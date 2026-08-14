Малый маяк построили в 1861 году на Мангальсале. Навигационный огонь находился в чугунной башне высотой 7,9 метра и более 130 лет помогал судам находить путь к Рижскому порту.

В 1990-х годах во время реконструкции Мангальсальского мола маяк демонтировали, причем его основание серьезно пострадало. В 1998 году объект спасла администрация Рижского свободного порта. После восстановления в 2000 году его установили в парке Кронвалда.