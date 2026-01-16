Пожар под Ригой расследуют полиция и спасатели

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. Параллельно продолжается работа на месте происшествия. По данным Государственной пожарно-спасательной службы, в 7.48 распространение огня удалось локализовать, однако тушение и разбор конструкций продолжались и после этого.

Общая площадь пожара составила 165 квадратных метров. Огонь охватил первый этаж здания на площади 80 квадратных метров, второй этаж - 10 квадратных метров, третий этаж - 5 квадратных метров, лестничную клетку - 20 квадратных метров, а также фасад здания площадью 50 квадратных метров.

Пожар произошел в четырехэтажном жилом доме в поселке Крусткалны Кекавской волости по адресу улица Яунлазду, 5. Сообщение о возгорании в квартире на первом этаже поступило в 4.59. Прибывшие пожарные зафиксировали стремительное распространение огня с открытым пламенем по этажам здания.

Спасатели незамедлительно приступили к осмотру всех квартир и эвакуации жильцов. Из здания были спасены 29 человек, из них 18 с использованием спасательных масок, шесть при помощи автолестниц и пять с использованием выдвижных лестниц. Еще 15 человек покинули дом самостоятельно.

Помощь Службы неотложной медицинской помощи потребовалась семи людям. Четверо получили травмы, трое были госпитализированы, еще троим медицинская помощь была оказана на месте. Среди пострадавших есть ребенок.

В результате пожара погибли двое несовершеннолетних. По данным Латвийского телевидения, это дети в возрасте пяти и 15 лет.

Согласно архивным данным, строительство первой очереди жилого комплекса «Jaunlazdu mājas» в Крусткалнах было завершено в 2008 году. Всего в поселке расположены десять четырехэтажных многоквартирных домов на 280 квартир. В настоящее время управляющей компанией комплекса является Fortium.lv.