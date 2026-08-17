Создать такую группу предложил председатель комитета городского развития Эдгар Бергхолцс, указав, что она необходима, чтобы своевременно подготовиться к ремонту моста и уменьшить его влияние на транспортное движение, жителей и предпринимательскую деятельность.
Бергхолцс подчеркнул, что хочет возглавить такую координационную группу, так как у него есть образование в области кризисного менеджмента. Он допустил, что в группе могли бы работать не только политики, но и профессионалы, эксперты. Бергхолцс сообщил, что к работе группы планируется привлечь режиссера и ведущего телепередачи «Zebra» Паулса Тимротса. Возможно, для найма экспертов потребуется и финансирование, однако конкретную сумму Бергхолцс сейчас назвать не смог.
Депутаты упрекнули Бергхолцса в том, что в компетенцию комитета городского развития не входят вопросы организации дорожного движения. Кроме того, комитет по внешнему пространству и мобильности уже создал комиссию, которая разработает предложения на время ремонта Вантового моста. Бергхолцс пояснил, что предложения координационной группы комитета городского развития будет рассматривать комитет по внешнему пространству и мобильности.
Глава столичного комитета по образованию, культуре и спорту Лайма Гейкина («Новое Единство») сыронизировала, что каждый комитет думы мог бы создать свою рабочую группу, так как в той или иной степени ремонт Вантового моста затрагивает сферу ответственности почти каждого комитета. Она призвала депутатов сотрудничать и работать в одной рабочей группе.
Депутат Вячеслав Степаненко («Суверенная власть»/»Объединение «Младолатыши»», СВ/ОМ) предложил создать одну рабочую группу, которая будет координировать движение в направлении центра, и вторую рабочую группу — в направлении из центра.
Иное мнение было у депутата Эдварда Шлесерса («Латвия на первом месте», ЛПМ), который поддержал инициативу Бергхолцса о создании координационной группы. Он выразил уверенность, что координационная группа могла бы дать ценные предложения по организации дорожного движения во время ремонта Вантового моста.
Как сообщалось, планируется, что комиссия по координации сообщения и предпринимательской деятельности во время ремонта Вантового моста будет создана на время, пока ее деятельность, по усмотрению комитета, будет необходима рижанам, предпринимателям и гостям.
В состав комиссии войдут по одному депутату Рижской думы от каждой фракции, с учетом желания фракций участвовать в работе комиссии. Председатель комиссии будет избран из числа ее членов.
Задачей комиссии будет выявление проблемных вопросов в сферах инфраструктуры, общественного пространства, организации движения, доступности образования, культуры и социальных услуг, окружающей среды, безопасности, поиск максимально быстрых и эффективных решений, разработка решений по изменению транспортных потоков и мобильной инфраструктуры.
Комиссия не будет рассматривать вопросы, касающиеся строительных работ на Вантовом мосту, их хода и технических решений.
Комиссия сможет инициировать рассмотрение существенных вопросов в комитетах Рижской думы, а также следить за выполнением предложений.
Как сообщалось, в конкурсе на ремонт Вантового моста победило объединение поставщиков «Vanšu tilts», которое предложило выполнить работы за 69,8 млн евро без налога на добавленную стоимость. В объединение входят ООО «Hanza Construction Group», ООО «Tilts» и ООО «Baltijas mākslīgo būvju projektēšanas birojs «Vektors T»».
На ремонт Вантового моста в 2026 году потребуется до 6,7 млн евро, в 2027 году — до 42 млн евро, а в 2028 году — до 35,76 млн евро.
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