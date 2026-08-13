Ограничения на набережной действуют с 11 августа до полуночи 16 августа. Остановка и стоянка запрещены по обеим сторонам участка от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на некоторых прилегающих улицах со стороны Старой Риги.

Оставленные там автомобили могут переместить на разрешенные парковочные места. Исключения предусмотрены для транспорта со специальными пропусками, дипломатических машин и оперативных служб.