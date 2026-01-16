Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Гренландия — новый Крым? Трамп давит на Европу (2)

16 января, 2026

Важно 2 комментариев

Европа в оцепенении: президент США Дональд Трамп последовательно продолжает курс на усиление американского контроля над Гренландией. О возможных сценариях и последствиях для Европы рассуждает Дирк Эммерих в колонке «Берлинский инсайдер» на Deutsche Welle.

В Гренландию направлены 13 военнослужащих бундесвера, французские военные уже находятся на острове, ожидается прибытие контингентов из других европейских стран. Европа пытается послать Вашингтону сигнал о решимости и подчеркнуть: территориальная целостность Гренландии неприкосновенна.

Однако Белый дом не отступает. Трамп неоднократно заявлял, что США нуждаются в острове в целях безопасности. Если договориться мирно не получится, Вашингтон готов рассматривать более жесткие варианты. «Посмотрим, что будет, и если это станет концом НАТО, значит, так тому и быть», — заявил он.

Для европейцев ситуация выглядит как геополитический кошмар. В начале года им уже пришлось реагировать на кризисы вокруг Венесуэлы и Ирана, теперь — Гренландия. Складывается впечатление, что в 2026 году Трамп намерен действовать исключительно в рамках американского видения мира: принцип America First фактически превратился в America Only.

15 января канцлер Германии Фридрих Мерц провел закрытое совещание с вице-канцлером Ларс Клингбайль, министром иностранных дел Йоханн Вадефуль и министром обороны Борис Писториус. Участники договорились не раскрывать детали обсуждения.

Почему Трамп именно сейчас усилил давление, неясно. США и без того обладают значительным присутствием в Гренландии — около 200 американских военнослужащих размещены на острове. Соглашение с Данией 1951 года позволяет США размещать войска и использовать базы с согласия Копенгагена. В прошлом на острове находились до 10 000 американских солдат, и инфраструктуру при необходимости можно восстановить.

Автор выделяет три возможных сценария. Первый — аннексия по крымскому сценарию: резкое наращивание американского контингента, установление контроля над столицей Нуук и возможный референдум. Трамп уже намекал на выплаты по 100 000 долларов каждому жителю острова — при населении около 57 000 человек это обошлось бы США в 5,7 млрд долларов. Второй вариант — покупка острова, по аналогии с Аляской, но остается вопрос, кто был бы продавцом и как определить цену. Третий — решение в рамках НАТО: усиление американского присутствия без изменения территориального статуса Гренландии, хотя неясно, вписывается ли это в новую стратегию США.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее подчеркнул: если Трамп говорит, что относится к чему-то серьезно, значит, это действительно серьезно.

2026 год, по оценке автора, начался с геополитических американских горок — и, похоже, продолжится в том же непредсказуемом ритме.

Бундесвер прибыл в Гренландию для арктической миссии (2)

Мир 20:50

Мир 2 комментариев

Немецкие военные вылетели с датского военного аэродрома Каруп в Гренландию и вместе с датскими солдатами направились в столицу острова Нуук. Как сообщает BILD, Министерство обороны Германии подтвердило, что на борту были военнослужащие ВВС, ВМС и сухопутных сил, а также логисты и эксперты по авиаперевозкам - всего 15 солдат и офицеров.

Пожар под Ригой расследуют полиция и спасатели (2)

Новости Латвии 20:15

Новости Латвии 2 комментариев

Государственная полиция начала уголовный процесс по факту трагического пожара в Кекавской волости. Возможные версии произошедшего пока публично не раскрываются. Расследование ведется по разделу Уголовного закона о преступлениях против собственности.

Арктика сошла с ума: самый холодный воздух зимы ещё в пути! (2)

Всюду жизнь 19:47

Всюду жизнь 2 комментариев

Зима решила напомнить, кто здесь главный. Над северным полушарием начал разваливаться полярный вихрь — гигантская атмосферная «стена», которая обычно удерживает арктический холод у полюса. Когда она даёт трещину, холодный воздух вырывается наружу. И именно это сейчас происходит.

Самые спокойные животные планеты: кто вообще никуда не спешит? (2)

Животные 19:25

Животные 2 комментариев

Есть животные, рядом с которыми хочется говорить тише. Они не бегут, не дергаются, не паникуют. Они просто живут, будто время для них — рекомендация, а не правило. И что удивительно — именно такой стиль оказался невероятно успешным.

Мухлевали со сроками годности: Продовольственно-ветеринарная служба изъяла из «Mere» прострочку (2)

Важно 18:39

Важно 2 комментариев

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) изъяла из продажи сети магазинов «Mere» различные мясные продукты с истёкшим сроком годности, сообщила агентству LETA служба.

Рига подписала контракт на проектирование и реконструкцию Вантового моста (2)

Важно 18:34

Важно 2 комментариев

Рижская муниципалитет в пятницу заключил договор на проектирование и реконструкцию Вантового моста, сообщили агентству LETA в городской администрации.

