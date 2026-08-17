Бергхолцс подчеркнул, что хочет возглавить такую координационную группу, так как у него есть образование в области кризисного менеджмента. Он допустил, что в группе могли бы работать не только политики, но и профессионалы, эксперты. Бергхолцс сообщил, что к работе группы планируется привлечь режиссера и ведущего телепередачи «Zebra» Паулса Тимротса. Возможно, для найма экспертов потребуется и финансирование, однако конкретную сумму Бергхолцс сейчас назвать не смог.

Депутаты упрекнули Бергхолцса в том, что в компетенцию комитета городского развития не входят вопросы организации дорожного движения. Кроме того, комитет по внешнему пространству и мобильности уже создал комиссию, которая разработает предложения на время ремонта Вантового моста. Бергхолцс пояснил, что предложения координационной группы комитета городского развития будет рассматривать комитет по внешнему пространству и мобильности.