Зивтиньш: «Выходит, что электромобили важнее детей»

Депутат заявил, что есть отдельные популисты, считающие, что за каждого родившегося ребёнка государство должно выплачивать пять тысяч евро. "Ответственные лица заявили, что госбюджет это не потянет, а как насчёт электромобилей?" - задал он вопрос и сам ответил на него: "Выходит, у нас электромобили важнее детей?".

Зивтиньш пояснил, что доплаты от государства за электромобили могут достигать от четырёх до девяти тысяч евро, при этом он подчеркнул, что в Латвии нужно заботиться о демографии и найти дополнительные средства, чтобы обеспечить ощущение безопасности молодым семьям и стимулировать их.