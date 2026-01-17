Белый дом предлагает создать «совет мира» по Украине с участием Москвы

По данным издания, предполагается, что совет может возглавить президент США Дональд Трамп, а в его состав войдут представители Украины, европейских стран, НАТО и России. В администрации рассматривают возможность использовать в украинском урегулировании модель уже действующего «Совета мира» по Газе.

Источники FT утверждают, что новый орган может получить расширенный мандат и заняться разрешением других международных кризисов. Один из собеседников газеты заявил, что в Белом доме рассматривают такой совет как «потенциальную замену ООН». В частности, американские чиновники, по данным издания, уже предлагали задействовать этот формат для обсуждения ситуации в Венесуэле.

В то же время идея расширения мандата вызывает скепсис у части международных партнёров. Арабский дипломат, говоривший на условиях анонимности, назвал подобный подход «ненормальной процедурой». Представитель американской администрации, в свою очередь, подчеркнул, что на данный момент работа «Совета мира» сосредоточена исключительно на ситуации в секторе Газа.

На фоне этих обсуждений продолжаются прямые дипломатические контакты. 17 января США и Украина начинают в Майами новый раунд переговоров по возможному мирному соглашению с Россия. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что мирный план готов на 90%, а гарантии безопасности — на 100%, однако ключевые разногласия, прежде всего по вопросу территорий, остаются нерешёнными.

