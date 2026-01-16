«Латвия - демократическая страна, и нацменьшинства в Латвии должны существовать», - заявила на днях премьер-министр Эвика Силиня. Существовать, конечно, должны, но, судя по последним инициативам, лучше бы им поменьше говорить. А еще лучше - не слушать ничего на родном языке. Особенно если этот язык русский.

Именно так, по мнению политика и предпринимателя Андрея Козлова, выглядит логика председателя НСЭСМИ Иварса Аболиньша. Вот его прямая цитата:

«Необходимо прекратить вещание радиостанций на русском языке. НСЭСМИ сегодня подало в Сейм предложение, предусматривающее по окончании существующих разрешений на вещание выдавать их заново только для вещания на латышском языке. Радиочастота - ценный государственный ресурс, и государство не должно поддерживать его использование для вещания на русском языке. Таким образом, постепенно, в течение восьми лет, вещание на русском языке на радио было бы прекращено. Кроме того, это единственный легальный способ это сделать. Надеемся на поддержку Сейма».

«Как-то в разгар очередной волны русофобии я предположил, что скоро начнут штрафовать за частные разговоры на русском языке в публичных местах, - напоминает Андрей Козлов. - Абсурд, скажете вы? А закрывать коммерческие радиостанции на русском языке - это не абсурд? Это соответствует тем самым демократическим принципам, о которых с трибуны Сейма говорила премьер-министр?»

Особенно, по словам Андрея Козлова, «пикантно» звучит аргумент про радиочастоты как «ценный государственный ресурс».

«Выходит, что этот ресурс нельзя “засорять” языком, который является родным для сотен тысяч жителей Латвии. При этом Аболиньша и других, куда более “ценных”, чем радиочастоты, клерков финансируют в том числе и русскоязычные жители - из своих налогов», - подчеркивает Козлов.

«Следуя этой логике, нужно запретить и говорить по мобильному телефону на русском языке, - иронизирует Андрей Козлов. - Ведь мобильные операторы тоже используют в Латвии радиочастоты».

По мнению политика, подобные инициативы ведут страну в опасном направлении:

«Что дальше? Запретят использовать домен .lv тем, кто публикует информацию на “неправильном” языке? Чему еще мы собираемся учиться у Северной Кореи?» - задается вопросом Андрей Козлов.

«Не удивлюсь, если в предвыборном угаре большинство Сейма поддержит и это абсурдное предложение Иварса Аболиньша», - резюмирует политик и предприниматель Андрей Козлов.