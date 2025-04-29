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Рейтинг Трампа за 100 дней рухнул ниже минимума за 80 лет (1)

© Deutsche Welle 29 апреля, 2025 11:23

Мир 1 комментариев

По итогам 100 дней пребывания в Белом доме рейтинг Дональда Трампа оказался самым низким за последние 80 лет. Лишь 39% граждан США поддержали деятельность Трампа на посту президента, а 55% высказались о ней негативно.

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа по итогам 100 дней его нового пребывания на посту главы государства оказался наименьшим за последние 80 лет: 55 процентов американцев высказались о деятельности главы Белого дома негативно и лишь 39 процентов поддержали его действия. Такие результаты опубликованы в воскресенье, 27 апреля, по итогам совместного опроса 2464 избирателей США, проведенного с 18 по 22 апреля совместно компанией Ipsos, телекомпанией ABC News и газетой The Washington Post (WP).

"Большинство американцев говорят, что президент "заходит слишком далеко", пытаясь расширить полномочия главы государства, увольняя государственных служащих, чтобы сократить размер федеральной рабочей силы, закрывая федеральные агентства и принимая меры против политических оппонентов", - комментирует WP результаты опроса. Из опубликованной газетой таблицы с именами американских президентов видно, что нынешний рейтинг Трампа - самый низкий. "Рейтинг одобрения Трампа ниже, чем у любого предыдущего президента на 100-дневной отметке в их первом или втором сроке", - гласит комментарий к таблице.

Почувствовали себя обедневшими более 40% респондентов

В частности, 67% участников опроса недовольны действиями республиканца во время недавнего падения фондового рынка, 64% не поддержали введение пошлин на товары иностранных государств, а 61% выразили недовольство политикой США в отношении других стран. 72 процента респондентов убеждены, что действия Трампа спровоцируют рецессию в ближайшее время, а более 40 процентов пожаловались на ухудшение личного финансового состояния.

В феврале Дональда Трампа, уже после подписания им значительного количества указов, поддерживали 45% американцев, а не одобряли его работу 53% опрошенных. Во время первого президентского срока Трампа уровень его поддержки после первых 100 дней в должности составлял на 3 процентных пункта больше, чем сейчас.

"В нашей стране больше нет свободной и справедливой "прессы". У нас есть пресса, которая пишет плохие статьи и массово фальсифицирует опросы. Она компрометирована и коррумпирована. Печально!" - не согласился с результатами опроса Трамп в своей соцсети Truth Social. Он обвинил СМИ в том, что те пишут о нем только в негативном ключе, и назвал их "врагами народа". "Они действительно враги народа! Я желаю им всего наилучшего, но буду продолжать бороться, чтобы сделать Америку снова великой!" - вновь пообещал глава Белого дома. 

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