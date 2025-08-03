Регенерация зубов вместо имплантатов: научные исследования предвещают радикальные изменения

Сегодня несмотря на достижения в области технологий замены зубов, операция по имплантации зубов по-прежнему остается наиболее распространенным решением, несмотря на такие недостатки, как дискомфорт и повышенный риск инфицирования со временем. Однако мечта о восстановлении естественных зубов перестала быть несбыточной.

Идея стимулировать рост естественных зубов вместо их замены возникла около 20 лет назад у британского биолога Пола Шарпа, и с тех пор научные коллективы по всему миру работают над воплощением этой идеи в жизнь, сообщает New Scientist.

В Университете Тафтса в Бостоне (США) ортодонт Памела Йелик провела смелый эксперимент, в ходе которого клетки свиных зубов были пересажены в рот мышам через специальные формы. Результат: через несколько недель проросли настоящие зубы, состоящие из дентина и покрытые эмалью. Однако точное воспроизведение структуры и функций человеческого зуба остается сложной задачей.

Шарп и его команда сосредоточились на изучении химической сигнализации между взрослыми клетками в попытке перезапустить "эмбриональную программу" формирования зубов. Хотя результаты работы лаборатории многообещающие, они еще не достигли стадии клинического применения.

Редкие гены и точные методы

Этот прорыв основан на сложном взаимодействии между двумя типами клеток: эпителиальных, из которых образуется эмаль, и мезенхимальных, из которых формируются дентин и пульпа. Эпителиальные клетки можно найти только у детей, но технология iPSC позволяет восстановить взрослые клетки до их первоначального состояния, открывая потенциальный путь к лечению, хотя стоимость его все еще непомерно высока по сравнению с зубными имплантатами.

Некоторые команды были вдохновлены редкими генетическими мутациями: у людей с черепно-лицевой дисплазией (CDD), генетическим заболеванием, поражающим зубы и кости, вырастают лишние зубы из-за дефектного гена RUNX2.

Японские ученые смогли стимулировать рост зубов у мышей, разрушив ген USAG-1 с помощью антител. Это беспрецедентное достижение, которое позволит начать первые клинические испытания на людях в 2024 году.

Компания Toregem Biopharma, основанная Кацуо Такахаси совместно с учеными из Университета Киото, намерена к 2030 году выпустить препарат, стимулирующий рост зубов, специально предназначенный для детей.

Хотя большинство технических проблем уже преодолено, главным препятствием остается отсутствие достаточного финансирования. Пол Шарп опасается, что этот многообещающий научный прогресс может быть остановлен из-за нежелания инвесторов и фармацевтических компаний поддерживать исследования, поскольку отсутствие финансирования препятствует проведению крупномасштабных клинических испытаний на людях и задерживает вывод этих препаратов на рынок.