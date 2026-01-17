Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Белый дом предлагает создать «совет мира» по Украине с участием Москвы

17 января, 2026

Администрация США обсуждает создание нового международного механизма, который мог бы контролировать выполнение будущего соглашения о прекращении войны в Украине и потенциально заняться урегулированием других конфликтов. Речь идёт о специальном «Совете мира», сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.

По данным издания, предполагается, что совет может возглавить президент США Дональд Трамп, а в его состав войдут представители Украины, европейских стран, НАТО и России. В администрации рассматривают возможность использовать в украинском урегулировании модель уже действующего «Совета мира» по Газе.

Источники FT утверждают, что новый орган может получить расширенный мандат и заняться разрешением других международных кризисов. Один из собеседников газеты заявил, что в Белом доме рассматривают такой совет как «потенциальную замену ООН». В частности, американские чиновники, по данным издания, уже предлагали задействовать этот формат для обсуждения ситуации в Венесуэле.

В то же время идея расширения мандата вызывает скепсис у части международных партнёров. Арабский дипломат, говоривший на условиях анонимности, назвал подобный подход «ненормальной процедурой». Представитель американской администрации, в свою очередь, подчеркнул, что на данный момент работа «Совета мира» сосредоточена исключительно на ситуации в секторе Газа.

На фоне этих обсуждений продолжаются прямые дипломатические контакты. 17 января США и Украина начинают в Майами новый раунд переговоров по возможному мирному соглашению с Россия. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что мирный план готов на 90%, а гарантии безопасности — на 100%, однако ключевые разногласия, прежде всего по вопросу территорий, остаются нерешёнными.
 

Трамп грозит пошлинами странам, которые не поддержат претензии США на Гренландию

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести пошлины в отношении стран, которые не поддерживают притязания Вашингтона на Гренландию. Об этом американский лидер сказал в пятницу, 16 января, в Белом доме. "Я могу ввести пошлины для стран, если они не поддержат (США в вопросе) Гренландии, потому что Гренландия нужна нам для национальной безопасности. Так что я могу поступить так", - подчеркнул Трамп. Он также назвал себя "королем пошлин".

«Проголосую за тех, кто ликвидирует этот маразм»: перенос рабочих дней многим не по нраву

Сегодня, 17 января, в Латвии в государственных и муниципальных учреждениях - рабочая суббота, поскольку 2 января было выходным днём. По этому поводу было выпущено специальное распоряжение Кабмина.

Американцы взялись за теневой флот. Чем это грозит России в 2026 году?

Новый год начался драматично для теневой армады ржавых танкеров сомнительного происхождения, которые помогают России, Ирану и Венесуэле торговать нефтью в обход западных санкций. США взялись за теневой флот в Атлантике, объявили морскую блокаду Венесуэлы и захватили танкер под российским флагом неподалеку от Великобритании. А Украина с начала зимы атакует идущие в Россию суда в Черном море.

Вовремя сообразил: как взрослые помогли ребёнку потушить пожар

Почувствовав задымление и заметив пожар, ребёнок в пятницу остановил проезжавшую мимо автомашину и с помощью взрослых вызвал спасателей, сообщила агентству LETA Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

«Это кринжовая эстетика»: художник по свету требует извинений от худрука театра «Дайлес»

Художник по свету Юлия Бондаренко требует официальных извинений от художественного директора театра "Дайлес" Виестурса Кайришса за эмоциональное насилие, публичное унижение и непрофессиональное обращение на генеральной репетции рождественского концерта Pēkšņi gaismā. Кайришс не видит оснований для обвинения, поскольку, по его словам, качество работы было неприемлемым и он действовал "хирургическим путём", чтобы спасти ситуацию. Минкульт уже получил от Бондаренко жалобу, но её продвижение пока неясно, поскольку ждут информации от театра "Дайлес", сообщает программа ЛТВ Kultūršoks.

Куда мужчины подевались? Женщин в Латвии намного больше — вы удивитесь, насколько

В начале прошлого года среди всего населения Латвии была 997 тысяч 641 женщина и 862 тысяч 924 мужчины, о чём свидетельствует информация Центрального статистического управления.

Президент Польши Кароль Навроцкий: Европейский союз — это «угасающая звезда»

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Польша должна быть в авангарде лагеря, реформирующего Европейский союз. Критикуя нынешнюю политику сообщества, он отметил, что страны, которые не согласны с Брюсселем по ряду проблем, не следует причислять к евроскептикам.

