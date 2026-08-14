По информации Balticmaps.eu, интенсивность движения заметно увеличилась на Густава Земгала гатве на участке от улицы Гауяс до Бривибас гатве. Водителям там приходится рассчитывать на задержку более чем на 14 минут.
Крупные заторы образовались также на Густава Земгала гатве от улицы Иерикю до Бривибас гатве.
Задержки возникают при выезде из Риги через Брекши перед Рижской окружной дорогой, а также при движении через Улброку в направлении окружной.
Пробки наблюдаются и на Улманя гатве, а также в других районах столицы.
Ситуацию осложняют ограничения движения, введённые в связи с празднованием Дня рождения Риги. В центре города на несколько дней перекрыты или ограничены отдельные улицы, в том числе 11 ноября крастмала.
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