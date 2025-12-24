Авиакатастрофа в Турции: погиб глава Генштаба Ливии

Бизнес-джет, на борту которого находился начальник генерального штаба Ливии Мохаммед аль-Хаддад, потерпел крушение близ Анкары вечером в понедельник, 23 декабря. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети X. Власти Ливии подтвердили гибель своего военачальника.

"Обломки самолета, вылетевшего из аэропорта Эсенбога в Анкаре в Триполи, были обнаружены нашими правоохранителями в 2 км к югу от деревни Кесиккавак в районе Хаймана", - заявил Ерликая.

Cвязь с самолетом Falcon 50 была потеряна примерно через 40 минут взлета, добавил Ерликая. На борту самолета, помимо главы Генштаба Ливии, находились еще четыре пассажира. По данным ливийских СМИ, это были высокопоставленные военные чиновники.

Премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба заявил, что "трагическая авария" произошла, когда ливийская делегация "возвращалась из официальной поездки в Анкару". Он назвал смерть пятерых человек "большей потерей" для Ливии.

Как отмечает агентство AP, Мохаммед аль-Хаддад был главнокомандующим армии в западной Ливии. Он сыграл решающую роль в продолжающихся попытках объединить расколотую ливийскую армию.