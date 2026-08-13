Набережная 11 Ноября уже закрыта
Ограничения на набережной действуют с 11 августа до полуночи 16 августа. Остановка и стоянка запрещены по обеим сторонам участка от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на некоторых прилегающих улицах со стороны Старой Риги.
Оставленные там автомобили могут переместить на разрешенные парковочные места. Исключения предусмотрены для транспорта со специальными пропусками, дипломатических машин и оперативных служб.
С 12:00 15 августа до 4:00 16 августа движение автомобилей в Старой Риге будет полностью закрыто. Предприятиям общепита и магазинам рекомендуют заранее организовать поставки.
Кроме того, с 10:00 15 августа до 4:00 следующего дня в Старой Риге и на набережной закроют зоны парковки средств микромобильности.
В местах проведения праздничных мероприятий 15 и 16 августа будет запрещено движение электросамокатов, велосипедов, велорикш, электромобилей и конных экипажей.
Ограничат парковку и на других улицах
До 8:00 16 августа нельзя останавливаться и парковаться на правой стороне бульвара Аспазияс от улицы Кришьяня Барона до Калькю.
С 17:00 14 августа до 8:00 16 августа запрет будет действовать по обеим сторонам улицы Калькю от набережной 11 Ноября до Ратушной площади. Этот участок также полностью закроют для автомобилей.
С вечера 14 августа ограничения на парковку введут на отдельных участках улицы Кришьяня Барона и возле перекрестка улицы 13 Января и бульвара Аспазияс.
Ограничения затронут и Даугаву
При необходимости до 20:00 16 августа движение судов между Каменным и Вантовым мостами может быть ограничено.
При этом 15 августа с 23:00 до полуночи судоходство на этом участке Даугавы полностью запретят.
Транспорт и парковки — бесплатно
15 и 16 августа рижский общественный транспорт будет бесплатным. Плату также не будут взимать на муниципальных платных парковках.
Жителям и гостям столицы, планирующим посетить праздничные мероприятия, рекомендуют учитывать перекрытия и по возможности отказаться от автомобиля в пользу общественного транспорта.
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