Авиакатастрофа в Турции: погиб глава Генштаба Ливии

© Deutsche Welle 24 декабря, 2025 10:52

Близ Анкары потерпел крушение бизнес-джет с ливийским военачальником Мохаммедом аль-Хаддадом и еще четырьмя чиновниками. Все они погибли.

Бизнес-джет, на борту которого находился начальник генерального штаба Ливии Мохаммед аль-Хаддад, потерпел крушение близ Анкары вечером в понедельник, 23 декабря. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети X. Власти Ливии подтвердили гибель своего военачальника.

"Обломки самолета, вылетевшего из аэропорта Эсенбога в Анкаре в Триполи, были обнаружены нашими правоохранителями в 2 км к югу от деревни Кесиккавак в районе Хаймана", - заявил Ерликая.

Cвязь с самолетом Falcon 50 была потеряна примерно через 40 минут взлета, добавил Ерликая. На борту самолета, помимо главы Генштаба Ливии, находились еще четыре пассажира. По данным ливийских СМИ, это были высокопоставленные военные чиновники.

Премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба заявил, что "трагическая авария" произошла, когда ливийская делегация "возвращалась из официальной поездки в Анкару". Он назвал смерть пятерых человек "большей потерей" для Ливии.

Как отмечает агентство AP, Мохаммед аль-Хаддад был главнокомандующим армии в западной Ливии. Он сыграл решающую роль в продолжающихся  попытках объединить расколотую ливийскую армию.

Полмиллиона на премии и доплаты: чиновники Рижской думы заслужили?

В последние месяцы года центральная администрация Рижского самоуправления выплатила почти полмиллиона евро в виде доплат и премий, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

Загрузка

Обойти Словакию и Венгрию: ЕС хочет покончить с эрой национального вето

Брюссель выдвинул множество законодательных предложений, чтобы преодолеть постоянное сопротивление Венгрии и Словакии инициативам большинства. Эксперты говорят, что эта стратегия политически и юридически рискованна.

Снег, переходящий в дождь: прогноз на завтра

Завтра, в первый день католического Рождества, не ожидается характерной для зимы погоды, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Бог все может изменить к лучшему: Ринкевич и Силиня поздравили латвийцев с Рождеством

Премьер-министр Эвика Силиня и президент Латвии Эдгар Ринкевич в рождественские праздники желают жителям встретиться с друзьями и сохранить сердечное тепло.

Отмена налога на эксплуатацию транспортных средств для частников: последует ли Латвия примеру соседей?

На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начат сбор подписей с призывом отменить налог на эксплуатацию транспортных средств для частных лиц.

Сохранить Латвийское радио-4 на русском языке: начат сбор подписей

С 1 января 2026 года будет прекращено FM-вещание Латвийского радио-4 на русском языке. Содержание общественных медиа останется только в цифровом формате на портале LSM. На платформе Manabalss.lv начат сбор подписей под инициативой восстановить вещание радио. В случае, если под инициативой будет собрано минимум 10 000 подписей, Сейм будет должен хотя бы рассмотреть прошение жителей, сообщает Rus.Delfi.lv.

«Подавляли взгляды своих оппонентов»: США ввели санкции против чиновников ЕС за «борьбу с дезинформацией»

Государственный департамент США резко усилил противодействие европейским нормативным актам, которые регулируют деятельность технологических гигантов в ЕС. Под визовые ограничения попали пять человек, чья деятельность, по мнению Вашингтона, угрожает свободе слова и интересам союзников Трампа, в частности миллиардера Илона Маска, пишет "Украинская правда".

