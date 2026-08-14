Маяк вновь установили у городского канала после капитального ремонта, начавшегося в 2025 году. В церемонии приняли участие представители администрации Рижского свободного порта и городских властей.
Малый маяк построили в 1861 году на Мангальсале. Навигационный огонь находился в чугунной башне высотой 7,9 метра и более 130 лет помогал судам находить путь к Рижскому порту.
В 1990-х годах во время реконструкции Мангальсальского мола маяк демонтировали, причем его основание серьезно пострадало. В 1998 году объект спасла администрация Рижского свободного порта. После восстановления в 2000 году его установили в парке Кронвалда.
Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс отметил, что особенно символично возвращать городу свидетельства его истории в год 825-летия столицы. По его словам, маяк напоминает о развитии Рижского порта и морских традициях города.
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