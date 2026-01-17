Американцы взялись за теневой флот. Чем это грозит России в 2026 году?

До сих пор теневой флот спокойно бороздил мировой океан и все годы после российского вторжения в Украину распухал на глазах. Сейчас в него входит уже более 1000 судов — то есть как минимум каждый пятый танкер в мире.

Запад только вздыхал и сокрушался пиратским попранием устоявшихся норм судоходства, но сделать ничего не решался — в международных водах свобода мореплавания, и Европа — первый защитник этой свободы. А США теневым флотом заниматься не хотели, санкций против него не вводили и утверждали, что это — европейская проблема.

Однако под Новый год ситуация вдруг решительно изменилась.

Дональд Трамп решил взять Венесуэлу в управление, отправил спецназ арестовывать президента Николаса Мадуро, а береговую охрану — охотиться за танкерами, которые вывозят венесуэльскую нефть под сомнительными флагами и с выключенными транспондерами.

«Захват танкеров американскими властями и атаки беспилотников Украины в Черном море говорят о том, что сотни танкеров теневого флота отныне не смогут беспрепятственно перевозить подсанкционные нефть и газ», — полагают эксперты ведущей отраслевой консалтинговой компании Windward.

Будет только хуже

И это лишь начало, уверена аналитик Windward Мишель Визе Бокман.

«Очевидно, что 2026 год будет еще мрачнее для судоходства. Теневой флот прирастает с каждым днем. А границы между коммерческим и военным мореплаванием все больше размываются», — пишет она.

Новые проблемы не остановят клиентов теневого флота, поскольку для этих стран-изгоев он имеет жизненно важное значение и позволяет зарабатывать десятки миллиардов долларов на нефтяном экспорте, отмечает Мишель Визе Бокман. А главным клиентом теневого флота после вторжения в Украину стала Россия.

Каждый второй сомнительный танкер возит российскую нефть, в основном в Индию и Китай, а в целом в экспорте нефти и нефтепродуктов Россия на 80% полагается на теневой флот, согласно оценкам аналитиков S&P Global.

Остальные 20% — это в основном греческие танкеры, которым разрешено возить российскую нефть, если она продается дешевле рыночной цены.

Однако и этому скоро конец, если ЕС введет тотальный запрет в 20-м пакете санкций, который он готовит к четвертой годовщине вторжения 24 февраля 2026 года. Тогда России придется на 100% опираться на теневой флот для продажи своего основного экспортного товара — нефти и нефтепродуктов.

Кремль не прочь повысить ставки ради защиты нефтяных доходов. Когда американцы погнались за танкером под российским флагом, Владимир Путин отправил навстречу подлодку и авиацию. А украинские атаки в Черном море он назвал «пиратством» и пообещал ответить.

Что еще могут сделать США и Британия?

Американцы решительно настроены разобраться с венесуэльским теневым флотом, после чего могут перейти к иранскому и российскому. Однако пока Дональд Трамп ограничивается воинственными заявлениями в адрес Путина и аятолл, и за год с момента возвращения в Белый дом он не утвердил ни одной меры, серьезно ограничивающей нефтяной экспорт из России и Ирана, и не присоединился к новым европейским санкциям против теневого флота и российской нефти.

И все же решительные действия США против венесуэльского теневого флота обещают проблемы и российскому, даже если Трамп ограничится борьбой с пиратством в Западном полушарии, как-то предписывает его новая стратегия национальной безопасности.

Захват танкера Marinera, бежавшего под российским флагом из Венесуэлы в Северную Атлантику, ободрил главного американского союзника в Европе — Великобританию.

Британские военные поддерживали американцев в этой операции, после чего задумались, а не пора ли самим брать на абордаж суда российского теневого флота в Ла-Манше? Таких там ходит с десяток в неделю.

«Мы рассмотрим широкий спектр возможностей усилить давление на российский теневой флот, — сказала Би-би-си на этой неделе министр иностранных дел Иветт Купер. — Мы готовы к гораздо более жестким мерам, гораздо более решительному и твердому подходу, чтобы эта навигация не превратилась в саботаж».

Что может сделать ЕС?

Европейцы давно обвиняют связанные с Россией суда в гибридной войне. Они уверены, что ржавые теневые суда используются не только для пиратской торговли, но и для шпионажа, запуска дронов и перерезания кабелей между странами НАТО на дне Балтийского и Северного морей.

«ЕС защитит критически важную инфраструктуру, усилит слежение и противостояние теневому флоту Москвы, который служит еще и платформой для гибридных атак», — сказала глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Если будет принято политическое решение, то чиновникам ничего не стоит осложнить жизнь российским танкерам на Балтике бесконечными испекциями, полагает отраслевое издание Lloyd's List.

Эпоха вежливых запросов о наличии страховки подходит к концу, пишет Lloyd's. ЕС сейчас собирает юридическую базу, которая позволит рассматривать теневой флот не как надоедливого нарушителя норм и правил, а как угрозу безопасности и окружающей среде — и останавливать суда уже на этом основании.

До сих пор проверяющие и силовики из стран ЕС высаживались на борт, только когда танкеры оказывались в их территориальных водах — обычно не по своей воле, а из-за механических проблем. Операция США против венесуэльских танкеров меняет ситуацию, замечает аналитик Windward Мишель Визе Бокман.

«Береговой охране и военно-морскому флоту стран ЕС стоит пристально следить за тем, как американцы берут на абордаж танкеры под фальшивыми флагами. США показывают им пример законного решения проблемы», — полагает она.

Последние годы теневой флот пользовался правом мирного прохода в международных водах в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и свободно нарушал нормы: перевешивал флаги, отключал транспондеры, переименовывался по несколько раз в месяц, менял одних темных владельцев на других и не раскрывал порт назначения.

Однако в конвенции есть статья 110, которая гласит, что если судно не имеет национальности, или есть подозрения, что флаг — фальшивый, то любой военный корабль может провести его досмотр в международных водах.

Американцы неоднократно пользовались этим правом для ареста судов иранского теневого флота еще до войны России с Украиной. Теперь они взялись за венесуэльский.

Их пример может вдохновить Европу и осложнить жизнь российскому теневому флоту, а заодно повысить риски военного противостояния России и НАТО — на этот раз на море.