В Гренландию направлены 13 военнослужащих бундесвера, французские военные уже находятся на острове, ожидается прибытие контингентов из других европейских стран. Европа пытается послать Вашингтону сигнал о решимости и подчеркнуть: территориальная целостность Гренландии неприкосновенна.

Однако Белый дом не отступает. Трамп неоднократно заявлял, что США нуждаются в острове в целях безопасности. Если договориться мирно не получится, Вашингтон готов рассматривать более жесткие варианты. «Посмотрим, что будет, и если это станет концом НАТО, значит, так тому и быть», — заявил он.

Для европейцев ситуация выглядит как геополитический кошмар. В начале года им уже пришлось реагировать на кризисы вокруг Венесуэлы и Ирана, теперь — Гренландия. Складывается впечатление, что в 2026 году Трамп намерен действовать исключительно в рамках американского видения мира: принцип America First фактически превратился в America Only.

15 января канцлер Германии Фридрих Мерц провел закрытое совещание с вице-канцлером Ларс Клингбайль, министром иностранных дел Йоханн Вадефуль и министром обороны Борис Писториус. Участники договорились не раскрывать детали обсуждения.

Почему Трамп именно сейчас усилил давление, неясно. США и без того обладают значительным присутствием в Гренландии — около 200 американских военнослужащих размещены на острове. Соглашение с Данией 1951 года позволяет США размещать войска и использовать базы с согласия Копенгагена. В прошлом на острове находились до 10 000 американских солдат, и инфраструктуру при необходимости можно восстановить.

Автор выделяет три возможных сценария. Первый — аннексия по крымскому сценарию: резкое наращивание американского контингента, установление контроля над столицей Нуук и возможный референдум. Трамп уже намекал на выплаты по 100 000 долларов каждому жителю острова — при населении около 57 000 человек это обошлось бы США в 5,7 млрд долларов. Второй вариант — покупка острова, по аналогии с Аляской, но остается вопрос, кто был бы продавцом и как определить цену. Третий — решение в рамках НАТО: усиление американского присутствия без изменения территориального статуса Гренландии, хотя неясно, вписывается ли это в новую стратегию США.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее подчеркнул: если Трамп говорит, что относится к чему-то серьезно, значит, это действительно серьезно.

2026 год, по оценке автора, начался с геополитических американских горок — и, похоже, продолжится в том же непредсказуемом ритме.