С 16 по 23 августа на военном полигоне «Межайне» в Скрунде рота почётного караула Штабного батальона НВС проведёт ежегодные военные учения.
В них примет участие весь личный состав роты, включая военнослужащих Службы государственной обороны, проходящих службу в этом подразделении.
В связи с учениями почётный караул на постах у памятника Свободы и Рижского замка не будет выставляться до 26 августа.
Не пропустить
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Facebook61Открыть в Facebook
Как вам материал?
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.