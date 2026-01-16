Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пожар под Ригой расследуют полиция и спасатели

16 января, 2026

Новости Латвии

Государственная полиция начала уголовный процесс по факту трагического пожара в Кекавской волости. Возможные версии произошедшего пока публично не раскрываются. Расследование ведется по разделу Уголовного закона о преступлениях против собственности.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. Параллельно продолжается работа на месте происшествия. По данным Государственной пожарно-спасательной службы, в 7.48 распространение огня удалось локализовать, однако тушение и разбор конструкций продолжались и после этого.

Общая площадь пожара составила 165 квадратных метров. Огонь охватил первый этаж здания на площади 80 квадратных метров, второй этаж - 10 квадратных метров, третий этаж - 5 квадратных метров, лестничную клетку - 20 квадратных метров, а также фасад здания площадью 50 квадратных метров.

Пожар произошел в четырехэтажном жилом доме в поселке Крусткалны Кекавской волости по адресу улица Яунлазду, 5. Сообщение о возгорании в квартире на первом этаже поступило в 4.59. Прибывшие пожарные зафиксировали стремительное распространение огня с открытым пламенем по этажам здания.

Спасатели незамедлительно приступили к осмотру всех квартир и эвакуации жильцов. Из здания были спасены 29 человек, из них 18 с использованием спасательных масок, шесть при помощи автолестниц и пять с использованием выдвижных лестниц. Еще 15 человек покинули дом самостоятельно.

Помощь Службы неотложной медицинской помощи потребовалась семи людям. Четверо получили травмы, трое были госпитализированы, еще троим медицинская помощь была оказана на месте. Среди пострадавших есть ребенок.

В результате пожара погибли двое несовершеннолетних. По данным Латвийского телевидения, это дети в возрасте пяти и 15 лет.

Согласно архивным данным, строительство первой очереди жилого комплекса «Jaunlazdu mājas» в Крусткалнах было завершено в 2008 году. Всего в поселке расположены десять четырехэтажных многоквартирных домов на 280 квартир. В настоящее время управляющей компанией комплекса является Fortium.lv.

Немецкие военные вылетели с датского военного аэродрома Каруп в Гренландию и вместе с датскими солдатами направились в столицу острова Нуук. Как сообщает BILD, Министерство обороны Германии подтвердило, что на борту были военнослужащие ВВС, ВМС и сухопутных сил, а также логисты и эксперты по авиаперевозкам - всего 15 солдат и офицеров.

Немецкие военные вылетели с датского военного аэродрома Каруп в Гренландию и вместе с датскими солдатами направились в столицу острова Нуук. Как сообщает BILD, Министерство обороны Германии подтвердило, что на борту были военнослужащие ВВС, ВМС и сухопутных сил, а также логисты и эксперты по авиаперевозкам - всего 15 солдат и офицеров.

Зима решила напомнить, кто здесь главный. Над северным полушарием начал разваливаться полярный вихрь — гигантская атмосферная «стена», которая обычно удерживает арктический холод у полюса. Когда она даёт трещину, холодный воздух вырывается наружу. И именно это сейчас происходит.

Зима решила напомнить, кто здесь главный. Над северным полушарием начал разваливаться полярный вихрь — гигантская атмосферная «стена», которая обычно удерживает арктический холод у полюса. Когда она даёт трещину, холодный воздух вырывается наружу. И именно это сейчас происходит.

Есть животные, рядом с которыми хочется говорить тише. Они не бегут, не дергаются, не паникуют. Они просто живут, будто время для них — рекомендация, а не правило. И что удивительно — именно такой стиль оказался невероятно успешным.

Есть животные, рядом с которыми хочется говорить тише. Они не бегут, не дергаются, не паникуют. Они просто живут, будто время для них — рекомендация, а не правило. И что удивительно — именно такой стиль оказался невероятно успешным.

Европа в оцепенении: президент США Дональд Трамп последовательно продолжает курс на усиление американского контроля над Гренландией. О возможных сценариях и последствиях для Европы рассуждает Дирк Эммерих в колонке «Берлинский инсайдер» на Deutsche Welle.

Европа в оцепенении: президент США Дональд Трамп последовательно продолжает курс на усиление американского контроля над Гренландией. О возможных сценариях и последствиях для Европы рассуждает Дирк Эммерих в колонке «Берлинский инсайдер» на Deutsche Welle.

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) изъяла из продажи сети магазинов «Mere» различные мясные продукты с истёкшим сроком годности, сообщила агентству LETA служба.

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) изъяла из продажи сети магазинов «Mere» различные мясные продукты с истёкшим сроком годности, сообщила агентству LETA служба.

Рижская муниципалитет в пятницу заключил договор на проектирование и реконструкцию Вантового моста, сообщили агентству LETA в городской администрации.

Рижская муниципалитет в пятницу заключил договор на проектирование и реконструкцию Вантового моста, сообщили агентству LETA в городской администрации.

