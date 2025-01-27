Решение Трампа ударит и по экономике Латвии: эксперт советует искать ниши для латвийских товаров

Рассуждая о причинах нынешнего застоя в латвийской экономике, Инна Штейнбука заметила, что причин много, и они в значительной мере глобальные: «Вспомним, что мы столкнулись с очень серьезным кризисом COVID-19. Потом — с огромной инфляцией, с высокими ценами — прежде всего на энергетические ресурсы. А теперь, так сказать, пожинаем плоды всего того, что мы тогда пережили».

«И не надо думать, что только Латвия столкнулась с таким стагнационным периодом. В Германии второй год происходит спад. А мы крутимся вокруг нуля. Я бы сказала, что у нас результаты в какой-то степени даже лучше. И многие другие страны в Европе тоже, в общем-то, не показывают особо хорошего роста. Если посмотрим на прогноз на следующий год, к сожалению, тоже нельзя сказать, что Европа будет впереди планеты всей. Нет. То есть выходить из кризиса будем очень-очень постепенно», — добавила она.

(Рост латвийского ВВП в 2024-м, по уточненной в декабре оценке Банка Латвии, — 0,1%, в нынешнем году он может увеличиться до 2,1%, в 2026-м — до 3%, в 2027-м — до 3,3%).

На вопрос, что же нам делать, если экспорт, на который до сих пор делалась ставка, не вытягивает, эксперт возразила: «Я бы не сказала, что экспорт барахлит. Но спрос на продукцию или услуги — не только Латвии, но и других стран — снижается. Если экономика Германии растет медленно, соответственно, и спроса особого нет. Так что нам нужно и дальше искать какие-то ниши, где латвийские товары или услуги будут более конкурентоспособны».

«Но это в наших условиях достаточно сложно, — тут же признала она. — Не забудем еще о том, что господин Трамп, новый президент США, еще до инаугурации и после нее обещал повысить тарифы на товары европейского происхождения. Но мы же тоже Европа, значит, эти тарифы, они ударят и по нам. Но главное, они ударят по странам —нашим торговым партнерам.

Поэтому, к сожалению, это может быть еще один удар по экономике, которая только-только начала, так сказать, выходить из предыдущих кризисов. С этим надо считаться».

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести тарифы на товары из ЕС. Он обвинил ЕС в недостаточном импорте американских товаров и пообещал это «исправить», введя таможенные пошлины или предлагая покупать больше нефти и газа.