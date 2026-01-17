Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 17. Января Завтра: Dravis, Tenis
Доступность

Американцы взялись за теневой флот. Чем это грозит России в 2026 году?

© BBC 17 января, 2026 14:10

Мир 0 комментариев

Новый год начался драматично для теневой армады ржавых танкеров сомнительного происхождения, которые помогают России, Ирану и Венесуэле торговать нефтью в обход западных санкций. США взялись за теневой флот в Атлантике, объявили морскую блокаду Венесуэлы и захватили танкер под российским флагом неподалеку от Великобритании. А Украина с начала зимы атакует идущие в Россию суда в Черном море.

До сих пор теневой флот спокойно бороздил мировой океан и все годы после российского вторжения в Украину распухал на глазах. Сейчас в него входит уже более 1000 судов — то есть как минимум каждый пятый танкер в мире.

Запад только вздыхал и сокрушался пиратским попранием устоявшихся норм судоходства, но сделать ничего не решался — в международных водах свобода мореплавания, и Европа — первый защитник этой свободы. А США теневым флотом заниматься не хотели, санкций против него не вводили и утверждали, что это — европейская проблема.

Однако под Новый год ситуация вдруг решительно изменилась.

Дональд Трамп решил взять Венесуэлу в управление, отправил спецназ арестовывать президента Николаса Мадуро, а береговую охрану — охотиться за танкерами, которые вывозят венесуэльскую нефть под сомнительными флагами и с выключенными транспондерами.

«Захват танкеров американскими властями и атаки беспилотников Украины в Черном море говорят о том, что сотни танкеров теневого флота отныне не смогут беспрепятственно перевозить подсанкционные нефть и газ», — полагают эксперты ведущей отраслевой консалтинговой компании Windward.

Будет только хуже

И это лишь начало, уверена аналитик Windward Мишель Визе Бокман.
«Очевидно, что 2026 год будет еще мрачнее для судоходства. Теневой флот прирастает с каждым днем. А границы между коммерческим и военным мореплаванием все больше размываются», — пишет она.

Новые проблемы не остановят клиентов теневого флота, поскольку для этих стран-изгоев он имеет жизненно важное значение и позволяет зарабатывать десятки миллиардов долларов на нефтяном экспорте, отмечает Мишель Визе Бокман. А главным клиентом теневого флота после вторжения в Украину стала Россия.

Каждый второй сомнительный танкер возит российскую нефть, в основном в Индию и Китай, а в целом в экспорте нефти и нефтепродуктов Россия на 80% полагается на теневой флот, согласно оценкам аналитиков S&P Global.

Остальные 20% — это в основном греческие танкеры, которым разрешено возить российскую нефть, если она продается дешевле рыночной цены.

Однако и этому скоро конец, если ЕС введет тотальный запрет в 20-м пакете санкций, который он готовит к четвертой годовщине вторжения 24 февраля 2026 года. Тогда России придется на 100% опираться на теневой флот для продажи своего основного экспортного товара — нефти и нефтепродуктов.

Кремль не прочь повысить ставки ради защиты нефтяных доходов. Когда американцы погнались за танкером под российским флагом, Владимир Путин отправил навстречу подлодку и авиацию. А украинские атаки в Черном море он назвал «пиратством» и пообещал ответить.

Что еще могут сделать США и Британия?

Американцы решительно настроены разобраться с венесуэльским теневым флотом, после чего могут перейти к иранскому и российскому. Однако пока Дональд Трамп ограничивается воинственными заявлениями в адрес Путина и аятолл, и за год с момента возвращения в Белый дом он не утвердил ни одной меры, серьезно ограничивающей нефтяной экспорт из России и Ирана, и не присоединился к новым европейским санкциям против теневого флота и российской нефти.

И все же решительные действия США против венесуэльского теневого флота обещают проблемы и российскому, даже если Трамп ограничится борьбой с пиратством в Западном полушарии, как-то предписывает его новая стратегия национальной безопасности.

Захват танкера Marinera, бежавшего под российским флагом из Венесуэлы в Северную Атлантику, ободрил главного американского союзника в Европе — Великобританию.

Британские военные поддерживали американцев в этой операции, после чего задумались, а не пора ли самим брать на абордаж суда российского теневого флота в Ла-Манше? Таких там ходит с десяток в неделю.

«Мы рассмотрим широкий спектр возможностей усилить давление на российский теневой флот, — сказала Би-би-си на этой неделе министр иностранных дел Иветт Купер. — Мы готовы к гораздо более жестким мерам, гораздо более решительному и твердому подходу, чтобы эта навигация не превратилась в саботаж».

Что может сделать ЕС?

Европейцы давно обвиняют связанные с Россией суда в гибридной войне. Они уверены, что ржавые теневые суда используются не только для пиратской торговли, но и для шпионажа, запуска дронов и перерезания кабелей между странами НАТО на дне Балтийского и Северного морей.

«ЕС защитит критически важную инфраструктуру, усилит слежение и противостояние теневому флоту Москвы, который служит еще и платформой для гибридных атак», — сказала глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Если будет принято политическое решение, то чиновникам ничего не стоит осложнить жизнь российским танкерам на Балтике бесконечными испекциями, полагает отраслевое издание Lloyd's List.

Эпоха вежливых запросов о наличии страховки подходит к концу, пишет Lloyd's. ЕС сейчас собирает юридическую базу, которая позволит рассматривать теневой флот не как надоедливого нарушителя норм и правил, а как угрозу безопасности и окружающей среде — и останавливать суда уже на этом основании.

До сих пор проверяющие и силовики из стран ЕС высаживались на борт, только когда танкеры оказывались в их территориальных водах — обычно не по своей воле, а из-за механических проблем. Операция США против венесуэльских танкеров меняет ситуацию, замечает аналитик Windward Мишель Визе Бокман.

«Береговой охране и военно-морскому флоту стран ЕС стоит пристально следить за тем, как американцы берут на абордаж танкеры под фальшивыми флагами. США показывают им пример законного решения проблемы», — полагает она.

Последние годы теневой флот пользовался правом мирного прохода в международных водах в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и свободно нарушал нормы: перевешивал флаги, отключал транспондеры, переименовывался по несколько раз в месяц, менял одних темных владельцев на других и не раскрывал порт назначения.

Однако в конвенции есть статья 110, которая гласит, что если судно не имеет национальности, или есть подозрения, что флаг — фальшивый, то любой военный корабль может провести его досмотр в международных водах.

Американцы неоднократно пользовались этим правом для ареста судов иранского теневого флота еще до войны России с Украиной. Теперь они взялись за венесуэльский.

Их пример может вдохновить Европу и осложнить жизнь российскому теневому флоту, а заодно повысить риски военного противостояния России и НАТО — на этот раз на море.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

11 тысяч за ремонт троллейбуса: как наказало водителя Rīgas satiksme
Важно

11 тысяч за ремонт троллейбуса: как наказало водителя Rīgas satiksme

«Проголосую за тех, кто ликвидирует этот маразм»: перенос рабочих дней многим не по нраву
Важно

«Проголосую за тех, кто ликвидирует этот маразм»: перенос рабочих дней многим не по нраву

«Неаткарига» — о перспективах латвийской политики: «Может выйти облом. Причём заслуженный»
Важно

«Неаткарига» — о перспективах латвийской политики: «Может выйти облом. Причём заслуженный»

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Трамп грозит пошлинами странам, которые не поддержат претензии США на Гренландию

Важно 15:51

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести пошлины в отношении стран, которые не поддерживают притязания Вашингтона на Гренландию. Об этом американский лидер сказал в пятницу, 16 января, в Белом доме. "Я могу ввести пошлины для стран, если они не поддержат (США в вопросе) Гренландии, потому что Гренландия нужна нам для национальной безопасности. Так что я могу поступить так", - подчеркнул Трамп. Он также назвал себя "королем пошлин".

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести пошлины в отношении стран, которые не поддерживают притязания Вашингтона на Гренландию. Об этом американский лидер сказал в пятницу, 16 января, в Белом доме. "Я могу ввести пошлины для стран, если они не поддержат (США в вопросе) Гренландии, потому что Гренландия нужна нам для национальной безопасности. Так что я могу поступить так", - подчеркнул Трамп. Он также назвал себя "королем пошлин".

Читать
Загрузка

«Проголосую за тех, кто ликвидирует этот маразм»: перенос рабочих дней многим не по нраву

Важно 15:46

Важно 0 комментариев

Сегодня, 17 января, в Латвии в государственных и муниципальных учреждениях - рабочая суббота, поскольку 2 января было выходным днём. По этому поводу было выпущено специальное распоряжение Кабмина.

Сегодня, 17 января, в Латвии в государственных и муниципальных учреждениях - рабочая суббота, поскольку 2 января было выходным днём. По этому поводу было выпущено специальное распоряжение Кабмина.

Читать

Вовремя сообразил: как взрослые помогли ребёнку потушить пожар

Важно 13:38

Важно 0 комментариев

Почувствовав задымление и заметив пожар, ребёнок в пятницу остановил проезжавшую мимо автомашину и с помощью взрослых вызвал спасателей, сообщила агентству LETA Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Почувствовав задымление и заметив пожар, ребёнок в пятницу остановил проезжавшую мимо автомашину и с помощью взрослых вызвал спасателей, сообщила агентству LETA Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Читать

«Это кринжовая эстетика»: художник по свету требует извинений от худрука театра «Дайлес»

Важно 13:21

Важно 0 комментариев

Художник по свету Юлия Бондаренко требует официальных извинений от художественного директора театра "Дайлес" Виестурса Кайришса за эмоциональное насилие, публичное унижение и непрофессиональное обращение на генеральной репетции рождественского концерта Pēkšņi gaismā. Кайришс не видит оснований для обвинения, поскольку, по его словам, качество работы было неприемлемым и он действовал "хирургическим путём", чтобы спасти ситуацию. Минкульт уже получил от Бондаренко жалобу, но её продвижение пока неясно, поскольку ждут информации от театра "Дайлес", сообщает программа ЛТВ Kultūršoks.

Художник по свету Юлия Бондаренко требует официальных извинений от художественного директора театра "Дайлес" Виестурса Кайришса за эмоциональное насилие, публичное унижение и непрофессиональное обращение на генеральной репетции рождественского концерта Pēkšņi gaismā. Кайришс не видит оснований для обвинения, поскольку, по его словам, качество работы было неприемлемым и он действовал "хирургическим путём", чтобы спасти ситуацию. Минкульт уже получил от Бондаренко жалобу, но её продвижение пока неясно, поскольку ждут информации от театра "Дайлес", сообщает программа ЛТВ Kultūršoks.

Читать

Куда мужчины подевались? Женщин в Латвии намного больше — вы удивитесь, насколько

Важно 12:34

Важно 0 комментариев

В начале прошлого года среди всего населения Латвии была 997 тысяч 641 женщина и 862 тысяч 924 мужчины, о чём свидетельствует информация Центрального статистического управления.

В начале прошлого года среди всего населения Латвии была 997 тысяч 641 женщина и 862 тысяч 924 мужчины, о чём свидетельствует информация Центрального статистического управления.

Читать

Президент Польши Кароль Навроцкий: Европейский союз — это «угасающая звезда»

Важно 12:20

Важно 0 комментариев

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Польша должна быть в авангарде лагеря, реформирующего Европейский союз. Критикуя нынешнюю политику сообщества, он отметил, что страны, которые не согласны с Брюсселем по ряду проблем, не следует причислять к евроскептикам.

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Польша должна быть в авангарде лагеря, реформирующего Европейский союз. Критикуя нынешнюю политику сообщества, он отметил, что страны, которые не согласны с Брюсселем по ряду проблем, не следует причислять к евроскептикам.

Читать