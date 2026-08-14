Пробки наблюдаются и на Улманя гатве, а также в других районах столицы.

Ситуацию осложняют ограничения движения, введённые в связи с празднованием Дня рождения Риги. В центре города на несколько дней перекрыты или ограничены отдельные улицы, в том числе 11 ноября крастмала.