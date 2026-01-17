Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 17. Января Завтра: Dravis, Tenis
Доступность

«Это кринжовая эстетика»: художник по свету требует извинений от худрука театра «Дайлес»

© LTV 17 января, 2026 13:21

Важно 0 комментариев

Художник по свету Юлия Бондаренко требует официальных извинений от художественного директора театра "Дайлес" Виестурса Кайришса за эмоциональное насилие, публичное унижение и непрофессиональное обращение на генеральной репетции рождественского концерта Pēkšņi gaismā. Кайришс не видит оснований для обвинения, поскольку, по его словам, качество работы было неприемлемым и он действовал "хирургическим путём", чтобы спасти ситуацию. Минкульт уже получил от Бондаренко жалобу, но её продвижение пока неясно, поскольку ждут информации от театра "Дайлес", сообщает программа ЛТВ Kultūršoks.

Участвовать в рождественском концерте Бондаренко пригласил режиссёр Янис Знотиньш. По её расскаазу, до генеральной репетиции к её работе ни у режиссёра, ни у театра претензий не было. Однако в день репетиции всё изменилось. 

После второго действия в присутствии всей команды, участвовавшей в спектакле, худрук театра высказал своё мнение. "Начал с комментария, нет, с комплимента работе Знотиньша и сразу же продолжил в принципе публичным уничижением моего труда. Он сказал, что это не соответствует стандартам театра "Дайлес", что это неисправимо, что это выполнено в кринжовой эстетике. Хотя надо сказать, что со стандартами театра меня никто не ознакомил. У меня стаж в этой профессии более 16 лет, с такой ситуацией сталкиваюсь впервые", - рассказала Бондаренко.

Что же по этому поводу заявил сам Кайришс? "Я как художественный директор театра должен принять это решение и, посовещавшись со световым цехом, с техническим руководством театра и со всеми, мы поняли, что нам надо что-то делать. После того, как стало понятно, каким образом ставится и уже выставлен свет, что там ничего не будет. И я понял, что нам надо искать решение. Мы его нашли потому что это означает: одно дело, когда мы убираем из действия артиста, и другое, когда нам нужно дать что-то взамен, потому что у нас концерт на следующий день, концерты раскуплены и нам надо спасать ситуацию".

Бондаренко, впрочем, была шокирована не претензиями к её работе, а к тому, как они были высказаны: "Был разный опыт общения, но такого кошмара не было, ведь, скажем, есть режиссёры, работая с которыми, я знаю, что они эмоциональны и повышают голос, но потом всё равно можно всё это обговорить и решить коллективно, по-человечеси. Но самым странным мне в этой ситуации кажется то, что это был первый случай общения с г-ном Кайришсом вообще в моей жизни. У меня было такое шоковое состояние. Я в первый момент вообще не знала, что сказать и как поступить, как воспринять эту информацию. Именно из-за этого агрессивного способа подачи информации. Я попыталась посмотреть в глаза очевидцам - кто-то отвёл взгляд, кто-то нет".

Кайришс, вспоминая о случившемся, заявляет, что говорил только о профессиональных вещах: "Я ничего личного не затрагивал да и не мог, потому что этого человека просто не знаю, я её вижу впервые. Да, качество работы было неприемлемым. Да, мне пришлось это сделать в психологически сложной ситуации, когда мне нужно было это решение представить самой команде, в том числе и поэтому это было публичным. Это такое хирургическое решение, которое мы не можем как-то... Я и не упоминал об интригах, это был эмоциональный, профессиональный и, я хотел бы сказать, честный разговор".

Председатель правления Союза театральных работников Латвии Оярс Рубенис подчёркивает, что разговор всегда воспринимается по-разному: "И там, мне кажется, есть две стороны. Конечно, всем нам надо научиться говорить более-менее толерантно со своими подчинёнными или деловыми партнёрами. Но в момент, когда выпускается произведение искусства, завтра придёт тысяча зрителей и у тебя это не решено, и ты решить это не можешь, ты привлекаешь другого специалиста, всегда возникнет конфликт. И в тот момент все люди в творческих процессах, и одна, и другая сторона, очень эгоцентричны".

Бондаренко восприняла "честный разговор" как эмоциональное насилие, публичное унижение, непрофессиональное обращение и требует от Кайришса официальных извинений: "Для меня это было травматично. Хотелось бы думать, как и многим, наверняка, что сказанное посторонними людьми не влияет на моё самосознание. Но, когда сталкиваешься с безжалостным мобингом, особенно при неравноправной динамике власти, это не так. И это болезненно. Я бы хотела, чтобы это не было принято как норма".

Кайришс эти обвинения отрицает: "Если меня винят в эмоциональном насилии, но при этом требуют всего лишь извиниться, а не предстать перед судом, то, мне кажется, что-то нелогично и бессистемно - не в порядке - с этим всем. Я - человек, который много работает и допускает ошибки. Я как личность свободен и я таков, каков есть. Для меня извиниться - в самом деле не проблема. Здесь, увы, при всей своей любви к невиновным людям, я из насильника одновременно стал и жертвой, потому что я теперь стою перед судом общественного СМИ и должен защищаться. Если суд решит, что я должен извиниться, я, конечно, сделаю это".

Это не единственный случай, когда выносят, что называется, сор из избы. То есть из театра. На прошлой неделе обнародовала свою историю актриса Лелде Дреймане, которая упрекнула директора театра Юриса Жагарса в том, что её уволили непрофессиональным и недостойным образом.

Готова говорить публично о культуре общения в театре и актриса Дарта Даневича, которая ушла оттуда сама после 13 лет службы: "Театр - это работа в команде, все элементы которой исключительно важны. Меня этому научили актёры старшего поколения, когда я пришла в театр, - насколько важно с уважением и пиететом относиться к остальным работникам, а это, по-моему, сильно хромает. И это большая проблема, которую я сама наблюдала в свои последние годы работы в театре, которая причиняет мне боль. Мне кажется, что главное изменение, приходящее мне на ум, это то, что человек не является ценностью". При этом она подчёркивает: речь не о творческих разногласиях, эмоциональных вспышках или плохих днях, а о воображаемой кастовой системе.

Кайришс с ней не согласен: "Вам так кажется, что так и есть? Что Дарта Даневича говорит правду? Это очень печальная новость. Я так не чувствую себя в этом коллективе. Я не чувствую. что у нас нет ценностей. Таким образом вы действительно ставите под сомнение и мои человеческие, а не профессиональные, ценности и качества. А пока Дарта работала, пока у неё были главные роли, тогда мы не были такие нелюди? Я не могу с этим согласиться. Но, конечно, у нас не благотворительное учреждение. Мы требуем качества, в том числе профессионального и профессионально-этического".

Даневича признаёт, что в некотором роде требование уважительного отношения - это заслуга руководства театра: "Иронично, что театр "Дайлес" в последние годы нам, актёрам, тоже всё время подчёркивал, что к нам привозят этих режиссёров и команды мирового уровня, чтобы мы научились западной культуре и посмотрели, как работают в других странах, на Западе. Ну вот мы наконец научились этой западной культуре, а там ни один режиссёр, ни один работник к нам не относился презрительно, унизительно, не иронизировал и как-то иначе не унижал ни артистов, ни остальных творческих работников в других цехах. Вот и похоже, что мы научились".

Пока создавался сюжет, редакция программы Kultūršoks получала комментарии по поводу того, неужели из-за одной конфликтной ситуации нужно делать программу. Жалобы на подобные ситуации в Минкульт приходят редко, в Союз театральных работников - вообще никогда.

"Я верю, что люди боятся потерять рабочие контакты, возможно, даже лишиться рабочего места, потому что всякое может быть, но это не означает, что этого делать не надо. Я бы не хотела, чтобы с кем-то ещё тоже так поступили. Мне кажется, чтобы это не стало нормой, о таких вещах надо говорить", - убеждена художник по свету Юлия Бондаренко.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Каждое слово — перл»: Рижская дума за 600 тысяч исследует перекрёсток на тихой улице (ВИДЕО)
Важно

«Каждое слово — перл»: Рижская дума за 600 тысяч исследует перекрёсток на тихой улице (ВИДЕО)

«Неаткарига» — о перспективах латвийской политики: «Может выйти облом. Причём заслуженный»
Важно

«Неаткарига» — о перспективах латвийской политики: «Может выйти облом. Причём заслуженный»

11 тысяч за ремонт троллейбуса: как наказало водителя Rīgas satiksme
Важно

11 тысяч за ремонт троллейбуса: как наказало водителя Rīgas satiksme

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Трамп грозит пошлинами странам, которые не поддержат претензии США на Гренландию

Важно 15:51

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести пошлины в отношении стран, которые не поддерживают притязания Вашингтона на Гренландию. Об этом американский лидер сказал в пятницу, 16 января, в Белом доме. "Я могу ввести пошлины для стран, если они не поддержат (США в вопросе) Гренландии, потому что Гренландия нужна нам для национальной безопасности. Так что я могу поступить так", - подчеркнул Трамп. Он также назвал себя "королем пошлин".

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести пошлины в отношении стран, которые не поддерживают притязания Вашингтона на Гренландию. Об этом американский лидер сказал в пятницу, 16 января, в Белом доме. "Я могу ввести пошлины для стран, если они не поддержат (США в вопросе) Гренландии, потому что Гренландия нужна нам для национальной безопасности. Так что я могу поступить так", - подчеркнул Трамп. Он также назвал себя "королем пошлин".

Читать
Загрузка

«Проголосую за тех, кто ликвидирует этот маразм»: перенос рабочих дней многим не по нраву

Важно 15:46

Важно 0 комментариев

Сегодня, 17 января, в Латвии в государственных и муниципальных учреждениях - рабочая суббота, поскольку 2 января было выходным днём. По этому поводу было выпущено специальное распоряжение Кабмина.

Сегодня, 17 января, в Латвии в государственных и муниципальных учреждениях - рабочая суббота, поскольку 2 января было выходным днём. По этому поводу было выпущено специальное распоряжение Кабмина.

Читать

Американцы взялись за теневой флот. Чем это грозит России в 2026 году?

Мир 14:10

Мир 0 комментариев

Новый год начался драматично для теневой армады ржавых танкеров сомнительного происхождения, которые помогают России, Ирану и Венесуэле торговать нефтью в обход западных санкций. США взялись за теневой флот в Атлантике, объявили морскую блокаду Венесуэлы и захватили танкер под российским флагом неподалеку от Великобритании. А Украина с начала зимы атакует идущие в Россию суда в Черном море.

Новый год начался драматично для теневой армады ржавых танкеров сомнительного происхождения, которые помогают России, Ирану и Венесуэле торговать нефтью в обход западных санкций. США взялись за теневой флот в Атлантике, объявили морскую блокаду Венесуэлы и захватили танкер под российским флагом неподалеку от Великобритании. А Украина с начала зимы атакует идущие в Россию суда в Черном море.

Читать

Вовремя сообразил: как взрослые помогли ребёнку потушить пожар

Важно 13:38

Важно 0 комментариев

Почувствовав задымление и заметив пожар, ребёнок в пятницу остановил проезжавшую мимо автомашину и с помощью взрослых вызвал спасателей, сообщила агентству LETA Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Почувствовав задымление и заметив пожар, ребёнок в пятницу остановил проезжавшую мимо автомашину и с помощью взрослых вызвал спасателей, сообщила агентству LETA Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Читать

Куда мужчины подевались? Женщин в Латвии намного больше — вы удивитесь, насколько

Важно 12:34

Важно 0 комментариев

В начале прошлого года среди всего населения Латвии была 997 тысяч 641 женщина и 862 тысяч 924 мужчины, о чём свидетельствует информация Центрального статистического управления.

В начале прошлого года среди всего населения Латвии была 997 тысяч 641 женщина и 862 тысяч 924 мужчины, о чём свидетельствует информация Центрального статистического управления.

Читать

Президент Польши Кароль Навроцкий: Европейский союз — это «угасающая звезда»

Важно 12:20

Важно 0 комментариев

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Польша должна быть в авангарде лагеря, реформирующего Европейский союз. Критикуя нынешнюю политику сообщества, он отметил, что страны, которые не согласны с Брюсселем по ряду проблем, не следует причислять к евроскептикам.

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Польша должна быть в авангарде лагеря, реформирующего Европейский союз. Критикуя нынешнюю политику сообщества, он отметил, что страны, которые не согласны с Брюсселем по ряду проблем, не следует причислять к евроскептикам.

Читать