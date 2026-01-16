Шведы придут — порядок наведут! И усилят Латвию ПВО, артиллерией и дронами

Документ предусматривает дальнейшее военное присутствие Швеции в многонациональной бригаде НАТО в Латвии. Речь идет о ротации механизированного батальона, обеспечении возможностей противовоздушной обороны и участии Швеции в миссиях по патрулированию воздушного пространства НАТО. Отдельный блок посвящен Балтийскому морю — укреплению береговой обороны, морского наблюдения и защите подводной инфраструктуры, а также развитию морских беспилотных систем.

По словам Спрудса, присутствие шведских войск в Латвии является прямым подтверждением союзнической солидарности и вклада в коллективную оборону НАТО. Он отметил, что дорожная карта охватывает весь спектр обороны — от сухопутных сил и артиллерии до беспилотных технологий и безопасности в воздушном пространстве. Особое значение имеет решение разместить в Латвии уже с этого года произведенные в Швеции артиллерийские системы Archer, что усилит возможности Национальных вооруженных сил в части непрямого огня и сдерживания.

Важной частью сотрудничества станет развитие беспилотных и противодроновых возможностей. Планируются совместные исследования, обучение, индустриальная кооперация и обмен опытом, в том числе с учетом уроков войны в Украине. Дорожная карта также предусматривает взаимодействие по внедрению систем Archer в Латвии — обучение персонала, обеспечение совместимости и долгосрочное развитие, а также расширение сотрудничества в сфере оборонных закупок для повышения надежности поставок и логистики. Дополнительно запланирована кооперация в космической сфере в рамках инициативы европейского космического щита.

Документ поручает вооруженным силам обеих стран разработать совместный план мероприятий для практической реализации договоренностей.

После подписания дорожной карты министры посетили военную базу Адажи, где приняли участие в церемонии передачи полномочий шведской боевой группы. Командующий сухопутными силами Швеции генерал-майор Йонни Линдфош передал руководство шведским механизированным батальоном командиру многонациональной бригады НАТО в Латвии полковнику Кристофер Ривс. Шведские военнослужащие приступают к службе в составе бригады, сменяя датский контингент.