетом размера ставки подоходного налога (IIN) и не облагаемого налогом минимума, а также, конечно, налоговой ставки на основные товары, продукты питания, коммунальные услуги и топливо.

V В 2025 году вместо ранее действовавших трех ставок (20%, 23%, 31%) подоходного налога на жителя (IIN) введены две:

- 25,5% - для большей части работающих, для сумм до 105 300 евро в год (до 8 775 евро в месяц);

- 33% - для всех, кто зарабатывает больше 105 300 евро в год (более 8 775 евро в месяц).

А к доходам свыше 200 000 евро в год применяется дополнительная ставка подоходного налога на жителя - 3%.

V Не облагаемый налогом минимум. В 2025 году был введен новый - фиксированный для всех размеров заработка – 510 евро, всего лишь на 10 евро больше, чем до этого.

А вот для пенсий по старости, инвалидности, пенсий по потере кормильца в 2025 году был установлен революционный необлагаемый минимум – 1 000 евро (вместо прежнего – 500). Кроме того, работающий пенсионер получил право применить и распределить необлагаемый минимум 1 000 евро на пенсию и зарплату: 500 евро применяется к пенсии, а 500 евро к зарплате, если налоговая книжка зарплаты подается работодателю.

Это хороший бонус пенсионерам, которые получают пенсии до 1 000 евро: их освободили от налога. Правда, у работающих пенсионеров в первые месяцы возникло непонимание, как правильно воспользоваться этой возможностью, и «ВЕСТИ» вместе со специалистами Госагентства социального страхования (VSAA) и Службы госдоходов (VID) не раз публиковали разъяснения по этому вопросу.

V Ставки взносов обязательного государственного страхования и распределение процента их выплат между работником и работодателем в 2025 году сохранились в прежнем размере: налоговая ставка 34,09%, из них 23,59% перечисляет в Госкассу работодатель, 10,5% - работник.

Но в 2025 году увеличился размер максимального объекта взносов социального страхования – до 105 300 евро (ранее - 78 100)...

Минимальная поддержка

Если у человека не хватает страхового стажа для назначения государственной пенсии, ему начисляют государственное пособие социального обеспечения. В 2025 году его размер был повышен в разных случаях выплат пособия:

- по случаю старости - с 137 до 166 евро в месяц;

- по потере кормильца: на ребенка до 7 лет – 189 евро (в 2024 году – 171), с 7 лет – 226 евро (в 2024 году - 206);

- для инвалидов 1-й группы - 232,40 евро (было 191,80), для неработающих - 302,12 евро (было 249,34);

- для инвалидов с детства 1-й группы - 264,60 евро (было 239,40), для неработающих инвалидов с детства - 343,98 евро (было 311,22);

- для инвалидов 2-й группы - 199,20 евро (было 164,40), для неработающих - 239,04 евро (было 197,28);

- для инвалидов с детства 2-й группы - 226,80 евро (было 205,20), для неработающих - 272,16 евро (было 246,24);

- для инвалидов 3-й группы независимо от занятости - 166 евро в месяц вместо 137, для инвалидов с детства - 189 евро вместо 171.

* Были увеличены государственные пособия социального обеспечения разным группам жителей:

- участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и семье погибшего участника ликвидации последствий аварии - 166 евро в месяц вместо 137;

- пособия на похороны в случае смерти находящегося на иждивении члена семьи застрахованного лица и в случае смерти безработного – 498 евро вместо 411.

* Также был увеличен размер пособия по безработице с 274 евро до 332...

Пенсия по инвалидности

В 2025 году увеличился и минимальный размер ежемесячной пенсии по инвалидности, в зависимости от установленной группы инвалидности:

- 3-я группа - 189 евро (ранее 171), с инвалидностью с детства - 226 евро (206);

- 2-я группа - 264,60 евро (239,40), с инвалидностью с детства - 316,40 евро (288,40);

- 1-я группа - 302,40 евро (было 273,60), с инвалидностью с детства 361,60 евро (329,60)...

Много шума - мало прибавки

В 2025 году произошли заметные изменения для будущих пенсионеров. Возрастной порог выхода на пенсию установился в возрасте 65 лет: с 2014 года он увеличивался ежегодно на 3 месяца – от 62 лет. Возраст преждевременного выхода на пенсию – 63 года.

* Страховой пенсионный стаж с 2025 года был повышен с 15 до 20 лет.

* Продолжились выплаты доплат к пенсиям по старости за страховой стаж до 1 января 1996 года. В 2025 году - тем, кто вышел на пенсию в 2015, 2016 и 2017 годах.

* Минимальные пенсии. При определении минимальной суммы пенсии по старости стал применяться коэффициент 1,2 к базе расчета минимальной пенсии по старости (189 евро, для инвалидов с детства – 226) и за каждый последующий год, превышающий страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости (20 лет), размер увеличивается на 2% от базы расчета минимальной пенсии по возрасту.

В прошлом году применялся коэффициент 1,1 при базовой пенсии 171 и 206 евро инвалидам с детства и страховом стаже 15 лет.

В 2025 году с 21-го года стажа и более минимальный размер пенсии по старости определяется путем увеличения его на 3,78 евро за каждый год страхования, для лиц с ограниченными возможностями с детства - на 4,52 евро за каждый год.

* Индексация. В 2025 году увеличился размер индексации пенсий по старости. Если в 2024 году порог индексации составил 683 евро, то с 1 октября 2025 года были проиндексированы все пенсии, сумма которых не превышала 1 488 евро. Индексировались не 50%, а 100% размера пенсии.

Также добавлены льготные группы, кому пенсия индексируется в полном объеме:

- тем, кому пенсия предоставлена в связи с воспитанием и уходом за ребенком с инвалидностью;

- тем, у кого пять или более детей.

Только стоит обратить внимание на коэффициент увеличения пенсий и сравнить его с прошлым, 2024 годом:

- 2024 год – от 1,0654 до 1,1004 в зависимости от страхового стажа пенсионера;

- 2025-й – от 1,0635 до 1,0787.

Размеры полученных в октябре пенсий, при всех положительных новациях в процессе индексирования, в этом году подросли меньше, чем в прошлом. Все-таки коэффициент имеет значение.

* Расчёт пенсий – по-новому. Было объявлено, что теперь работающие пенсионеры могут не подавать ежегодно заявление о перерасчете пенсии в соответствии с уплаченными за прошедшие 12 месяцев взносами социального страхования. Госагентство социального страхования (VSAA) перерасчет будет производить автоматически – начиная с апреля 2026 года...

Льгота на местную продукцию

Год назад (так же, как и в этом году) после долгих дебатов в ходе обсуждения госбюджета было решено сохранить льготную 12-процентную ставку налога на добавленную стоимость (PVN) на свежие фрукты, ягоды и овощи латвийских производителей. Эта позиция закреплена в законе «О налоге на добавленную стоимость».

Налог на добавленную стоимость для овощей и фруктов (не латвийских) – 21%...

Лана ВАСИЛЬЕВА