Андрей Козлов: следующий шаг — запретить говорить по телефону на русском? (2)

Редакция PRESS 16 января, 2026 17:19

Важно 2 комментариев

Политик и предприниматель Андрей Козлов прокомментировал инициативу председателя Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) Иварса Аболиньша, который предлагает фактически запретить русский язык на коммерческих радиостанциях Латвии. Главный контролер электронных СМИ хочет запретить русский язык и на коммерческих радиостанциях.

«Латвия - демократическая страна, и нацменьшинства в Латвии должны существовать», - заявила на днях премьер-министр Эвика Силиня. Существовать, конечно, должны, но, судя по последним инициативам, лучше бы им поменьше говорить. А еще лучше - не слушать ничего на родном языке. Особенно если этот язык русский.

Именно так, по мнению политика и предпринимателя Андрея Козлова, выглядит логика председателя НСЭСМИ Иварса Аболиньша. Вот его прямая цитата:

«Необходимо прекратить вещание радиостанций на русском языке. НСЭСМИ сегодня подало в Сейм предложение, предусматривающее по окончании существующих разрешений на вещание выдавать их заново только для вещания на латышском языке. Радиочастота - ценный государственный ресурс, и государство не должно поддерживать его использование для вещания на русском языке. Таким образом, постепенно, в течение восьми лет, вещание на русском языке на радио было бы прекращено. Кроме того, это единственный легальный способ это сделать. Надеемся на поддержку Сейма».

«Как-то в разгар очередной волны русофобии я предположил, что скоро начнут штрафовать за частные разговоры на русском языке в публичных местах, - напоминает Андрей Козлов. - Абсурд, скажете вы? А закрывать коммерческие радиостанции на русском языке - это не абсурд? Это соответствует тем самым демократическим принципам, о которых с трибуны Сейма говорила премьер-министр?»

Особенно, по словам Андрея Козлова, «пикантно» звучит аргумент про радиочастоты как «ценный государственный ресурс».

«Выходит, что этот ресурс нельзя “засорять” языком, который является родным для сотен тысяч жителей Латвии. При этом Аболиньша и других, куда более “ценных”, чем радиочастоты, клерков финансируют в том числе и русскоязычные жители - из своих налогов», - подчеркивает Козлов.

«Следуя этой логике, нужно запретить и говорить по мобильному телефону на русском языке, - иронизирует Андрей Козлов. - Ведь мобильные операторы тоже используют в Латвии радиочастоты».

По мнению политика, подобные инициативы ведут страну в опасном направлении:

«Что дальше? Запретят использовать домен .lv тем, кто публикует информацию на “неправильном” языке? Чему еще мы собираемся учиться у Северной Кореи?» - задается вопросом Андрей Козлов.

«Не удивлюсь, если в предвыборном угаре большинство Сейма поддержит и это абсурдное предложение Иварса Аболиньша», - резюмирует политик и предприниматель Андрей Козлов.

